Eylül 2022 sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Hyundai'nin yeni elektrikli otomobili Ioniq 5 de eylül ayı ile birlikte Türkiye'de satışa sunuldu. Peki en popüler markaların sıfır otomobil fiyatları ne durumda? İşte Eylül 2022 sıfır araba fiyat listeleri...

Yeni bir ayın gelmesiyle birlikte Türkiye'deki otomobil markaları da fiyat listelerini güncellemeye aldılar. Peki eylül ayı sıfır araba fiyatları nasıl oldu? Bu içeriğimizde, Türkiye'deki en popüler otomobil markalarının eylül ayı fiyat listelerine bakacağız. Haberimize devam etmeden, fiyatları resmi internet sitelerinden aldığımızı belirtelim. Hyundai araba fiyatları - Eylül 2022 Ioniq 5 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 225 kW 4x4 Progressive Otomatik Elektrikli 1.970.000 TL i10 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel Benzinli 331.500 TL 1.0 MPI 67 PS Jump Otomatik Benzinli 373.000 TL 1.2 MPI 84 PS Style Otomatik Benzinli 385.000 TL 1.2 MPI 84 PS Elite Otomatik Benzinli 402.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Jump Style Elite Metalik/Sedefli Renk 2.300 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel i20 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel Benzinli 437.000 TL 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik Benzinli 470.500 TL 1.4 MPI 100 PS Style Otomatik Benzinli 479.500 TL 1.4 MPI 100 PS Style Plus Otomatik Benzinli 505.000 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik Benzinli 521.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Otomatik Benzinli 511.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Jump Style Elite Style Plus Metalik/Sedefli Renk 2.600 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Elantra Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.6 MPI 123 PS Style Manuel Benzinli 567.256 TL 1.6 MPI 123 PS Style Comfort Otomatik Benzinli 634.000 TL 1.6 MPI 123 PS Smart Otomatik Benzinli 691.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Style Comfort Style Smart Metalik/Sedefli Renk 3.100 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Bayon Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel Benzinli 472.000 TL 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik Benzinli 503.000 TL 1.4 MPI 100 PS Style Otomatik Benzinli 525.000 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik Benzinli 545.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Otomatik Benzinli 568.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Style Elite Jump Metalik/Sedefli Renk 2.600 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Kona Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 T-GDI 120 PS Style Otomatik Benzinli 627.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Style Metalik/Sedefli Renk 3.100 TL Opsiyonel Tucson Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Otomatik Benzinli 870.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Otomatik Benzinli 930.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Otomatik Benzinli 1.128.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Otomatik Dizel 911.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Otomatik Dizel 1.012.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Otomatik Dizel 1.114.000 TL 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Otomatik Hibrit 1.316.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Comfort Prime Plus N-Line Prime Elite Elite Plus Metalik/Sedefli Renk 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Santa FE Hibrit Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive Otomatik Hibrit 1.729.000 TL Kona elektrik Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 100 kW Progressive Otomatik Elektrik 836.000 TL Fiat araba fiyatları - Eylül 2022 Egea sedan Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 389.900 TL 1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli 430.200 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 504.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Dizel 522.400 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel 579.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Hibrit 641.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 446.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 539.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 572.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 614.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Hibrit 666.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 481.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 574.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 649.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Hibrit 701.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Easy Urban Lounge Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Plus Paket 16.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel 16" Alaşımlı Jant 5.700 TL Opsiyonel Opsiyonel Yok 16" Stil Kapak Jant 4.700 TL Opsiyonel Yok Yok Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Standart 7" Gösterge Paneli 4.700 TL Yok Opsiyonel Standart Egea Cross Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 450.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 538.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 611.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Hibrit 673.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 476.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 563.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 636.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Hibrit 698.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 511.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 557.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 671.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Hibrit 733.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Street Urban Lounge Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Plus Paket 16.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Standart 7" Gösterge Paneli 4.700 TL Yok Opsiyonel Standart Egea Cross Wagon Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 646.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Hibrit 708.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 567.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 681.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Hibrit 743.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Urban Lounge Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Plus Paket 16.500 TL Yok Opsiyonel Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Standart 7" Gösterge Paneli 4.700 TL Opsiyonel Standart Egea Hatchback Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 436.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 523.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 599.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 462.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 548.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 624.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Hibrit 686.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Street Urban Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Plus Paket 16.500 TL Yok Opsiyonel Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel 16" Alaşımlı Jant 5.700 TL Opsiyonel Yok Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel 7" Gösterge Paneli 4.700 TL Yok Opsiyonel Egea Station Wagon Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 538.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 639.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Street Urban Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Plus Paket 16.500 TL Yok Opsiyonel Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel 16" Alaşımlı Jant 5.700 TL Opsiyonel Yok Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel 7" Gösterge Paneli 4.700 TL Yok Opsiyonel Renault araba fiyatları - Eylül 2022 Clio Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 SCe 65 bg Joy Manuel Benzinli 403.000 TL 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Joy Otomatik Benzinli 485.900 TL 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Touch Otomatik Benzinli 506.000 TL 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Icon Otomatik Benzinli 548.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Joy Touch Icon Ön Sis Farlar 2.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Yedek Lastik 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Park Asistan Paketi 6.250 TL Yok Opsiyonel Yok Özel Renk 3.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel Eller Serbest Park Destek Paketi 28.000 TL Yok Yok Opsiyonel Görüntülü Park Destek Paketi 6.000 TL Yok Yok Opsiyonel 17'' Alüminyum Alaşım Jantlar 6.500 TL Yok Yok Opsiyonel Taliant Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 SCe 65 bg Joy Manuel Benzinli 403.000 TL 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Joy Otomatik Benzinli 507.000 TL 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Touch Otomatik Benzinli 507.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Joy Touch Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Yedek Lastik 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Teknoloji Paketi 9.250 TL Yok Opsiyonel Navigasyon Paketi 4.750 TL Yok Opsiyonel 16'' Alüminyum Alaşım Jantlar 6.500 TL Yok Opsiyonel Captur Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.3 TCe EDC 140 bg Touch Otomatik Benzinli 701.000 TL 1.3 TCe EDC 140 bg Icon Otomatik Benzinli 746.000 TL 1.3 TCe EDC 140 bg RS Line Otomatik Benzinli 781.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Touch Icon RS Line Jant Paketi 11.500 TL Opsiyonel Yok Yok Çift Renk Gövde ve Tavan 5.000 TL Opsiyonel Yok Yok Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Park Asistan Paketi 5.000 TL Opsiyonel Yok Yok Yedek Lastik 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 7'' Easy Link Navigasyon 10.500 TL Opsiyonel Yok Yok 10'' Dijital Sürücü Ekranı 7.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel 9,3'' Easy Link Navigasyon 18.000 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel 18'' Alüminyum Alaşım Jant 10.000 TL Yok Opsiyonel Yok Elektrikli Açılır Cam Tavan 30.000 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel Eller Serbest Park Destek Paketi 13.000 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel Zoe Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 80 kW Z.E. 50 Zen Otomatik Elektrikli 760.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Zen Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Megane Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.3 TCe 140 bg Joy Manuel Benzinli 539.000 TL 1.3 TCe 140 bg Joy Comfort Manuel Benzinli 549.000 TL 1.3 TCe EDC 140 bg Joy Otomatik Benzinli 603.000 TL 1.3 TCe EDC 140 bg Joy Comfort Otomatik Benzinli 613.000 TL 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Joy Otomatik Dizel 686.000 TL 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Joy Comfort Otomatik Dizel 696.900 TL 1.3 TCe EDC 140 bg Touch Otomatik Benzinli 692.900 TL 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Touch Otomatik Dizel 743.900 TL 1.3 TCe EDC 140 bg Icon Otomatik Benzinli 769.000 TL 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Icon Otomatik Dizel 795.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Joy Joy Comfort Touch Icon Plus Paket (manuel vites) 8.500 TL Opsiyonel Yok Yok Yok Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Yedek Lastik 5.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Görüş Paketi 3.500 TL Opsiyonel Yok Yok Yok Plus Paket (otomatik vites) 8.500 TL Opsiyonel Yok Yok Yok Ön Sis Farları 2.000 TL Opsiyonel Yok Yok Yok Geri Görüş Kamerası 2.000 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Teknoloji Paketi 19.750 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Sürüş Paketi 24.750 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Şerit Takip Sistemi 9.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Güvenli Mesafe Uyarı Sistem 7.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel 18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar 13.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 31.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Acil Fren Destek Sistemi 10.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Kadjar Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.3 TCe EDC 160 bg Icon Otomatik Benzinli 883.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Icon Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel Panoramik Cam Tavan 19.500 TL Opsiyonel Yedek Lastik 5.000 TL Opsiyonel Talisman Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.3 TCe EDC 160 bg Icon Otomatik Benzinli 1.180.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Icon Metalik Renk 5.000 TL Opsiyonel Yedek Lastik 6.000 TL Opsiyonel Koleos Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.3 TCe EDC 160 bg Icon Otomatik Benzinli 1.073.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Icon Metalik Renk 5.000 TL Opsiyonel 19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar 11.750 TL Opsiyonel Elektrikli Açılır Panaromik Cam Tavan 31.500 TL Opsiyonel Dacia araba fiyatları - Eylül 2022 Sandero Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Comfort Otomatik Benzinli 464.900 TL 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Prestige Otomatik Benzinli 476.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Comfort Prestige Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Arka park sensörü 2.250 TL Opsiyonel Yok Navigasyon Paketi 4.000 TL Yok Opsiyonel Teknoloji Paketi 7.750 TL Yok Opsiyonel Sürüş Destek Paketi 5.250 TL Yok Opsiyonel 16" Aluminyum Jantlar 6.250 TL Yok Opsiyonel Sandero Stepway Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 Turbo 90 bg Comfort Manuel Benzinli 455.000 TL 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Comfort Manuel Benzinli 469.000 TL 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Prestige Otomatik Benzinli 505.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Comfort Prestige Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Arka park sensörü 2.250 TL Opsiyonel Yok Media Display 8.250 TL Opsiyonel Yok Teknoloji Paketi 7.750 TL Yok Opsiyonel Sürüş Destek Paketi 5.250 TL Yok Opsiyonel 16" Aluminyum Jantlar 6.250 TL Yok Opsiyonel Duster Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 Turbo 90 bg 4x2 Comfort Manuel Benzinli 483.000 TL ECO- G Turbo 100 bg 4x2 Comfort Manuel Benzinli 505.900 TL ECO- G Turbo 100 bg 4x2 Prestige Manuel Benzinli 526.900 TL 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 Comfort Otomatik Benzinli 558.900 TL 1.3 Turbo 150 bg 4x4 Comfort Manuel Benzinli 551.900 TL 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 Comfort Manuel Dizel 556.900 TL 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 Comfort Manuel Dizel 649.900 TL 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 Prestige Plus Manuel Dizel 602.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Comfort Prestige Prestige Plus 8" Multimedya sistemi 8.500 TL Opsiyonel Yok Yok Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 16" Aluminyum jantlar 7.500 TL Opsiyonel Yok Yok Arka Park Sensörü 2.250 TL Opsiyonel Yok Yok Navigasyon 4.250 TL Yok Opsiyonel Yok Yüksek konsol 4.250 TL Yok Opsiyonel Yok Sürüş Destek Paketi 11.000 TL Yok Opsiyonel Yok Otomatik Klima 5.000 TL Yok Opsiyonel Yok Dacia Kart Sistemi 5.000 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel Deri Döşeme 12.750 TL Yok Yok Opsiyonel 360 Derece Kamera 6.500 TL Yok Yok Opsiyonel Isıtmalı ön koltuklar 2.750 TL Yok Yok Opsiyonel Citroen araba fiyatları - Eylül 2022 Yeni C5 Aircross SUV Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 BlueHDi 130 HP Feel Bold Otomatik Dizel 935.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP Shine Otomatik Dizel 999.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP Shine Bold Otomatik Dizel 1.033.000 TL 1.6 PureTech 180 HP Shine Bold Otomatik Benzinli 1.033.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Bold Shine Shine Bold Siyah Nappa Deri Döşeme 39.500 TL Yok Yok Opsiyonel Park Asistanı + 360° Görüş 5.500 TL Yok Yok Opsiyonel Metalik Boya 2.750 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Sedefli Beyaz Renk 5.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Çift Renk Tavan 2.600 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel C4 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 PureTech 100 HP Feel Manuel Benzinli 613.000 TL 1.2 PureTech 130 HP Feel Bold Otomatik Benzinli 692.000 TL 1.2 PureTech 130 HP Shine Otomatik Benzinli 743.000 TL 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold Otomatik Benzinli 776.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP Feel Bold Otomatik Dizel 747.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP Shine Bold Otomatik Dizel 798.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Feel Bold Shine Shine Bold Açılır Cam Tavan 14.750 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Kablosuz Şarj 1.300 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Navigasyon 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Metalik Boya 2.100 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Özel Metalik Boya 2.600 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel C3 Aircross SUV Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 PureTech 100 HP Feel Otomatik Benzinli 612.000 TL 1.2 PureTech 130 HP Feel Bold Otomatik Benzinli 652.000 TL 1.2 PureTech 130 HP Shine Otomatik Benzinli 703.000 TL 1.5 BlueHDi 120 HP Feel Bold Otomatik Dizel 697.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Feel Bold Shine Çift Renk Tavan 1.850 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel Geri Görüş Kamerası 3.000 TL Yok Yok Opsiyonel Isıtmalı Ön Koltuklar 3.500 TL Yok Yok Opsiyonel Kablosuz Şarj 1.300 TL Yok Yok Opsiyonel Kör Nokta Uyarı Sistemi & Park Asistanı 3.800 TL Yok Yok Opsiyonel Hype Gri Deri Döşeme 12.750 TL Yok Yok Opsiyonel Metalik Boya 1.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel C3 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 PureTech 83 HP Feel Manuel Benzinli 461.000 TL 1.2 PureTech 110 HP Feel Bold Otomatik Benzinli 540.000 TL 1.2 PureTech 110 HP Shine Business Otomatik Benzinli 557.000 TL 1.2 PureTech 110 HP Shine Otomatik Dizel 572.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Feel Bold Shine Shine Business Çift Renk Tavan 3.200 TL Opsiyonel Opsiyonel Yok Yok Tavan Dekoru 1.440 TL Yok Opsiyonel Yok Yok Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma 4.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Metalik Boya 1.920 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Özel Metalik Boya 2.100 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel C-Elysee Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 BlueHDi 100 HP Feel Manuel Dizel 507.000 TL 1.5 BlueHDi 100 HP Feel Bold Manuel Dizel 519.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Feel Bold Metalik Boya 1.740 TL Opsiyonel Opsiyonel Toyota araba fiyatları - Eylül 2022 Corolla Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 Vision Manuel Benzinli 550.200 TL 1.5 Vision Otomatik Benzinli 574.400 TL 1.5 Dream Manuel Benzinli 608.250 TL 1.5 Dream Otomatik Benzinli 632.450 TL 1.5 Flame Otomatik Benzinli 672.600 TL 1.5 Flame X-Pack Otomatik Benzinli 710.000 TL 1.5 Passion X-Pack Otomatik Benzinli 768.150 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Vision Dream Flame Flame X-Pack Passion X-Pack Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Corolla Hybrid Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.8 Dream Otomatik Hibrit 734.600 TL 1.8 Flame Otomatik Hibrit 748.850 TL 1.8 Flame X-Pack Otomatik Hibrit 773.750 TL 1.8 Passion X-Pack Otomatik Hibrit 831.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Flame Flame X-Pack Passion X-Pack Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel C-HR Hybrid Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.8 Flame Otomatik Hibrit 820.700 TL 1.8 Passion Otomatik Hibrit 895.150 TL 1.8 Passion - Siyah Otomatik Hibrit 906.200 TL 1.8 Passion X-Pack Otomatik Hibrit 953.400 TL 1.8 Passion X-Pack - Siyah Otomatik Hibrit 964.550 TL 1.8 Passion X-Pack - Siyah - JBL Otomatik Hibrit 979.350 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Flame Passion Flame X-Pack Passion X-Pack Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Corolla Hatchback Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 Turbo Dream Otomatik Benzinli 715.750 TL 1.2 Turbo Dream X-Pack Otomatik Benzinli 751.500 TL 1.2 Turbo Flame Otomatik Benzinli 759.300 TL 1.2 Turbo Flame X-Pack Otomatik Benzinli 816.050 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame Flame X-Pack Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Corolla Hatchback Hybrid Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.8 Dream Otomatik Benzinli 820.400 TL 1.8 Dream X-Pack Otomatik Benzinli 862.050 TL 1.8 Flame Otomatik Benzinli 853.400 TL 1.8 Flame X-Pack Otomatik Benzinli 888.700 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame Flame X-Pack Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Yaris Cross Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 Dream Otomatik Benzinli 723.600 TL 1.5 Dream X-Pack Otomatik Benzinli 740.450 TL 1.5 Flame X-Pack Otomatik Benzinli 771.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame X-Pack Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Yaris Cross Hybrid Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.8 Dream Otomatik Hibrit 790.800 TL 1.8 Dream X-Pack Otomatik Hibrit 807.650 TL 1.8 Flame X-Pack Otomatik Hibrit 837.100 TL 1.8 Passion X-Pack Otomatik Hibrit 933.100 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame X-Pack Passion X-Pack Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Yaris Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 Vision Manuel Benzinli 482.650 TL 1.5 Dream Otomatik Benzinli 570.350 TL 1.5 Dream X-Pack Otomatik Benzinli 605.400 TL 1.5 Flame Otomatik Benzinli 615.100 TL 1.5 Flame X-Pack Otomatik Benzinli 639.750 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame X-Pack Flame Vision Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Yaris Hybrid Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 Dream Otomatik Hibrit 722.250 TL 1.5 Flame Otomatik Hibrit 754.500 TL 1.5 Passion Otomatik Hibrit 810.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Flame Passion Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Camry Hybrid Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 2.5 Passion Otomatik Hibrit 1.998.450 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Passion Metalik ve Sedefli Metalik Renk 4.200 TL Opsiyonel RAV 4 Hybrid Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 2.5 Flame Otomatik Hibrit 1.446.350 TL 2.5 Passion Otomatik Hibrit 1.593.900 TL 2.5 Passion X-Pack Otomatik Hibrit 1.673.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Flame Passion Passion X-Pack Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.900 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Land Cruiser Prado Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 2.8 D-4D 204 PS Sportif Siyah Otomatik Dizel 3.961.150 TL 2.8 D-4D 204 PS Premium Bej Otomatik Dizel 4.032.850 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Sportif Siyah Premium Bej Metalik ve Sedefli Metalik Renk 14.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Hilux Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 2.4 D-4D 4x2 Adventure Otomatik Dizel 750.250 TL 2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T Otomatik Dizel 774.750 TL 2.4 D-4D 4x4 Adventure Otomatik Dizel 862.050 TL 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T Otomatik Dizel 899.350 TL 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T Otomatik Dizel 960.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Adventure Adventure​ A/T Hi-Cruiser A/T Invincible A/T Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.350 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opel otomobil fiyatları - Eylül 2022 Corsa Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 75 HP Elegance Manuel Benzinli 499.900 TL 1.2 100 HP Edition Otomatik Benzinli 569.900 TL 1.2 100 HP Elegance Otomatik Benzinli 599.900 TL 1.2 130 HP Ultimate Otomatik Benzinli 669.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Elegance Edition Ultimate Metalik Renk 7.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Siyah Tavan 5.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Yok Panoramik Cam Tavan 15.000 TL Opsiyonel Yok Yok Crossland Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 130 HP Essential Manuel Benzinli 574.900 TL 1.2 130 HP Essential Otomatik Benzinli 634.900 TL 1.2 130 HP Edition Otomatik Benzinli 679.900 TL 1.2 130 HP Elegance Otomatik Benzinli 749.900 TL 1.5 120 HP Edition Otomatik Dizel 749.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Essential Edition Elegance Metalik Renk 7.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Siyah Tavan 5.000 TL Yok Opsiyonel Yok Panoramik Cam Tavan 25.000 TL Yok Opsiyonel Yok Insignia Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 122 HP Exclusive Otomatik Dizel 1.199.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Exclusive Metalik Renk 10.000 TL Opsiyonel Mokka Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 130 HP Elegance Otomatik Benzinli 776.900 TL 1.2 130 HP GS Line Otomatik Benzinli 816.900 TL 1.2 130 HP Ultimate Otomatik Benzinli 879.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat GS Line Ultimate Elegance Metalik Renk 7.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Siyah / Beyaz / Kırmızı Tavan 5.000 TL Yok Yok Opsiyonel Pure Panel 25.000 TL Opsiyonel Yok Yok Bold Pack 4.500 TL Yok Opsiyonel Yok Peugeot otomobil fiyatları - Eylül 2022 208 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 PureTech 75hp Prime Manuel Benzinli 495.000 TL 1.2 PureTech 100hp Prime Selection Otomatik Benzinli 585.000 TL 1.2 PureTech 130hp Allure Selection Otomatik Benzinli 623.500 TL 1.2 PureTech 130hp GT Otomatik Benzinli 698.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Prime Prime Selection Allure Selection GT Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Özel Metalik Renk 5.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 10" Dokunmatik Ekran 11.000 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Kablosuz Şarj 2.000 TL Yok Yok Opsiyonel Opsiyonel 2008 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.2 PureTech 100hp Active Manuel Benzinli 673.500 TL 1.2 PureTech 130hp Active Otomatik Benzinli 753.500 TL 1.2 PureTech 130hp Active Sky Pack Otomatik Benzinli 775.000 TL 1.2 PureTech 130hp Allure Otomatik Benzinli 932.000 TL 1.5 BlueHDi 110hp Active Manuel Dizel 706.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp Active Otomatik Dizel 814.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp Active Sky Pack Otomatik Dizel 835.500 TL 1.5 BlueHDi 130hp Allure Otomatik Dizel 881.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp GT Otomatik Dizel 992.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Active Active Sky Pack Allure GT Metalik Renk 5.000 TL Opsiyonel Yok Opsiyonel Opsiyonel Özel Metalik Renk 9.000 TL Opsiyonel Yok Opsiyonel Opsiyonel Karartılmış Arka Camlar 1.000 TL Opsiyonel Yok Yok Yok Açılır Cam Tavan 21.500 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Grip Control 3.500 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Kablosuz Şarj 2.500 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Focal Hi-Fi 22.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel LED Sis Farları 1.750 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Nappa Deri Döşeme 25.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel 508 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.6 PureTech 225hp GT Otomatik Benzinli 1.147.500 TL 1.5 BlueHDi 130hp Prime Otomatik Dizel 940.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp Allure Otomatik Dizel 993.500 TL 1.5 BlueHDi 130hp GT Selection Otomatik Dizel 1.067.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat GT Prime Allure GT Selection Özel Metalik Renk 6.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Kablosuz Şarj 2.500 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Açılır Cam Tavan 21.500 TL Yok Yok Opsiyonel Opsiyonel Gece Görüş Sistemi 28.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Visio Park 2 6.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel Safety Pack 12.000 TL Yok Opsiyonel Yok Yok Drive Assist Plus 12.000 TL Yok Yok Opsiyonel Yok Nappa Deri Döşeme 50.000 TL Opsiyonel Yok Yok Opsiyonel Ahşap Kaplama 9.500 TL Opsiyonel Yok Yok Opsiyonel 5008 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.6 PureTech 180hp GT Otomatik Benzinli 1.240.500 TL 1.5 BlueHDi 130hp Allure Otomatik Dizel 1.123.500 TL 1.5 BlueHDi 130hp GT Otomatik Dizel 1.263.000 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat GT Active Prime Allure Özel Metalik Renk 6.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Kablosuz Şarj 2.500 TL Yok Yok Opsiyonel Black Diamond Tavan 3.500 TL Yok Yok Opsiyonel Gece Görüş Sistemi 28.500 TL Opsiyonel Yok Yok Safety Plus Pack 8.500 TL Yok Yok Opsiyonel Advanced Grip Control 7.500 TL Opsiyonel Yok Yok Black Pack 10.000 TL Opsiyonel Yok Yok 10" Dokunmatik Ekran 11.500 TL Yok Yok Opsiyonel Nappa Deri Döşeme 25.000 TL Opsiyonel Yok Yok 3008 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.6 PureTech 180hp Allure Otomatik Benzinli 988.000 TL 1.6 PureTech 180hp GT Otomatik Benzinli 1.158.500 TL 1.5 BlueHDi 130hp Active Premium Otomatik Dizel 974.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp Allure Otomatik Dizel 1.008.500 TL 1.5 BlueHDi 130hp GT Otomatik Dizel 1.178.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Allure GT Active Prime Özel Metalik Renk 6.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Kablosuz Şarj 2.500 TL Opsiyonel Yok Opsiyonel Black Diamond Tavan 3.000 TL Opsiyonel Yok Yok Gece Görüş Sistemi 28.500 TL Yok Opsiyonel Yok Safety Plus Pack 8.500 TL Opsiyonel Yok Yok Advanced Grip Control 7.500 TL Yok Opsiyonel Yok Black Pack 10.000 TL Yok Opsiyonel Yok 10" Dokunmatik Ekran 11.500 TL Opsiyonel Yok Opsiyonel Nappa Deri Döşeme 25.000 TL Yok Opsiyonel Yok Skoda araba fiyatları - Eylül 2022 Fabia Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 TSI 95 PS Elite Manuel Benzinli 479.010 TL 1.0 TSI 110 PS Elite Otomatik Benzinli 514.510 TL 1.0 TSI 110 PS Premium Otomatik Benzinli 564.510 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 624.510 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Colour Concept Siyah 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Colour Concept Gri 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Scala Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 TSI 110 PS Comfort Otomatik Benzinli 620.010 TL 1.0 TSI 110 PS Elite Otomatik Benzinli 655.010 TL 1.0 TSI 110 PS Premium Otomatik Benzinli 724.510 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 750.010 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium Comfort Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Emotion Paket 18.597 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Octavia Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 TSI e-Tec 110 PS Elite Otomatik Benzinli 785.010 TL 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS Elite Otomatik Benzinli 832.010 TL 1.0 TSI e-Tec 110 PS Premium Otomatik Benzinli 883.010 TL 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS Premium Otomatik Benzinli 930.010 TL 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS Sportline Otomatik Benzinli 1.075.010 TL 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 RS Otomatik Dizel 1.800.010 TL 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS Combi Scout Otomatik Benzinli 1.115.010 TL 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 Combi RS Otomatik Dizel 1.850.010 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium Sportline RS Combi Scout Combi RS Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Head Up Gösterge 9.416 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel SuperB Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS Elite Otomatik Benzinli 955.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 1.035.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Prestige Otomatik Benzinli 1.180.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Sportline Otomatik Benzinli 1.285.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS L&K Crystal Otomatik Benzinli 1.375.010 TL 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 L&K Crystal Otomatik Dizel 1.950.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Combi Prestige Otomatik Benzinli 1.180.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Combi Scout Otomatik Benzinli 1.385.010 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium Sportline RS Combi Scout Combi Prestige Prestige L&K Crystal Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Panoramik Cam Tavan 13.889 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Kamiq Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 TSI 110 PS Elite Otomatik Benzinli 700.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Elite Otomatik Benzinli 725.510 TL 1.0 TSI 110 PS Premium Otomatik Benzinli 774.510 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 805.010 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Panoramik Cam Tavan 11.770 TL Opsiyonel Opsiyonel Karoq Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS Elite Otomatik Benzinli 925.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Prestige Otomatik Benzinli 1.095.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Sportline Otomatik Benzinli 1.095.010 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Prestige Sportline Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Panoramik Cam Tavan 13.889 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Kodiaq Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS Elite Otomatik Benzinli 1.090.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 1.210.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Prestige Otomatik Benzinli 1.425.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Sportline Otomatik Benzinli 1.455.010 TL 1.5 TSI ACT 150 PS L&K Crystal Otomatik Benzinli 1.595.010 TL 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 Sportline Otomatik Dizel 2.170.010 TL 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 L&K Crystal Otomatik Dizel 2.320.010 TL 2.0 TSI 245 PS 4x4 RS Otomatik Dizel 2.410.010 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Prestige Premium Sportline L&K Crystal RS Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Panoramik Cam Tavan 13.889 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Volkswagen araba fiyatları - Eylül 2022 Polo Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 80 PS Impression Manuel Benzinli 490.000 TL 1.0 TSI 95 PS Life Manuel Benzinli 528.600 TL 1.0 TSI 95 PS Life Otomatik Benzinli 570.700 TL 1.0 TSI 95 PS Style Otomatik Benzinli 671.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Impression Life Style Metalik Renk 5.450 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Açılır Cam Tavan 15.900 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel T-Cross Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 TSI 110 PS Life Manuel Benzinli 594.800 TL 1.0 TSI 110 PS Life Otomatik Benzinli 683.600 TL 1.0 TSI 110 PS Style Otomatik Benzinli 742.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Life Style Metalik Renk 5.530 TL Opsiyonel Opsiyonel Taigo Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 TSI 95 PS Life Manuel Benzinli 644.300 TL 1.0 TSI 110 PS Life Otomatik Benzinli 734.000 TL 1.0 TSI 110 PS Style Otomatik Benzinli 826.800 TL 1.0 TSI 110 PS R-Line Otomatik Benzinli 862.700 TL 1.5 TSI 150 PS Style Otomatik Benzinli 880.900 TL 1.5 TSI 150 PS R-Line Otomatik Benzinli 942.600 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Life Style R-Line Metalik Renk 5.490 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Açılır Cam Tavan 15.770 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Golf Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 TSI 110 PS Impression Manuel Benzinli 599.900 TL 1.0 eTSI 110 PS Life Otomatik Benzinli 717.000 TL 1.0 eTSI 110 PS Style Otomatik Benzinli 808.700 TL 1.0 eTSI 110 PS R-Line Otomatik Benzinli 842.400 TL 1.5 eTSI 150 PS Style Otomatik Benzinli 861.000 TL 1.5 eTSI 150 PS R-Line Otomatik Benzinli 919.900 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Impression Life Style R-Line Metalik Renk 6.250 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Açılır Cam Tavan 18.510 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel T-Roc Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 TSI 150 PS Life Otomatik Benzinli 806.100 TL 1.5 TSI 150 PS Style Otomatik Benzinli 884.100 TL 1.5 TSI 150 PS R-Line Otomatik Benzinli 966.800 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Life Style R-Line Metalik Renk 6.480 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Açılır Cam Tavan 21.030 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Tiguan Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS Life Otomatik Benzinli 937.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Elegance Otomatik Benzinli 1.097.700 TL 1.5 TSI ACT 150 PS R-Line Otomatik Benzinli 1.170.700 TL 2.0 TDI SCR 200 PS Elegance Otomatik Dizel 1.647.700 TL 2.0 TDI SCR 200 PS R-Line Otomatik Dizel 1.764.100 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Life Elegance R-Line Metalik Renk 7.220 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Açılır Cam Tavan 22.670 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Passat Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS Impression Otomatik Benzinli 872.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Business Otomatik Benzinli 995.700 TL 1.5 TSI ACT 150 PS Elegance Otomatik Benzinli 1.214.100 TL 2.0 TDI SCR 150 PS Business Otomatik Dizel 1.551.500 TL 2.0 TDI SCR 150 PS Elegance Otomatik Dizel 1.860.700 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Impression Business Elegance Metalik Renk 5.840 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Açılır Cam Tavan 19.520 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Mercedes-Benz araba fiyatları - Eylül 2022 EQA Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 350 4MATIC AMG+ Otomatik Elektrik 1.841.500 TL EQB Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 350 4MATIC AMG+ Otomatik Elektrik 1.875.000 TL C serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat C 200 4MATIC AMG Otomatik Benzinli 1.703.000 TL C 43 4MATIC Performance Otomatik Benzinli 3.488.500 TL EQE Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 300 AMG Otomatik Elektrik 2.721.500 TL 350+ AMG Otomatik Elektrik 2.831.500 TL 53 4MATIC+ Performance Otomatik Elektrik 4.286.500 TL CLS Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 300 d 4MATIC AMG Otomatik Dizel 3.741.500 TL 400 d 4MATIC AMG Otomatik Dizel 4.625.500 TL 53 4MATIC+ Performance Otomatik Benzin 5.747.000 TL EQS Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 350 AMG Otomatik Elektrik 3.907.000 TL 580 4MATIC Heritage Edition Otomatik Elektrik 5.414.000 TL 53 4MATIC+ Performance Otomatik Elektrik 5.865.500 TL A serisi HB Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat A 200 AMG+ Otomatik Benzin 1.030.000 TL A 45 S 4MATIC+ Performance+ Otomatik Benzin 2.788.500 TL A serisi Sedan Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat A 200 AMG+ Otomatik Benzin 1.051.000 TL E serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat E 200 d Exclusive Otomatik Dizel 2.078.000 TL E 200 d AMG Otomatik Dizel 2.103.000 TL E 300 d 4MATIC Exclusive Otomatik Dizel 3.071.500 TL E 300 d 4MATIC AMG Otomatik Dizel 3.107.500 TL E 63 S 4MATIC+ Performance Otomatik Benzinli 7.438.500 TL S serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat S 400 d 4MATIC L Inspiration Otomatik Dizel 8.403.000 TL BMW araba fiyatları - Eylül 2022 1 serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 118i Sport Line Otomatik Benzinli 1.020.900 TL 118i M Sport Otomatik Benzinli 1.072.300 TL 116d Sport Line Otomatik Dizel 1.056.100 TL 116d M Sport Otomatik Dizel 1.107.100 TL 2 serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 218i Gran Coupe Sport Line Otomatik Benzinli 1.063.900 TL 218i Gran Coupe M Sport Otomatik Benzinli 1.150.400 TL 216d Gran Coupe Sport Line Otomatik Dizel 1.096.700 TL 216d Gran Coupe M Sport Otomatik Dizel 1.182.600 TL 218i Active Tourer Luxury Line Otomatik Benzin 1.133.000 TL 218i Active Tourer M Sport Otomatik Benzin 1.176.900 TL 220i Active Tourer Luxury Line Otomatik Hibrit 1.192.200 TL 220i Active Tourer M Sport Otomatik Hibrit 1.237.400 TL 3 serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 320i Sedan M Sport Otomatik Benzinli 1.745.700 TL 320d xDrive Touring M Sport Otomatik Dizel 2.341.000 TL 4 serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 420i Coupe M Sport Otomatik Benzinli 1.801.400 TL 430i xDrive Coupe M Sport Otomatik Benzinli 2.577.500 TL 430i xDrive Cabrio M Sport Otomatik Benzinli 2.814.300 TL 420i Gran Coupe M Sport Otomatik Benzinli 1.922.700 TL 430i xDrive Gran Coupe M Sport Otomatik Benzinli 2.821.000 TL 5 serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 520i Sedan Luxury Line Otomatik Benzinli 2.090.400 TL 520i Sedan M Sport Otomatik Benzinli 2.127.800 TL 530i xDrive Sedan Luxury Line Otomatik Hibrit 3.183.200 TL 530i xDrive Sedan M Sport Otomatik Hibrit 3.238.100 TL 520d xDrive Sedan Luxury Line Otomatik Dizel 3.038.600 TL 520d xDrive Sedan M Sport Otomatik Dizel 3.093.400 TL 530i xDrive Touring Luxury Line Otomatik Hibrit 3.290.400 TL 530i xDrive Touring M Sport Otomatik Hibrit 3.334.700 TL 6 serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 630i Gran Turismo Luxury Line Otomatik Hibrit 3.339.600 TL 630i Gran Turismo M Sport Otomatik Hibrit 3.440.000 TL 7 serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 740Ld xDrive Pure Excellence Otomatik Hibrit 7.175.200 TL 740Ld xDrive M Excellence Otomatik Hibrit 7.307.100 TL 8 serisi Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 840i xDrive Coupe M Sport Otomatik Benzinli 7.422.300 TL 840i xDrive Cabrio M Sport Otomatik Benzinli 7.831.300 TL 840i xDrive Gran Coupe M Sport Otomatik Benzinli 7.877.000 TL X2 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat sDrive18i M Sport Otomatik Benzinli 1.250.900 TL sDrive18i M Sport X Otomatik Benzinli 1.250.900 TL sDrive18i Special Edition M Sport Otomatik Benzinli 1.342.800 TL sDrive18i Special Edition M Sport X Otomatik Benzinli 1.342.800 TL X3 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat sDrive20i X-Line Otomatik Benzinli 1.896.500 TL sDrive20i M Sport Otomatik Benzinli 2.042.800 TL xDrive20d X-Line Otomatik Dizel 2.480.500 TL xDrive20d M Sport Otomatik Dizel 2.693.100 TL iX3 Impressive Otomatik Elektrik 2.678.500 TL Z4 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat sDrive30i Edition M Sport Otomatik Benzinli 2.502.000 TL i4 Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat i4 eDrive40 M Sport Otomatik Elektrik 2.502.000 TL i4 M50 - Otomatik Elektrik 3.113.600 TL iX Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat xDrive40 First Edition Essence Otomatik Elektrik 3.234.200 TL xDrive40 First Edition Sport Otomatik Elektrik 3.256.800 TL Nissan araba fiyatları - Eylül 2022 Qashqai Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.3 DIG-T 158PS Tekna Manuel Benzinli 894.500 TL 1.3 DIG-T 158PS Tekna Otomatik Benzinli 937.900 TL 1.3 DIG-T 158PS Designpack Otomatik Benzinli 1.006.400 TL 1.3 DIG-T 158PS Skypack Otomatik Benzinli 1.034.700 TL 1.3 DIG-T 158PS 4x4 Skypack Otomatik Benzinli 1.082.300 TL 1.3 DIG-T 158PS Platinum Premium Otomatik Benzinli 1.191.000 TL 1.3 DIG-T 158PS 4x4 Platinum Premium Otomatik Benzinli 1.238.700 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Tekna Designpack Skypack Platinum Premium Siyah/Gri Tavan 9.300 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Juke Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 DIG-T 115PS Tekna Manuel Benzinli 641.300 TL 1.0 DIG-T 115PS Tekna Otomatik Benzinli 735.000 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum Otomatik Benzinli 803.200 TL 1.0 DIG-T 115PS Limited Edition Otomatik Benzinli 804.200 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum Perso Otomatik Benzinli 827.000 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum Premium Otomatik Benzinli 890.500 TL Opsiyonlar: Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Tekna Platinum Limited Edition Platinum Perso Platinum Premium Türkiye Navigasyonu 7.500 TL Yok Opsiyonel Yok Opsiyonel Yok Micra Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.0 IG-T 92PS Tekna Otomatik Benzinli 591.300 TL Honda araba fiyatları - Eylül 2022 Jazz Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5L i-MMD Hybrid Executive Otomatik Hibrit 746.100 TL 1.5L i-MMD Hybrid Crosstar Executive Otomatik Hibrit 767.400 TL City Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5L VTEC Elegance Otomatik Benzinli 544.700 TL 1.5L VTEC Executive Otomatik Benzinli 561.700 TL Civic Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5L VTEC Turbo ECO Premium Otomatik Benzinli 749.300 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance Otomatik Benzinli 821.200 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ Otomatik Benzinli 889.600 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance Otomatik Benzinli 805.800 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik Benzinli 880.200 TL HR-V Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5L e:HEV Elegance Otomatik Hibrit 907.900 TL 1.5L e:HEV Advance Otomatik Hibrit 937.900 TL 1.5L e:HEV Style Otomatik Hibrit 1.001.000 TL Accord Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5L VTEC Turbo Executive Otomatik Benzinli 1.072.600 TL 1.5L VTEC Turbo Executive+ Otomatik Benzinli 1.114.600 TL CR-V Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat 1.5L VTEC Turbo Elegance Otomatik Benzinli 1.036.700 TL 1.5L VTEC Turbo Executive Otomatik Benzinli 1.137.100 TL 1.5L VTEC Turbo Executive+ Otomatik Benzinli 1.224.500 TL 2.0L i-MMD Hybrid Executive+ Otomatik Hibrit 1.951.400 TL Uygun Fiyata Disney+ Üyeliği İçin Şimdi Tıklayın!

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