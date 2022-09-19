Yeni bir ayın gelmesiyle birlikte Türkiye'deki otomobil markaları da fiyat listelerini güncellemeye aldılar. Peki eylül ayı sıfır araba fiyatları nasıl oldu?
Bu içeriğimizde, Türkiye'deki en popüler otomobil markalarının eylül ayı fiyat listelerine bakacağız. Haberimize devam etmeden, fiyatları resmi internet sitelerinden aldığımızı belirtelim.
Hyundai araba fiyatları - Eylül 2022
Ioniq 5
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|225 kW 4x4
|Progressive
|Otomatik
|Elektrikli
|1.970.000 TL
i10
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 MPI 67 PS
|Jump
|Manuel
|Benzinli
|331.500 TL
|1.0 MPI 67 PS
|Jump
|Otomatik
|Benzinli
|373.000 TL
|1.2 MPI 84 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|385.000 TL
|1.2 MPI 84 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|402.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Jump
|Style
|Elite
|Metalik/Sedefli Renk
|2.300 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
i20
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.4 MPI 100 PS
|Jump
|Manuel
|Benzinli
|437.000 TL
|1.4 MPI 100 PS
|Jump
|Otomatik
|Benzinli
|470.500 TL
|1.4 MPI 100 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|479.500 TL
|1.4 MPI 100 PS
|Style Plus
|Otomatik
|Benzinli
|505.000 TL
|1.4 MPI 100 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|521.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|511.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Jump
|Style
|Elite
|Style Plus
|Metalik/Sedefli Renk
|2.600 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Elantra
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.6 MPI 123 PS
|Style
|Manuel
|Benzinli
|567.256 TL
|1.6 MPI 123 PS
|Style Comfort
|Otomatik
|Benzinli
|634.000 TL
|1.6 MPI 123 PS
|Smart
|Otomatik
|Benzinli
|691.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Style Comfort
|Style
|Smart
|Metalik/Sedefli Renk
|3.100 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Bayon
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.4 MPI 100 PS
|Jump
|Manuel
|Benzinli
|472.000 TL
|1.4 MPI 100 PS
|Jump
|Otomatik
|Benzinli
|503.000 TL
|1.4 MPI 100 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|525.000 TL
|1.4 MPI 100 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|545.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|568.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Style
|Elite
|Jump
|Metalik/Sedefli Renk
|2.600 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Kona
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 T-GDI 120 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|627.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Style
|Metalik/Sedefli Renk
|3.100 TL
|Opsiyonel
Tucson
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2
|Comfort
|Otomatik
|Benzinli
|870.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2
|Prime Plus
|Otomatik
|Benzinli
|930.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4
|N-Line
|Otomatik
|Benzinli
|1.128.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x2
|Prime
|Otomatik
|Dizel
|911.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x2
|Elite
|Otomatik
|Dizel
|1.012.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x4
|Elite Plus
|Otomatik
|Dizel
|1.114.000 TL
|1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4
|Elite Plus
|Otomatik
|Hibrit
|1.316.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Comfort
|Prime Plus
|N-Line
|Prime
|Elite
|Elite Plus
|Metalik/Sedefli Renk
|3.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Santa FE Hibrit
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4
|Progressive
|Otomatik
|Hibrit
|1.729.000 TL
Kona elektrik
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|100 kW
|Progressive
|Otomatik
|Elektrik
|836.000 TL
Fiat araba fiyatları - Eylül 2022
Egea sedan
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Easy
|Manuel
|Benzinli
|389.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Easy Plus Paketli
|Manuel
|Benzinli
|430.200 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Easy
|Manuel
|Dizel
|504.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Easy Plus Paketli
|Manuel
|Dizel
|522.400 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|579.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Easy
|Otomatik
|Hibrit
|641.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|446.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|539.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|572.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|614.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Hibrit
|666.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|481.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|574.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|649.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Hibrit
|701.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Easy
|Urban
|Lounge
|Ücretli Renkler
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Plus Paket
|16.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Güvenlik Paketi
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|16" Alaşımlı Jant
|5.700 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Yok
|16" Stil Kapak Jant
|4.700 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Geri Görüş Kamerası
|3.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Standart
|7" Gösterge Paneli
|4.700 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Standart
Egea Cross
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|Manuel
|Benzinli
|450.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|Manuel
|Dizel
|538.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Street
|Otomatik
|Dizel
|611.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Street
|Otomatik
|Hibrit
|673.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|476.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|563.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|636.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Hibrit
|698.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|511.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|557.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|671.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Hibrit
|733.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Street
|Urban
|Lounge
|Ücretli Renkler
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Plus Paket
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Güvenlik Paketi
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Geri Görüş Kamerası
|3.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Standart
|7" Gösterge Paneli
|4.700 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Standart
Egea Cross Wagon
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|646.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Hibrit
|708.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|567.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|681.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Hibrit
|743.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Urban
|Lounge
|Ücretli Renkler
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Plus Paket
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Güvenlik Paketi
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Geri Görüş Kamerası
|3.800 TL
|Opsiyonel
|Standart
|7" Gösterge Paneli
|4.700 TL
|Opsiyonel
|Standart
Egea Hatchback
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|Manuel
|Benzinli
|436.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|Manuel
|Dizel
|523.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Street
|Otomatik
|Dizel
|599.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|462.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|548.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|624.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Hibrit
|686.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Street
|Urban
|Ücretli Renkler
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Plus Paket
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Güvenlik Paketi
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|16" Alaşımlı Jant
|5.700 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Geri Görüş Kamerası
|3.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|7" Gösterge Paneli
|4.700 TL
|Yok
|Opsiyonel
Egea Station Wagon
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|Manuel
|Dizel
|538.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|639.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Street
|Urban
|Ücretli Renkler
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Plus Paket
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Güvenlik Paketi
|16.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|16" Alaşımlı Jant
|5.700 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Geri Görüş Kamerası
|3.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|7" Gösterge Paneli
|4.700 TL
|Yok
|Opsiyonel
Renault araba fiyatları - Eylül 2022
Clio
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 SCe 65 bg
|Joy
|Manuel
|Benzinli
|403.000 TL
|1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|Joy
|Otomatik
|Benzinli
|485.900 TL
|1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|Touch
|Otomatik
|Benzinli
|506.000 TL
|1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|Icon
|Otomatik
|Benzinli
|548.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Joy
|Touch
|Icon
|Ön Sis Farlar
|2.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Metalik Renk
|3.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Yedek Lastik
|3.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Park Asistan Paketi
|6.250 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Özel Renk
|3.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Eller Serbest Park Destek Paketi
|28.000 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Görüntülü Park Destek Paketi
|6.000 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|17'' Alüminyum Alaşım Jantlar
|6.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
Taliant
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 SCe 65 bg
|Joy
|Manuel
|Benzinli
|403.000 TL
|1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|Joy
|Otomatik
|Benzinli
|507.000 TL
|1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|Touch
|Otomatik
|Benzinli
|507.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Joy
|Touch
|Metalik Renk
|3.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Yedek Lastik
|3.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Teknoloji Paketi
|9.250 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Navigasyon Paketi
|4.750 TL
|Yok
|Opsiyonel
|16'' Alüminyum Alaşım Jantlar
|6.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
Captur
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.3 TCe EDC 140 bg
|Touch
|Otomatik
|Benzinli
|701.000 TL
|1.3 TCe EDC 140 bg
|Icon
|Otomatik
|Benzinli
|746.000 TL
|1.3 TCe EDC 140 bg
|RS Line
|Otomatik
|Benzinli
|781.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Touch
|Icon
|RS Line
|Jant Paketi
|11.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Çift Renk Gövde ve Tavan
|5.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Metalik Renk
|4.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Park Asistan Paketi
|5.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Yedek Lastik
|3.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|7'' Easy Link Navigasyon
|10.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|10'' Dijital Sürücü Ekranı
|7.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|9,3'' Easy Link Navigasyon
|18.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|18'' Alüminyum Alaşım Jant
|10.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Elektrikli Açılır Cam Tavan
|30.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Eller Serbest Park Destek Paketi
|13.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Zoe
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|80 kW Z.E. 50
|Zen
|Otomatik
|Elektrikli
|760.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Zen
|Metalik Renk
|3.500 TL
|Opsiyonel
Megane
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.3 TCe 140 bg
|Joy
|Manuel
|Benzinli
|539.000 TL
|1.3 TCe 140 bg
|Joy Comfort
|Manuel
|Benzinli
|549.000 TL
|1.3 TCe EDC 140 bg
|Joy
|Otomatik
|Benzinli
|603.000 TL
|1.3 TCe EDC 140 bg
|Joy Comfort
|Otomatik
|Benzinli
|613.000 TL
|1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|Joy
|Otomatik
|Dizel
|686.000 TL
|1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|Joy Comfort
|Otomatik
|Dizel
|696.900 TL
|1.3 TCe EDC 140 bg
|Touch
|Otomatik
|Benzinli
|692.900 TL
|1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|Touch
|Otomatik
|Dizel
|743.900 TL
|1.3 TCe EDC 140 bg
|Icon
|Otomatik
|Benzinli
|769.000 TL
|1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|Icon
|Otomatik
|Dizel
|795.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Joy
|Joy Comfort
|Touch
|Icon
|Plus Paket (manuel vites)
|8.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Yok
|
Metalik Renk
|4.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Yedek Lastik
|5.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Görüş Paketi
|3.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Yok
|Plus Paket (otomatik vites)
|8.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Yok
|Ön Sis Farları
|2.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Yok
|Geri Görüş Kamerası
|2.000 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Teknoloji Paketi
|19.750 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Sürüş Paketi
|24.750 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Şerit Takip Sistemi
|9.500 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Güvenli Mesafe Uyarı Sistem
|7.500 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|13.500 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|31.000 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Acil Fren Destek Sistemi
|10.000 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
Kadjar
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.3 TCe EDC 160 bg
|Icon
|Otomatik
|Benzinli
|883.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Icon
|Metalik Renk
|4.000 TL
|Opsiyonel
|Panoramik Cam Tavan
|19.500 TL
|Opsiyonel
|Yedek Lastik
|5.000 TL
|Opsiyonel
Talisman
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.3 TCe EDC 160 bg
|Icon
|Otomatik
|Benzinli
|1.180.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Icon
|Metalik Renk
|5.000 TL
|Opsiyonel
|Yedek Lastik
|6.000 TL
|Opsiyonel
Koleos
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.3 TCe EDC 160 bg
|Icon
|Otomatik
|Benzinli
|1.073.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Icon
|Metalik Renk
|5.000 TL
|Opsiyonel
|19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|11.750 TL
|Opsiyonel
|Elektrikli Açılır Panaromik Cam Tavan
|31.500 TL
|Opsiyonel
Dacia araba fiyatları - Eylül 2022
Sandero
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|Comfort
|Otomatik
|Benzinli
|464.900 TL
|1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|Prestige
|Otomatik
|Benzinli
|476.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Comfort
|Prestige
|Metalik Renk
|3.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Arka park sensörü
|2.250 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Navigasyon Paketi
|4.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Teknoloji Paketi
|7.750 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Sürüş Destek Paketi
|5.250 TL
|Yok
|Opsiyonel
|16" Aluminyum Jantlar
|6.250 TL
|Yok
|Opsiyonel
Sandero Stepway
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 Turbo 90 bg
|Comfort
|Manuel
|Benzinli
|455.000 TL
|1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|Comfort
|Manuel
|Benzinli
|469.000 TL
|1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|Prestige
|Otomatik
|Benzinli
|505.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Comfort
|Prestige
|Metalik Renk
|3.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Arka park sensörü
|2.250 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Media Display
|8.250 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Teknoloji Paketi
|7.750 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Sürüş Destek Paketi
|5.250 TL
|Yok
|Opsiyonel
|16" Aluminyum Jantlar
|6.250 TL
|Yok
|Opsiyonel
Duster
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 Turbo 90 bg 4x2
|Comfort
|Manuel
|Benzinli
|483.000 TL
|ECO- G Turbo 100 bg 4x2
|Comfort
|Manuel
|Benzinli
|505.900 TL
|ECO- G Turbo 100 bg 4x2
|Prestige
|Manuel
|Benzinli
|526.900 TL
|1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
|Comfort
|Otomatik
|Benzinli
|558.900 TL
|1.3 Turbo 150 bg 4x4
|Comfort
|Manuel
|Benzinli
|551.900 TL
|1.5 Blue dCi 115 bg 4x2
|Comfort
|Manuel
|Dizel
|556.900 TL
|1.5 Blue dCi 115 bg 4x2
|Comfort
|Manuel
|Dizel
|649.900 TL
|1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
|Prestige Plus
|Manuel
|Dizel
|602.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Comfort
|Prestige
|Prestige Plus
|8" Multimedya sistemi
|8.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Metalik Renk
|4.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|16" Aluminyum jantlar
|7.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Arka Park Sensörü
|2.250 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Navigasyon
|4.250 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Yüksek konsol
|4.250 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Sürüş Destek Paketi
|11.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Otomatik Klima
|5.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Dacia Kart Sistemi
|5.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Deri Döşeme
|12.750 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|360 Derece Kamera
|6.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Isıtmalı ön koltuklar
|2.750 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
Citroen araba fiyatları - Eylül 2022
Yeni C5 Aircross SUV
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130 HP
|Feel Bold
|Otomatik
|Dizel
|935.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP
|Shine
|Otomatik
|Dizel
|999.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP
|Shine Bold
|Otomatik
|Dizel
|1.033.000 TL
|1.6 PureTech 180 HP
|Shine Bold
|Otomatik
|Benzinli
|1.033.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Feel Bold
|Shine
|Shine Bold
|Siyah Nappa Deri Döşeme
|39.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Park Asistanı + 360° Görüş
|5.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Metalik Boya
|2.750 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Sedefli Beyaz Renk
|5.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Çift Renk Tavan
|2.600 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
C4
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 PureTech 100 HP
|Feel
|Manuel
|Benzinli
|613.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP
|Feel Bold
|Otomatik
|Benzinli
|692.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP
|Shine
|Otomatik
|Benzinli
|743.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP
|Shine Bold
|Otomatik
|Benzinli
|776.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP
|Feel Bold
|Otomatik
|Dizel
|747.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP
|Shine Bold
|Otomatik
|Dizel
|798.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Feel
|Feel Bold
|Shine
|Shine Bold
|Açılır Cam Tavan
|14.750 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Kablosuz Şarj
|1.300 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Navigasyon
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Metalik Boya
|2.100 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Özel Metalik Boya
|2.600 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
C3 Aircross SUV
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 PureTech 100 HP
|Feel
|Otomatik
|Benzinli
|612.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP
|Feel Bold
|Otomatik
|Benzinli
|652.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP
|Shine
|Otomatik
|Benzinli
|703.000 TL
|1.5 BlueHDi 120 HP
|Feel Bold
|Otomatik
|Dizel
|697.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Feel
|Feel Bold
|Shine
|Çift Renk Tavan
|1.850 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Geri Görüş Kamerası
|3.000 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Isıtmalı Ön Koltuklar
|3.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Kablosuz Şarj
|1.300 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Kör Nokta Uyarı Sistemi & Park Asistanı
|3.800 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Hype Gri Deri Döşeme
|12.750 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Metalik Boya
|1.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
C3
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 PureTech 83 HP
|Feel
|Manuel
|Benzinli
|461.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP
|Feel Bold
|Otomatik
|Benzinli
|540.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP
|Shine Business
|Otomatik
|Benzinli
|557.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP
|Shine
|Otomatik
|Dizel
|572.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Feel
|Feel Bold
|Shine
|Shine Business
|Çift Renk Tavan
|3.200 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Tavan Dekoru
|1.440 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
|4.500 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Metalik Boya
|1.920 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Özel Metalik Boya
|2.100 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
C-Elysee
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 100 HP
|Feel
|Manuel
|Dizel
|507.000 TL
|1.5 BlueHDi 100 HP
|Feel Bold
|Manuel
|Dizel
|519.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Feel
|Feel Bold
|Metalik Boya
|1.740 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Toyota araba fiyatları - Eylül 2022
Corolla
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5
|Vision
|Manuel
|Benzinli
|550.200 TL
|1.5
|Vision
|Otomatik
|Benzinli
|574.400 TL
|1.5
|Dream
|Manuel
|Benzinli
|608.250 TL
|1.5
|Dream
|Otomatik
|Benzinli
|632.450 TL
|1.5
|Flame
|Otomatik
|Benzinli
|672.600 TL
|1.5
|Flame X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|710.000 TL
|1.5
|Passion X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|768.150 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Vision
|Dream
|Flame
|Flame X-Pack
|Passion X-Pack
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|3.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Corolla Hybrid
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.8
|Dream
|Otomatik
|Hibrit
|734.600 TL
|1.8
|Flame
|Otomatik
|Hibrit
|748.850 TL
|1.8
|Flame X-Pack
|Otomatik
|Hibrit
|773.750 TL
|1.8
|Passion X-Pack
|Otomatik
|Hibrit
|831.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Dream
|Flame
|Flame X-Pack
|Passion X-Pack
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|3.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
C-HR Hybrid
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.8
|Flame
|Otomatik
|Hibrit
|820.700 TL
|1.8
|Passion
|Otomatik
|Hibrit
|895.150 TL
|1.8
|Passion - Siyah
|Otomatik
|Hibrit
|906.200 TL
|1.8
|Passion X-Pack
|Otomatik
|Hibrit
|953.400 TL
|1.8
|Passion X-Pack - Siyah
|Otomatik
|Hibrit
|964.550 TL
|1.8
|Passion X-Pack - Siyah - JBL
|Otomatik
|Hibrit
|979.350 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Flame
|Passion
|Flame X-Pack
|Passion X-Pack
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|3.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Corolla Hatchback
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 Turbo
|Dream
|Otomatik
|Benzinli
|715.750 TL
|1.2 Turbo
|Dream X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|751.500 TL
|1.2 Turbo
|Flame
|Otomatik
|Benzinli
|759.300 TL
|1.2 Turbo
|Flame X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|816.050 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Dream
|Dream X-Pack
|Flame
|Flame X-Pack
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|3.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Corolla Hatchback Hybrid
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.8
|Dream
|Otomatik
|Benzinli
|820.400 TL
|1.8
|Dream X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|862.050 TL
|1.8
|Flame
|Otomatik
|Benzinli
|853.400 TL
|1.8
|Flame X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|888.700 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Dream
|Dream X-Pack
|Flame
|Flame X-Pack
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|3.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Yaris Cross
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5
|Dream
|Otomatik
|Benzinli
|723.600 TL
|1.5
|Dream X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|740.450 TL
|1.5
|Flame X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|771.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Dream
|Dream X-Pack
|Flame X-Pack
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Yaris Cross Hybrid
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.8
|Dream
|Otomatik
|Hibrit
|790.800 TL
|1.8
|Dream X-Pack
|Otomatik
|Hibrit
|807.650 TL
|1.8
|Flame X-Pack
|Otomatik
|Hibrit
|837.100 TL
|1.8
|Passion X-Pack
|Otomatik
|Hibrit
|933.100 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Dream
|Dream X-Pack
|Flame X-Pack
|Passion X-Pack
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Yaris
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0
|Vision
|Manuel
|Benzinli
|482.650 TL
|1.5
|Dream
|Otomatik
|Benzinli
|570.350 TL
|1.5
|Dream X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|605.400 TL
|1.5
|Flame
|Otomatik
|Benzinli
|615.100 TL
|1.5
|Flame X-Pack
|Otomatik
|Benzinli
|639.750 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Dream
|Dream X-Pack
|Flame X-Pack
|Flame
|Vision
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Yaris Hybrid
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5
|Dream
|Otomatik
|Hibrit
|722.250 TL
|1.5
|Flame
|Otomatik
|Hibrit
|754.500 TL
|1.5
|Passion
|Otomatik
|Hibrit
|810.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Dream
|Flame
|Passion
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|2.800 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Camry Hybrid
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|2.5
|Passion
|Otomatik
|Hibrit
|1.998.450 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Passion
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|4.200 TL
|Opsiyonel
RAV 4 Hybrid
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|2.5
|Flame
|Otomatik
|Hibrit
|1.446.350 TL
|2.5
|Passion
|Otomatik
|Hibrit
|1.593.900 TL
|2.5
|Passion X-Pack
|Otomatik
|Hibrit
|1.673.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Flame
|Passion
|Passion X-Pack
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|3.900 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Land Cruiser Prado
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|2.8 D-4D 204 PS
|Sportif Siyah
|Otomatik
|Dizel
|3.961.150 TL
|2.8 D-4D 204 PS
|Premium Bej
|Otomatik
|Dizel
|4.032.850 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Sportif Siyah
|Premium Bej
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|14.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Hilux
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|2.4 D-4D 4x2
|Adventure
|Otomatik
|Dizel
|750.250 TL
|2.4 D-4D 4x2
|Adventure A/T
|Otomatik
|Dizel
|774.750 TL
|2.4 D-4D 4x4
|Adventure
|Otomatik
|Dizel
|862.050 TL
|2.4 D-4D 4x4
|Hi-Cruiser A/T
|Otomatik
|Dizel
|899.350 TL
|2.4 D-4D 4x4
|Invincible A/T
|Otomatik
|Dizel
|960.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Adventure
|Adventure A/T
|Hi-Cruiser A/T
|Invincible A/T
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|2.350 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Opel otomobil fiyatları - Eylül 2022
Corsa
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 75 HP
|Elegance
|Manuel
|Benzinli
|499.900 TL
|1.2 100 HP
|Edition
|Otomatik
|Benzinli
|569.900 TL
|1.2 100 HP
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|599.900 TL
|1.2 130 HP
|Ultimate
|Otomatik
|Benzinli
|669.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Elegance
|Edition
|Ultimate
|Metalik Renk
|7.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Siyah Tavan
|5.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Yok
|Panoramik Cam Tavan
|15.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
Crossland
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 130 HP
|Essential
|Manuel
|Benzinli
|574.900 TL
|1.2 130 HP
|Essential
|Otomatik
|Benzinli
|634.900 TL
|1.2 130 HP
|Edition
|Otomatik
|Benzinli
|679.900 TL
|1.2 130 HP
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|749.900 TL
|1.5 120 HP
|Edition
|Otomatik
|Dizel
|749.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Essential
|Edition
|Elegance
|Metalik Renk
|7.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Siyah Tavan
|5.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Panoramik Cam Tavan
|25.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
Insignia
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 122 HP
|Exclusive
|Otomatik
|Dizel
|1.199.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Exclusive
|Metalik Renk
|10.000 TL
|Opsiyonel
Mokka
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 130 HP
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|776.900 TL
|1.2 130 HP
|GS Line
|Otomatik
|Benzinli
|816.900 TL
|1.2 130 HP
|Ultimate
|Otomatik
|Benzinli
|879.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|GS Line
|Ultimate
|Elegance
|Metalik Renk
|7.500 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Siyah / Beyaz / Kırmızı Tavan
|5.000 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Pure Panel
|25.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Bold Pack
|4.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
Peugeot otomobil fiyatları - Eylül 2022
208
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 PureTech 75hp
|Prime
|Manuel
|Benzinli
|495.000 TL
|1.2 PureTech 100hp
|Prime Selection
|Otomatik
|Benzinli
|585.000 TL
|1.2 PureTech 130hp
|Allure Selection
|Otomatik
|Benzinli
|623.500 TL
|1.2 PureTech 130hp
|GT
|Otomatik
|Benzinli
|698.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Prime
|Prime Selection
|Allure Selection
|GT
|Metalik Renk
|4.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Özel Metalik Renk
|5.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|10" Dokunmatik Ekran
|11.000 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Kablosuz Şarj
|2.000 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
2008
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.2 PureTech 100hp
|Active
|Manuel
|Benzinli
|673.500 TL
|1.2 PureTech 130hp
|Active
|Otomatik
|Benzinli
|753.500 TL
|1.2 PureTech 130hp
|Active Sky Pack
|Otomatik
|Benzinli
|775.000 TL
|1.2 PureTech 130hp
|Allure
|Otomatik
|Benzinli
|932.000 TL
|1.5 BlueHDi 110hp
|Active
|Manuel
|Dizel
|706.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|Active
|Otomatik
|Dizel
|814.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|Active Sky Pack
|Otomatik
|Dizel
|835.500 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|Allure
|Otomatik
|Dizel
|881.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|GT
|Otomatik
|Dizel
|992.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Active
|Active Sky Pack
|Allure
|GT
|Metalik Renk
|5.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Özel Metalik Renk
|9.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Karartılmış Arka Camlar
|1.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Yok
|Açılır Cam Tavan
|21.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Grip Control
|3.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Kablosuz Şarj
|2.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Focal Hi-Fi
|22.000 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|LED Sis Farları
|1.750 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Nappa Deri Döşeme
|25.000 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
508
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.6 PureTech 225hp
|GT
|Otomatik
|Benzinli
|1.147.500 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|Prime
|Otomatik
|Dizel
|940.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|Allure
|Otomatik
|Dizel
|993.500 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|GT Selection
|Otomatik
|Dizel
|1.067.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|GT
|Prime
|Allure
|GT Selection
|Özel Metalik Renk
|6.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Sedefli Metalik Renk
|9.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Kablosuz Şarj
|2.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Açılır Cam Tavan
|21.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Gece Görüş Sistemi
|28.500 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Visio Park 2
|6.000 TL
|Yok
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Safety Pack
|12.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Drive Assist Plus
|12.000 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Nappa Deri Döşeme
|50.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Ahşap Kaplama
|9.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
5008
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.6 PureTech 180hp
|GT
|Otomatik
|Benzinli
|1.240.500 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|Allure
|Otomatik
|Dizel
|1.123.500 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|GT
|Otomatik
|Dizel
|1.263.000 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|GT
|Active Prime
|Allure
|Özel Metalik Renk
|6.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Sedefli Metalik Renk
|9.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Kablosuz Şarj
|2.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Black Diamond Tavan
|3.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Gece Görüş Sistemi
|28.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Safety Plus Pack
|8.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Advanced Grip Control
|7.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Black Pack
|10.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|10" Dokunmatik Ekran
|11.500 TL
|Yok
|Yok
|Opsiyonel
|Nappa Deri Döşeme
|25.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
3008
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.6 PureTech 180hp
|Allure
|Otomatik
|Benzinli
|988.000 TL
|1.6 PureTech 180hp
|GT
|Otomatik
|Benzinli
|1.158.500 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|Active Premium
|Otomatik
|Dizel
|974.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|Allure
|Otomatik
|Dizel
|1.008.500 TL
|1.5 BlueHDi 130hp
|GT
|Otomatik
|Dizel
|1.178.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|ÖTV dahil fiyat
|Allure
|GT
|Active Prime
|Özel Metalik Renk
|6.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Sedefli Metalik Renk
|9.000 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Kablosuz Şarj
|2.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Opsiyonel
|Black Diamond Tavan
|3.000 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Gece Görüş Sistemi
|28.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Safety Plus Pack
|8.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Yok
|Advanced Grip Control
|7.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Black Pack
|10.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|10" Dokunmatik Ekran
|11.500 TL
|Opsiyonel
|Yok
|Opsiyonel
|Nappa Deri Döşeme
|25.000 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
Skoda araba fiyatları - Eylül 2022
Fabia
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS
|Elite
|Manuel
|Benzinli
|479.010 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|514.510 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|564.510 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|624.510 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Elite
|Premium
|Metalik Renk
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Exclusive Renk
|5.885 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Colour Concept Siyah
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Colour Concept Gri
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Scala
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 TSI 110 PS
|Comfort
|Otomatik
|Benzinli
|620.010 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|655.010 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|724.510 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|750.010 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Elite
|Premium
|Comfort
|Metalik Renk
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Emotion Paket
|18.597 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Octavia
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 TSI e-Tec 110 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|785.010 TL
|1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|832.010 TL
|1.0 TSI e-Tec 110 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|883.010 TL
|1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|930.010 TL
|1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS
|Sportline
|Otomatik
|Benzinli
|1.075.010 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS 4x4
|RS
|Otomatik
|Dizel
|1.800.010 TL
|1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS
|Combi Scout
|Otomatik
|Benzinli
|1.115.010 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS 4x4
|Combi RS
|Otomatik
|Dizel
|1.850.010 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Elite
|Premium
|Sportline
|RS
|Combi Scout
|Combi RS
|Metalik Renk
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Exclusive Renk
|5.885 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Head Up Gösterge
|9.416 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
SuperB
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|955.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|1.035.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Prestige
|Otomatik
|Benzinli
|1.180.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Sportline
|Otomatik
|Benzinli
|1.285.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|L&K Crystal
|Otomatik
|Benzinli
|1.375.010 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS 4x4
|L&K Crystal
|Otomatik
|Dizel
|1.950.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Combi Prestige
|Otomatik
|Benzinli
|1.180.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Combi Scout
|Otomatik
|Benzinli
|1.385.010 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Elite
|Premium
|Sportline
|RS
|Combi Scout
|Combi Prestige
|Prestige
|L&K Crystal
|Metalik Renk
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Exclusive Renk
|5.885 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Panoramik Cam Tavan
|13.889 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Kamiq
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 TSI 110 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|700.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|725.510 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|774.510 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|805.010 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Elite
|Premium
|Metalik Renk
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Exclusive Renk
|5.885 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Panoramik Cam Tavan
|11.770 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Karoq
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|925.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Prestige
|Otomatik
|Benzinli
|1.095.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Sportline
|Otomatik
|Benzinli
|1.095.010 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Elite
|Prestige
|Sportline
|Metalik Renk
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Exclusive Renk
|5.885 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Panoramik Cam Tavan
|13.889 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Kodiaq
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Elite
|Otomatik
|Benzinli
|1.090.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|1.210.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Prestige
|Otomatik
|Benzinli
|1.425.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Sportline
|Otomatik
|Benzinli
|1.455.010 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|L&K Crystal
|Otomatik
|Benzinli
|1.595.010 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS 4x4
|Sportline
|Otomatik
|Dizel
|2.170.010 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS 4x4
|L&K Crystal
|Otomatik
|Dizel
|2.320.010 TL
|2.0 TSI 245 PS 4x4
|RS
|Otomatik
|Dizel
|2.410.010 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Elite
|Prestige
|Premium
|Sportline
|L&K Crystal
|RS
|Metalik Renk
|3.531 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Exclusive Renk
|5.885 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Panoramik Cam Tavan
|13.889 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Volkswagen araba fiyatları - Eylül 2022
Polo
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 80 PS
|Impression
|Manuel
|Benzinli
|490.000 TL
|1.0 TSI 95 PS
|Life
|Manuel
|Benzinli
|528.600 TL
|1.0 TSI 95 PS
|Life
|Otomatik
|Benzinli
|570.700 TL
|1.0 TSI 95 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|671.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Impression
|Life
|Style
|Metalik Renk
|5.450 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Açılır Cam Tavan
|15.900 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
T-Cross
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 TSI 110 PS
|Life
|Manuel
|Benzinli
|594.800 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Life
|Otomatik
|Benzinli
|683.600 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|742.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Life
|Style
|Metalik Renk
|5.530 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Taigo
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS
|Life
|Manuel
|Benzinli
|644.300 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Life
|Otomatik
|Benzinli
|734.000 TL
|1.0 TSI 110 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|826.800 TL
|1.0 TSI 110 PS
|R-Line
|Otomatik
|Benzinli
|862.700 TL
|1.5 TSI 150 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|880.900 TL
|1.5 TSI 150 PS
|R-Line
|Otomatik
|Benzinli
|942.600 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Life
|Style
|R-Line
|Metalik Renk
|5.490 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Açılır Cam Tavan
|15.770 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Golf
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 TSI 110 PS
|Impression
|Manuel
|Benzinli
|599.900 TL
|1.0 eTSI 110 PS
|Life
|Otomatik
|Benzinli
|717.000 TL
|1.0 eTSI 110 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|808.700 TL
|1.0 eTSI 110 PS
|R-Line
|Otomatik
|Benzinli
|842.400 TL
|1.5 eTSI 150 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|861.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS
|R-Line
|Otomatik
|Benzinli
|919.900 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Impression
|Life
|Style
|R-Line
|Metalik Renk
|6.250 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Açılır Cam Tavan
|18.510 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
T-Roc
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS
|Life
|Otomatik
|Benzinli
|806.100 TL
|1.5 TSI 150 PS
|Style
|Otomatik
|Benzinli
|884.100 TL
|1.5 TSI 150 PS
|R-Line
|Otomatik
|Benzinli
|966.800 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Life
|Style
|R-Line
|Metalik Renk
|6.480 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Açılır Cam Tavan
|21.030 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Tiguan
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Life
|Otomatik
|Benzinli
|937.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|1.097.700 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|R-Line
|Otomatik
|Benzinli
|1.170.700 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS
|Elegance
|Otomatik
|Dizel
|1.647.700 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS
|R-Line
|Otomatik
|Dizel
|1.764.100 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Life
|Elegance
|R-Line
|Metalik Renk
|7.220 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Açılır Cam Tavan
|22.670 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Passat
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Impression
|Otomatik
|Benzinli
|872.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Business
|Otomatik
|Benzinli
|995.700 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|1.214.100 TL
|2.0 TDI SCR 150 PS
|Business
|Otomatik
|Dizel
|1.551.500 TL
|2.0 TDI SCR 150 PS
|Elegance
|Otomatik
|Dizel
|1.860.700 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Impression
|Business
|Elegance
|Metalik Renk
|5.840 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Açılır Cam Tavan
|19.520 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Mercedes-Benz araba fiyatları - Eylül 2022
EQA
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|350 4MATIC
|AMG+
|Otomatik
|Elektrik
|1.841.500 TL
EQB
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|350 4MATIC
|AMG+
|Otomatik
|Elektrik
|1.875.000 TL
C serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|C 200 4MATIC
|AMG
|Otomatik
|Benzinli
|1.703.000 TL
|C 43 4MATIC
|Performance
|Otomatik
|Benzinli
|3.488.500 TL
EQE
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|300
|AMG
|Otomatik
|Elektrik
|2.721.500 TL
|350+
|AMG
|Otomatik
|Elektrik
|2.831.500 TL
|53 4MATIC+
|Performance
|Otomatik
|Elektrik
|4.286.500 TL
CLS
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|300 d 4MATIC
|AMG
|Otomatik
|Dizel
|3.741.500 TL
|400 d 4MATIC
|AMG
|Otomatik
|Dizel
|4.625.500 TL
|53 4MATIC+
|Performance
|Otomatik
|Benzin
|5.747.000 TL
EQS
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|350
|AMG
|Otomatik
|Elektrik
|3.907.000 TL
|580 4MATIC
|Heritage Edition
|Otomatik
|Elektrik
|5.414.000 TL
|53 4MATIC+
|Performance
|Otomatik
|Elektrik
|5.865.500 TL
A serisi HB
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|A 200
|AMG+
|Otomatik
|Benzin
|1.030.000 TL
|A 45 S 4MATIC+
|Performance+
|Otomatik
|Benzin
|2.788.500 TL
A serisi Sedan
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|A 200
|AMG+
|Otomatik
|Benzin
|1.051.000 TL
E serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|E 200 d
|Exclusive
|Otomatik
|Dizel
|2.078.000 TL
|E 200 d
|AMG
|Otomatik
|Dizel
|2.103.000 TL
|E 300 d 4MATIC
|Exclusive
|Otomatik
|Dizel
|3.071.500 TL
|E 300 d 4MATIC
|AMG
|Otomatik
|Dizel
|3.107.500 TL
|E 63 S 4MATIC+
|Performance
|Otomatik
|Benzinli
|7.438.500 TL
S serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|S 400 d 4MATIC L
|Inspiration
|Otomatik
|Dizel
|8.403.000 TL
BMW araba fiyatları - Eylül 2022
1 serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|118i
|Sport Line
|Otomatik
|Benzinli
|1.020.900 TL
|118i
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|1.072.300 TL
|116d
|Sport Line
|Otomatik
|Dizel
|1.056.100 TL
|116d
|M Sport
|Otomatik
|Dizel
|1.107.100 TL
2 serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|218i Gran Coupe
|Sport Line
|Otomatik
|Benzinli
|1.063.900 TL
|218i Gran Coupe
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|1.150.400 TL
|216d Gran Coupe
|Sport Line
|Otomatik
|Dizel
|1.096.700 TL
|216d Gran Coupe
|M Sport
|Otomatik
|Dizel
|1.182.600 TL
|218i Active Tourer
|Luxury Line
|Otomatik
|Benzin
|1.133.000 TL
|218i Active Tourer
|M Sport
|Otomatik
|Benzin
|1.176.900 TL
|220i Active Tourer
|Luxury Line
|Otomatik
|Hibrit
|1.192.200 TL
|220i Active Tourer
|M Sport
|Otomatik
|Hibrit
|1.237.400 TL
3 serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|320i Sedan
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|1.745.700 TL
|320d xDrive Touring
|M Sport
|Otomatik
|Dizel
|2.341.000 TL
4 serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|420i Coupe
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|1.801.400 TL
|430i xDrive Coupe
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|2.577.500 TL
|430i xDrive Cabrio
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|2.814.300 TL
|420i Gran Coupe
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|1.922.700 TL
|430i xDrive Gran Coupe
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|2.821.000 TL
5 serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|520i Sedan
|Luxury Line
|Otomatik
|Benzinli
|2.090.400 TL
|520i Sedan
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|2.127.800 TL
|530i xDrive Sedan
|Luxury Line
|Otomatik
|Hibrit
|3.183.200 TL
|530i xDrive Sedan
|M Sport
|Otomatik
|Hibrit
|3.238.100 TL
|520d xDrive Sedan
|Luxury Line
|Otomatik
|Dizel
|3.038.600 TL
|520d xDrive Sedan
|M Sport
|Otomatik
|Dizel
|3.093.400 TL
|530i xDrive Touring
|Luxury Line
|Otomatik
|Hibrit
|3.290.400 TL
|530i xDrive Touring
|M Sport
|Otomatik
|Hibrit
|3.334.700 TL
6 serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|630i Gran Turismo
|Luxury Line
|Otomatik
|Hibrit
|3.339.600 TL
|630i Gran Turismo
|M Sport
|Otomatik
|Hibrit
|3.440.000 TL
7 serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|740Ld xDrive
|Pure Excellence
|Otomatik
|Hibrit
|7.175.200 TL
|740Ld xDrive
|M Excellence
|Otomatik
|Hibrit
|7.307.100 TL
8 serisi
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|840i xDrive Coupe
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|7.422.300 TL
|840i xDrive Cabrio
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|7.831.300 TL
|840i xDrive Gran Coupe
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|7.877.000 TL
X2
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|sDrive18i
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|1.250.900 TL
|sDrive18i
|M Sport X
|Otomatik
|Benzinli
|1.250.900 TL
|sDrive18i
|Special Edition M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|1.342.800 TL
|sDrive18i
|Special Edition M Sport X
|Otomatik
|Benzinli
|1.342.800 TL
X3
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|sDrive20i
|X-Line
|Otomatik
|Benzinli
|1.896.500 TL
|sDrive20i
|M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|2.042.800 TL
|xDrive20d
|X-Line
|Otomatik
|Dizel
|2.480.500 TL
|xDrive20d
|M Sport
|Otomatik
|Dizel
|2.693.100 TL
|iX3
|Impressive
|Otomatik
|Elektrik
|2.678.500 TL
Z4
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|sDrive30i
|Edition M Sport
|Otomatik
|Benzinli
|2.502.000 TL
i4
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|i4 eDrive40
|M Sport
|Otomatik
|Elektrik
|2.502.000 TL
|i4 M50
|-
|Otomatik
|Elektrik
|3.113.600 TL
iX
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|xDrive40
|First Edition Essence
|Otomatik
|Elektrik
|3.234.200 TL
|xDrive40
|First Edition Sport
|Otomatik
|Elektrik
|3.256.800 TL
Nissan araba fiyatları - Eylül 2022
Qashqai
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.3 DIG-T 158PS
|Tekna
|Manuel
|Benzinli
|894.500 TL
|1.3 DIG-T 158PS
|Tekna
|Otomatik
|Benzinli
|937.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS
|Designpack
|Otomatik
|Benzinli
|1.006.400 TL
|1.3 DIG-T 158PS
|Skypack
|Otomatik
|Benzinli
|1.034.700 TL
|1.3 DIG-T 158PS 4x4
|Skypack
|Otomatik
|Benzinli
|1.082.300 TL
|1.3 DIG-T 158PS
|Platinum Premium
|Otomatik
|Benzinli
|1.191.000 TL
|1.3 DIG-T 158PS 4x4
|Platinum Premium
|Otomatik
|Benzinli
|1.238.700 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Tekna
|Designpack
|Skypack
|Platinum Premium
|Siyah/Gri Tavan
|9.300 TL
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
|Opsiyonel
Juke
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 DIG-T 115PS
|Tekna
|Manuel
|Benzinli
|641.300 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|Tekna
|Otomatik
|Benzinli
|735.000 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|Platinum
|Otomatik
|Benzinli
|803.200 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|Limited Edition
|Otomatik
|Benzinli
|804.200 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|Platinum Perso
|Otomatik
|Benzinli
|827.000 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|Platinum Premium
|Otomatik
|Benzinli
|890.500 TL
Opsiyonlar:
|Opsiyon türü
|Vergiler hariç fiyat
|Tekna
|Platinum
|Limited Edition
|Platinum Perso
|Platinum Premium
|Türkiye Navigasyonu
|7.500 TL
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
|Opsiyonel
|Yok
Micra
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.0 IG-T 92PS
|Tekna
|Otomatik
|Benzinli
|591.300 TL
Honda araba fiyatları - Eylül 2022
Jazz
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5L i-MMD Hybrid
|Executive
|Otomatik
|Hibrit
|746.100 TL
|1.5L i-MMD Hybrid
|Crosstar Executive
|Otomatik
|Hibrit
|767.400 TL
City
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5L VTEC
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|544.700 TL
|1.5L VTEC
|Executive
|Otomatik
|Benzinli
|561.700 TL
Civic
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo ECO
|Premium
|Otomatik
|Benzinli
|749.300 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|821.200 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO
|Executive+
|Otomatik
|Benzinli
|889.600 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|805.800 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin
|Executive+
|Otomatik
|Benzinli
|880.200 TL
HR-V
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5L e:HEV
|Elegance
|Otomatik
|Hibrit
|907.900 TL
|1.5L e:HEV
|Advance
|Otomatik
|Hibrit
|937.900 TL
|1.5L e:HEV
|Style
|Otomatik
|Hibrit
|1.001.000 TL
Accord
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo
|Executive
|Otomatik
|Benzinli
|1.072.600 TL
|1.5L VTEC Turbo
|Executive+
|Otomatik
|Benzinli
|1.114.600 TL
CR-V
|Motor seçeneği
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo
|Elegance
|Otomatik
|Benzinli
|1.036.700 TL
|1.5L VTEC Turbo
|Executive
|Otomatik
|Benzinli
|1.137.100 TL
|1.5L VTEC Turbo
|Executive+
|Otomatik
|Benzinli
|1.224.500 TL
|2.0L i-MMD Hybrid
|Executive+
|Otomatik
|Hibrit
|1.951.400 TL