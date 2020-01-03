Apple Hisseleri, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

2019'a gelirlerinde büyük bir düşüşle başlayan Apple, yıl içindeki istikrarlı artışların ardından 2020'ye rekorla başladı. Apple'ın hisse senedi fiyatı, 2020'nin ilk borsa gününde 300 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Apple hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesini yakaladı ve yeni yılın ilk borsa gününde 300 dolarlık kapanış fiyatına ulaştı. Cupertinolu teknoloji devi, geçtiğimiz yıl boyunca önemli bir büyüme kaydetmişti. Şirket, Ocak 2019'da başlarında ilk çeyreğe ilişkin gelir tahminini yaklaşık 9 milyar dolar düşürerek, 144 dolarlık hisse değerine düşmüş ve yatırımcıları korkutmuştu.

Apple, 2019'un açılışında beklenenden daha düşük olan iPhone satışları nedeniyle yatırımcıları daha yavaş gelir artışı konusunda uyaran revizyon bildirisi yayınlamıştı. Apple CEO'su Tim Cook tarafından yazılan notta, şirketin 89 milyar dolar ile 93 milyar dolar arasındaki bir önceki tahmin aralığından farklı olarak 84 milyar dolar gelir hedeflediği belirtmişti.

iPhone 11 serisi, Apple'ın değerine değer kattı

Cook, o dönemde yaşanan düşüş için, "Başta Çin'de olmak üzere Türkiye gibi bazı bölgelerde, tahmin edilenden daha düşük olan iPhone satışları, tüm gelir eksiğimizi ve geçen yıla ait gelir düşüşümüzden çok daha fazlasını açıklıyor. Çin ve diğer gelişmekte olan pazarlar, iPhone'un yıllık gelirinin büyük çoğunluğunu oluştururken, bazı gelişmiş pazarlardaki iPhone yükseltmeleri de düşündüğümüz kadar güçlü değildi." demişti.

Apple, 2018'in son çeyreğinde açıklanan 88.3 milyar dolarlık rekor gelirin ardından, 2019'un ilk çeyreğinde düşüş yaşayarak 84.3 milyar dolarlık gelir kaydetmişti. Artan hizmetler, Mac ve giyilebilir segment gelirleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşsa da, tüm bunlar gelirlerde yıldan yıla yaşanan %15'lik düşüşü dengelemek için yeterli olmamıştı.

Son dönemde, Apple'ın nispeten uygun fiyatla piyasaya sürdüğü iPhone modelleri, Trump'ın dış pazara uyguladığı yaptırımlara rağmen yatırımcıların şirkete olan güveninin artırmasına yardımcı oldu.