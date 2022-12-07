Apple’ın İlk Otomobilini Ne Zaman Tanıtacağı Ortaya Çıktı

Apple'ın yıllardır konuşulan ancak bir türlü gerçeğe dönüşmeyen otomobil projesi ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Aracın bazı özellikleriyle çıkış tarihi ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yıllardır tam otonom otomobil projesi ile gündeme gelip duruyor. Ancak bu noktada, bugüne dek hiçbir resmi gelişme yaşanmadı. Yani her şey, bugüne dek iddia ve patentlerden ibaret kaldı. Gelen son haberler ise Apple'ın otomobil projesi üzerinde hala çalıştığını ancak evdeki hesapların çarşıya uymadığını gözler önüne seriyor.

Apple ile ilgili sağlam bir sızıntı kaynağı olan Bloomberg'den Mark Gurman, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Projenin küçüldüğünden bahseden Mark Gurman, lansman tarihinin de ertelendiğini ve 2026'ya sarktığını söyledi. Daha önce farklı farklı söylentiler olsa da 2025 yılı ağır basıyordu.

Apple, fütüristik bir araba yerine geleneksel bir araba üretecek

*Konsept tasarım.

Daha önceki iddialara göre Apple, gelecekten gelmiş gibi görünen bir araba üretecekti. Bu arabada direksiyon ve pedal bulunmayacak, araç tam otonom olacaktı. Ancak Mark Gurman, bu planların şimdilik rafa kalktığını söylüyor. Konuya aşina kaynaklara göre Apple, bugün piyasadaki binlercesi gibi direksiyonu ve pedalları olan geleneksel bir otomobil üretecek. Ayrıca bu otomobilde mevcut Tesla modellerinde olduğu gibi kısmi otonom sürüş sistemi bulunacak.

Apple'ın otomobili, fiyat açısından Tesla Model S ile rekabet edebilir!

*Başka bir konsept tasarım.

Gelen son haberlere göre Apple'ın otomobili, 100 bin doların altında fiyatlanacak. Bu fiyat, elektrikli otomobil dünyasının bir numaralı ismi Tesla'nın Model S isimli otomobiliyle rekabet edeceğini gösteriyor. Eğer bu iddia gerçekleşirse, Apple'ın otomobilinin yüksek performans sunacağını da rahatlıkla dile getirebilirz.

Bu arada, aracın teknik özellikleri ile ilgili bazı bilgiler de mevcut. Örneğin bu otomobilde, Apple'ın en üst düzey M serisi yongalarından dört tanesi kadar güçlü bir işlemci bulunacağı söyleniyor. Ayrıca Apple, otonom sürüş için LiDAR ve radar sensörleri kullanacakmış. Ancak tüm bunlarla ne zaman resmi olarak karşılaşacağımızı bilmiyoruz.