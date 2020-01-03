Apple'dan LCD Ekranlı Yepyeni Bir iPhone Modeli Geliyor

Geride bıraktığımız 10 yıllık döneme damga vuran teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 2020 yılında çok önemli adımlar atacakmış gibi görünüyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir rapora göre Cupertinolu şirket, iPhone SE 2’ye ek olarak başka bir LCD ekranlı iPhone daha piyasaya sürebilir.

Apple’ın 2020 iPhone planları hakkında pek çok şey biliyoruz ya da bildiğimizi sanıyoruz. Çünkü gün yüzüne çıkan yeni ayrıntılar, daha öğrenecek birçok şeyin olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz aralık ayında Rosenblatt Securities'den analist Jun Zhang, Apple'ın önümüzdeki yıl Plus ve Max sürümleri de dahil olmak üzere altı iPhone 12 modelini piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı.

Bugün ise Digitimes tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple’ın 5.5 inçlik iPhone SE 2 dışında farklı bir LCD ekranlı model daha sunacağına işaret ediyor. Uzun zamandır beklenen iPhone SE 2’nin şubat ayında üretime girmesi ve 2020’nin mart ayında ise satışa çıkması bekleniyor.

DigiTimes, tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırdığı raporunda, Apple'ın 2020 iPhone serisine başka bir LCD ekranlı model ekleyebileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca bu yeni üyenin, 5.5 veya 6.1 inç LCD ekrana sahip olacağı ve 2020'nin sonunda veya 2021'in başlarında piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

Söz konusu bilgiler, 5.5 inçlik iPhone SE 2’nin yükseltilmiş bir versiyonuna işaret ediyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, birkaç ay önce 5.4 inçlik sürpriz bir iPhone modelinden bahsetmişti. Kuo’ya göre 'iPhone SE 3’, iPhone 11'i temel alırken, 'iPhone SE 2' daha eski 4.7 inç iPhone 8'i temel alıyor. Kuo ayrıca iPhone SE 2’nin FaceID yerine Touch ID teknolojisine sahip olacağını ve 3GB RAM ile birleştirilmiş A13 yongası tarafından destekleneceğini belirtiyor.

Bu ve daha önceki raporlar, 2020 yılının özellikle Apple için önemli bir dönüm noktası olacağını gösteriyordu. Kullanıcılarına geniş bir iPhone yelpazesi sunması beklenen şirketin, bu stratejisinden karlı çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.