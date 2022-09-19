Tam Elektrikli Hyundai Ioniq 5, Nikola Tesla'ya Küstürten Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Eylül Ayı Sıfır Araba Fiyatları

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Eylül 2022 sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Hyundai'nin yeni elektrikli otomobili Ioniq 5 de eylül ayı ile birlikte Türkiye'de satışa sunuldu. Peki en popüler markaların sıfır otomobil fiyatları ne durumda? İşte Eylül 2022 sıfır araba fiyat listeleri...

Yeni bir ayın gelmesiyle birlikte Türkiye'deki otomobil markaları da fiyat listelerini güncellemeye aldılar. Peki eylül ayı sıfır araba fiyatları nasıl oldu?

Bu içeriğimizde, Türkiye'deki en popüler otomobil markalarının eylül ayı fiyat listelerine bakacağız. Haberimize devam etmeden, fiyatları resmi internet sitelerinden aldığımızı belirtelim.

Hyundai araba fiyatları - Eylül 2022

Ioniq 5

Ioniq 5

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
225 kW 4x4 Progressive Otomatik Elektrikli 1.970.000 TL

i10

i10

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 MPI 67 PS Jump Manuel Benzinli 331.500 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Otomatik Benzinli 373.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Otomatik Benzinli 385.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Otomatik Benzinli 402.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Jump Style Elite
Metalik/Sedefli Renk 2.300 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

i20

i20

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.4 MPI 100 PS Jump Manuel Benzinli 437.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik Benzinli 470.500 TL
1.4 MPI 100 PS Style Otomatik Benzinli 479.500 TL
1.4 MPI 100 PS Style Plus Otomatik Benzinli 505.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik Benzinli 521.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Otomatik Benzinli 511.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Jump Style Elite Style Plus
Metalik/Sedefli Renk 2.600 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Elantra

Elantra

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.6 MPI 123 PS Style Manuel Benzinli 567.256 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Otomatik Benzinli 634.000 TL
1.6 MPI 123 PS Smart Otomatik Benzinli 691.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Style Comfort Style Smart
Metalik/Sedefli Renk 3.100 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Bayon

Bayon

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.4 MPI 100 PS Jump Manuel Benzinli 472.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik Benzinli 503.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Otomatik Benzinli 525.000 TL
1.4 MPI 100 PS  Elite Otomatik Benzinli 545.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Otomatik Benzinli 568.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Style Elite Jump
Metalik/Sedefli Renk 2.600 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Kona

Kano

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 T-GDI 120 PS Style Otomatik Benzinli 627.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Style
Metalik/Sedefli Renk 3.100 TL Opsiyonel

Tucson

Tucson

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Otomatik Benzinli 870.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Otomatik Benzinli 930.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Otomatik Benzinli 1.128.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Otomatik Dizel 911.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Otomatik Dizel 1.012.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Otomatik Dizel 1.114.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Otomatik Hibrit 1.316.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Comfort Prime Plus N-Line Prime Elite Elite Plus
Metalik/Sedefli Renk 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Santa FE Hibrit

Santa FE Hibrit

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive Otomatik Hibrit 1.729.000 TL

Kona elektrik

Hyundai

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
100 kW Progressive Otomatik Elektrik 836.000 TL

Fiat araba fiyatları - Eylül 2022

Egea sedan

Fiat egea sedan

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 389.900 TL
1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli 430.200 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 504.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Dizel 522.400 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel 579.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Hibrit 641.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 446.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 539.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 572.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 614.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Hibrit 666.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 481.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 574.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 649.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Hibrit 701.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Easy Urban Lounge
Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Plus Paket 16.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
16" Alaşımlı Jant 5.700 TL Opsiyonel Opsiyonel Yok
16" Stil Kapak Jant 4.700 TL Opsiyonel Yok Yok
Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Standart
7" Gösterge Paneli 4.700 TL Yok Opsiyonel Standart

Egea Cross

Fiat egea cross

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 450.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 538.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 611.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Hibrit 673.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 476.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 563.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 636.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Hibrit 698.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 511.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 557.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 671.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Hibrit 733.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Street Urban Lounge
Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Plus Paket 16.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Standart
7" Gösterge Paneli 4.700 TL Yok Opsiyonel Standart

Egea Cross Wagon

Egea Cross Wagon

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 646.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Hibrit 708.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 567.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 681.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Hibrit 743.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Urban Lounge
Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel
Plus Paket 16.500 TL Yok Opsiyonel
Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel
Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Standart
7" Gösterge Paneli 4.700 TL Opsiyonel Standart

Egea Hatchback

Fiat egea hb

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 436.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 523.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 599.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 462.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 548.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 624.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Hibrit 686.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Street Urban
Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel
Plus Paket 16.500 TL Yok Opsiyonel
Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel
16" Alaşımlı Jant 5.700 TL Opsiyonel Yok
Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel
7" Gösterge Paneli 4.700 TL Yok Opsiyonel

Egea Station Wagon

Fiat egea station wagon

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 538.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 639.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Street Urban
Ücretli Renkler 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel
Plus Paket 16.500 TL Yok Opsiyonel
Güvenlik Paketi 16.500 TL Yok Opsiyonel
16" Alaşımlı Jant 5.700 TL Opsiyonel Yok
Geri Görüş Kamerası 3.800 TL Opsiyonel Opsiyonel
7" Gösterge Paneli 4.700 TL Yok Opsiyonel

Renault araba fiyatları - Eylül 2022

Clio

Renault Clio

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 SCe 65 bg Joy Manuel Benzinli 403.000 TL
1.0 TCe X-Tronic 90 bg Joy Otomatik Benzinli 485.900 TL
1.0 TCe X-Tronic 90 bg Touch Otomatik Benzinli 506.000 TL
1.0 TCe X-Tronic 90 bg Icon Otomatik Benzinli 548.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Joy Touch Icon
Ön Sis Farlar 2.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Yedek Lastik 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Park Asistan Paketi 6.250 TL Yok Opsiyonel Yok
Özel Renk 3.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
Eller Serbest Park Destek Paketi 28.000 TL Yok Yok Opsiyonel
Görüntülü Park Destek Paketi 6.000 TL Yok Yok Opsiyonel
17'' Alüminyum Alaşım Jantlar 6.500 TL Yok Yok Opsiyonel

Taliant

Taliant

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 SCe 65 bg Joy Manuel Benzinli 403.000 TL
1.0 Turbo X-tronic 90 bg Joy Otomatik Benzinli 507.000 TL
1.0 Turbo X-tronic 90 bg Touch Otomatik Benzinli 507.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Joy Touch
Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel
Yedek Lastik 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel
Teknoloji Paketi 9.250 TL Yok Opsiyonel
Navigasyon Paketi 4.750 TL Yok Opsiyonel
16'' Alüminyum Alaşım Jantlar 6.500 TL Yok Opsiyonel

Captur

Renault Captur

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.3 TCe EDC 140 bg Touch Otomatik Benzinli 701.000 TL
1.3 TCe EDC 140 bg Icon Otomatik Benzinli 746.000 TL
1.3 TCe EDC 140 bg RS Line Otomatik Benzinli 781.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Touch Icon RS Line
Jant Paketi 11.500 TL Opsiyonel Yok Yok
Çift Renk Gövde ve Tavan 5.000 TL Opsiyonel Yok Yok
Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Park Asistan Paketi 5.000 TL Opsiyonel Yok Yok
Yedek Lastik 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
7'' Easy Link Navigasyon 10.500 TL Opsiyonel Yok Yok
10'' Dijital Sürücü Ekranı 7.500 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
9,3'' Easy Link Navigasyon 18.000 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
18'' Alüminyum Alaşım Jant 10.000 TL Yok Opsiyonel Yok
Elektrikli Açılır Cam Tavan 30.000 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
Eller Serbest Park Destek Paketi 13.000 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel

Zoe

Zoe

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
80 kW Z.E. 50 Zen Otomatik Elektrikli 760.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Zen
Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel

Megane

MEgane

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.3 TCe 140 bg Joy Manuel Benzinli 539.000 TL
1.3 TCe 140 bg Joy Comfort Manuel Benzinli 549.000 TL
1.3 TCe EDC 140 bg Joy Otomatik Benzinli 603.000 TL
1.3 TCe EDC 140 bg Joy Comfort Otomatik Benzinli 613.000 TL
1.5 Blue dCi EDC 115 bg Joy Otomatik Dizel 686.000 TL
1.5 Blue dCi EDC 115 bg Joy Comfort Otomatik Dizel 696.900 TL
1.3 TCe EDC 140 bg Touch Otomatik Benzinli 692.900 TL
1.5 Blue dCi EDC 115 bg Touch Otomatik Dizel 743.900 TL
1.3 TCe EDC 140 bg Icon Otomatik Benzinli 769.000 TL
1.5 Blue dCi EDC 115 bg Icon Otomatik Dizel 795.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Joy Joy Comfort Touch Icon
Plus Paket (manuel vites) 8.500 TL Opsiyonel Yok Yok Yok

Metalik Renk

 4.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Yedek Lastik 5.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Görüş Paketi 3.500 TL Opsiyonel Yok Yok Yok
Plus Paket (otomatik vites) 8.500 TL Opsiyonel Yok Yok Yok
Ön Sis Farları 2.000 TL Opsiyonel Yok Yok Yok
Geri Görüş Kamerası 2.000 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Teknoloji Paketi 19.750 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
Sürüş Paketi 24.750 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
Şerit Takip Sistemi 9.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
Güvenli Mesafe Uyarı Sistem 7.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar 13.500 TL Yok Yok Yok  Opsiyonel
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 31.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
Acil Fren Destek Sistemi 10.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel

Kadjar

Kadjar

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.3 TCe EDC 160 bg Icon Otomatik Benzinli 883.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Icon
Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel
Panoramik Cam Tavan 19.500 TL Opsiyonel
Yedek Lastik 5.000 TL Opsiyonel

Talisman

Talisman

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.3 TCe EDC 160 bg Icon Otomatik Benzinli 1.180.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Icon
Metalik Renk 5.000 TL Opsiyonel
Yedek Lastik 6.000 TL Opsiyonel

Koleos

koleos

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.3 TCe EDC 160 bg Icon Otomatik Benzinli 1.073.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Icon
Metalik Renk 5.000 TL Opsiyonel
19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar 11.750 TL Opsiyonel
Elektrikli Açılır Panaromik Cam Tavan 31.500 TL Opsiyonel

Dacia araba fiyatları - Eylül 2022

Sandero

Sandero

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 Turbo X-tronic 90 bg Comfort Otomatik Benzinli 464.900 TL
1.0 Turbo X-tronic 90 bg Prestige Otomatik Benzinli 476.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Comfort Prestige
Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel
Arka park sensörü 2.250 TL Opsiyonel Yok
Navigasyon Paketi 4.000 TL Yok Opsiyonel
Teknoloji Paketi 7.750 TL Yok Opsiyonel
Sürüş Destek Paketi 5.250 TL Yok Opsiyonel
16" Aluminyum Jantlar 6.250 TL Yok  Opsiyonel

Sandero Stepway

Sandero Stepway

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 Turbo 90 bg Comfort Manuel Benzinli 455.000 TL
1.0 Turbo ECO-G 100 bg Comfort Manuel Benzinli 469.000 TL
1.0 Turbo X-tronic 90 bg Prestige Otomatik Benzinli 505.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Comfort Prestige
Metalik Renk 3.500 TL Opsiyonel Opsiyonel
Arka park sensörü 2.250 TL Opsiyonel Yok
Media Display 8.250 TL Opsiyonel Yok
Teknoloji Paketi 7.750 TL Yok Opsiyonel
Sürüş Destek Paketi 5.250 TL Yok Opsiyonel
16" Aluminyum Jantlar 6.250 TL Yok  Opsiyonel

Duster

Duster

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 Turbo 90 bg 4x2 Comfort Manuel Benzinli 483.000 TL
ECO- G Turbo 100 bg 4x2 Comfort Manuel Benzinli 505.900 TL
ECO- G Turbo 100 bg 4x2 Prestige Manuel Benzinli 526.900 TL
1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 Comfort Otomatik Benzinli 558.900 TL
1.3 Turbo 150 bg 4x4 Comfort Manuel Benzinli 551.900 TL
1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 Comfort Manuel Dizel 556.900 TL
1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 Comfort Manuel Dizel 649.900 TL
1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 Prestige Plus Manuel Dizel 602.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Comfort Prestige Prestige Plus
8" Multimedya sistemi 8.500 TL Opsiyonel Yok Yok
Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
16" Aluminyum jantlar 7.500 TL Opsiyonel Yok Yok
Arka Park Sensörü 2.250 TL Opsiyonel Yok Yok
Navigasyon 4.250 TL Yok Opsiyonel Yok
Yüksek konsol 4.250 TL Yok  Opsiyonel Yok
Sürüş Destek Paketi 11.000 TL Yok Opsiyonel Yok
Otomatik Klima 5.000 TL Yok Opsiyonel Yok
Dacia Kart Sistemi 5.000 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
Deri Döşeme 12.750 TL Yok Yok Opsiyonel
360 Derece Kamera 6.500 TL Yok Yok Opsiyonel
Isıtmalı ön koltuklar 2.750 TL Yok Yok Opsiyonel

Citroen araba fiyatları - Eylül 2022

Yeni C5 Aircross SUV

yeni c5

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 BlueHDi 130 HP Feel Bold Otomatik Dizel 935.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP Shine Otomatik Dizel 999.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP Shine Bold Otomatik Dizel 1.033.000 TL
1.6 PureTech 180 HP Shine Bold Otomatik Benzinli 1.033.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Bold Shine Shine Bold
Siyah Nappa Deri Döşeme 39.500 TL Yok Yok Opsiyonel
Park Asistanı + 360° Görüş 5.500 TL Yok Yok Opsiyonel
Metalik Boya 2.750 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Sedefli Beyaz Renk 5.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Çift Renk Tavan 2.600 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

C4

C4

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 PureTech 100 HP Feel Manuel Benzinli 613.000 TL
1.2 PureTech 130 HP Feel Bold Otomatik Benzinli 692.000 TL
1.2 PureTech 130 HP Shine Otomatik Benzinli 743.000 TL
1.2 PureTech 130 HP Shine Bold Otomatik Benzinli 776.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP Feel Bold Otomatik Dizel 747.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP Shine Bold Otomatik Dizel 798.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Feel Bold Shine Shine Bold
Açılır Cam Tavan 14.750 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Kablosuz Şarj 1.300 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
Navigasyon 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Metalik Boya 2.100 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Özel Metalik Boya 2.600 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

C3 Aircross SUV

C3 aircross

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 PureTech 100 HP Feel Otomatik Benzinli 612.000 TL
1.2 PureTech 130 HP Feel Bold Otomatik Benzinli 652.000 TL
1.2 PureTech 130 HP Shine Otomatik Benzinli 703.000 TL
1.5 BlueHDi 120 HP Feel Bold Otomatik Dizel 697.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Feel Bold Shine
Çift Renk Tavan 1.850 TL Yok Opsiyonel Opsiyonel
Geri Görüş Kamerası 3.000 TL Yok Yok Opsiyonel
Isıtmalı Ön Koltuklar 3.500 TL Yok Yok Opsiyonel
Kablosuz Şarj 1.300 TL Yok Yok Opsiyonel
Kör Nokta Uyarı Sistemi & Park Asistanı 3.800 TL Yok Yok Opsiyonel
Hype Gri Deri Döşeme 12.750 TL Yok Yok Opsiyonel
Metalik Boya 1.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

C3

C3

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 PureTech 83 HP Feel Manuel Benzinli 461.000 TL
1.2 PureTech 110 HP Feel Bold Otomatik Benzinli 540.000 TL
1.2 PureTech 110 HP Shine Business Otomatik Benzinli 557.000 TL
1.2 PureTech 110 HP Shine Otomatik Dizel 572.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Feel Bold Shine Shine Business
Çift Renk Tavan 3.200 TL Opsiyonel Opsiyonel Yok Yok
Tavan Dekoru 1.440 TL Yok Opsiyonel Yok Yok
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma 4.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
Metalik Boya 1.920 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Özel Metalik Boya 2.100 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

C-Elysee

c-elysee

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 BlueHDi 100 HP Feel Manuel Dizel 507.000 TL
1.5 BlueHDi 100 HP Feel Bold Manuel Dizel 519.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Feel Feel Bold
Metalik Boya 1.740 TL Opsiyonel Opsiyonel

Toyota araba fiyatları - Eylül 2022

Corolla

Toyota Corolla

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 Vision Manuel Benzinli 550.200 TL
1.5 Vision Otomatik Benzinli 574.400 TL
1.5 Dream Manuel Benzinli 608.250 TL
1.5 Dream Otomatik Benzinli 632.450 TL
1.5 Flame Otomatik Benzinli 672.600 TL
1.5 Flame X-Pack Otomatik Benzinli 710.000 TL
1.5 Passion X-Pack Otomatik Benzinli 768.150 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Vision Dream Flame Flame X-Pack Passion X-Pack
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.8 Dream Otomatik Hibrit 734.600 TL
1.8 Flame Otomatik Hibrit 748.850 TL
1.8 Flame X-Pack Otomatik Hibrit 773.750 TL
1.8 Passion X-Pack Otomatik Hibrit 831.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Flame Flame X-Pack Passion X-Pack
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

C-HR Hybrid

Toyota C-HR

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.8 Flame Otomatik Hibrit 820.700 TL
1.8 Passion Otomatik Hibrit 895.150 TL
1.8 Passion - Siyah Otomatik Hibrit 906.200 TL
1.8 Passion X-Pack Otomatik Hibrit 953.400 TL
1.8 Passion X-Pack - Siyah Otomatik Hibrit 964.550 TL
1.8 Passion X-Pack - Siyah - JBL Otomatik Hibrit 979.350 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Flame Passion Flame X-Pack Passion X-Pack
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Corolla Hatchback

Corolla hatchback

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 Turbo Dream Otomatik Benzinli 715.750 TL
1.2 Turbo Dream X-Pack Otomatik Benzinli 751.500 TL
1.2 Turbo Flame Otomatik Benzinli 759.300 TL
1.2 Turbo Flame X-Pack Otomatik Benzinli 816.050 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame Flame X-Pack
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Corolla Hatchback Hybrid

Corolla HB hybrit

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.8 Dream Otomatik Benzinli 820.400 TL
1.8 Dream X-Pack Otomatik Benzinli 862.050 TL
1.8 Flame Otomatik Benzinli 853.400 TL
1.8 Flame X-Pack Otomatik Benzinli 888.700 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame Flame X-Pack
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Yaris Cross

Yaris Cross

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 Dream Otomatik Benzinli 723.600 TL
1.5 Dream X-Pack Otomatik Benzinli 740.450 TL
1.5 Flame X-Pack Otomatik Benzinli 771.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame X-Pack
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Yaris Cross Hybrid

Yaris Cross Hybrid

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.8 Dream Otomatik Hibrit 790.800 TL
1.8 Dream X-Pack Otomatik Hibrit 807.650 TL
1.8 Flame X-Pack Otomatik Hibrit 837.100 TL
1.8 Passion X-Pack Otomatik Hibrit 933.100 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame X-Pack Passion X-Pack
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Yaris

Toyota Yaris

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 Vision Manuel Benzinli 482.650 TL
1.5 Dream Otomatik Benzinli 570.350 TL
1.5 Dream X-Pack Otomatik Benzinli 605.400 TL
1.5 Flame  Otomatik Benzinli 615.100 TL
1.5 Flame X-Pack Otomatik Benzinli 639.750 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Dream X-Pack Flame X-Pack Flame Vision
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Yaris Hybrid

Yaris Hybrid

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 Dream Otomatik Hibrit 722.250 TL
1.5 Flame Otomatik Hibrit 754.500 TL
1.5 Passion Otomatik Hibrit 810.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Dream Flame Passion
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.800 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Camry Hybrid

Toyota Camry 2022

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
2.5 Passion Otomatik Hibrit 1.998.450 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Passion
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 4.200 TL Opsiyonel

RAV 4 Hybrid

Toyota Rav 4

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
2.5 Flame Otomatik Hibrit 1.446.350 TL
2.5 Passion Otomatik Hibrit 1.593.900 TL
2.5 Passion X-Pack Otomatik Hibrit 1.673.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Flame Passion Passion X-Pack
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 3.900 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
2.8 D-4D 204 PS Sportif Siyah Otomatik Dizel 3.961.150 TL
2.8 D-4D 204 PS Premium Bej Otomatik Dizel 4.032.850 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Sportif Siyah Premium Bej
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 14.500 TL Opsiyonel Opsiyonel

Hilux

Toyota Hilux

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
2.4 D-4D 4x2 Adventure Otomatik Dizel 750.250 TL
2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T Otomatik Dizel 774.750 TL
2.4 D-4D 4x4 Adventure Otomatik Dizel 862.050 TL
2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T Otomatik Dizel 899.350 TL
2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T Otomatik Dizel 960.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Adventure Adventure​ A/T Hi-Cruiser A/T Invincible A/T
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 2.350 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Opel otomobil fiyatları - Eylül 2022

Corsa

Corsa

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 75 HP Elegance Manuel Benzinli 499.900 TL
1.2 100 HP Edition Otomatik Benzinli 569.900 TL
1.2 100 HP Elegance Otomatik Benzinli 599.900 TL
1.2 130 HP Ultimate Otomatik Benzinli 669.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Elegance Edition Ultimate
Metalik Renk 7.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Siyah Tavan 5.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Yok
Panoramik Cam Tavan 15.000 TL Opsiyonel Yok Yok

Crossland

Crossland

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 130 HP Essential Manuel Benzinli 574.900 TL
1.2 130 HP Essential Otomatik Benzinli 634.900 TL
1.2 130 HP Edition Otomatik Benzinli 679.900 TL
1.2 130 HP Elegance Otomatik Benzinli 749.900 TL
1.5 120 HP Edition Otomatik Dizel 749.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Essential Edition Elegance
Metalik Renk 7.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Siyah Tavan 5.000 TL Yok Opsiyonel Yok
Panoramik Cam Tavan 25.000 TL Yok Opsiyonel Yok

Insignia 

Opel Insignia

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 122 HP Exclusive Otomatik Dizel 1.199.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Exclusive
Metalik Renk 10.000 TL Opsiyonel

Mokka

Opel Mokka

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 130 HP Elegance Otomatik Benzinli 776.900 TL
1.2 130 HP GS Line Otomatik Benzinli 816.900 TL
1.2 130 HP Ultimate Otomatik Benzinli 879.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat GS Line Ultimate Elegance
Metalik Renk 7.500 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Siyah / Beyaz / Kırmızı Tavan 5.000 TL Yok Yok Opsiyonel
Pure Panel 25.000 TL Opsiyonel Yok Yok
Bold Pack 4.500 TL Yok Opsiyonel Yok

Peugeot otomobil fiyatları - Eylül 2022

208

Peugeot 208

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 PureTech 75hp Prime Manuel Benzinli 495.000 TL
1.2 PureTech 100hp Prime Selection Otomatik Benzinli 585.000 TL
1.2 PureTech 130hp Allure Selection Otomatik Benzinli 623.500 TL
1.2 PureTech 130hp GT Otomatik Benzinli 698.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Prime Prime Selection Allure Selection GT
Metalik Renk 4.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Özel Metalik Renk 5.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
10" Dokunmatik Ekran 11.000 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Kablosuz Şarj 2.000 TL Yok Yok Opsiyonel Opsiyonel

2008

2008

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.2 PureTech 100hp Active Manuel Benzinli 673.500 TL
1.2 PureTech 130hp Active Otomatik Benzinli 753.500 TL
1.2 PureTech 130hp Active Sky Pack Otomatik Benzinli 775.000 TL
1.2 PureTech 130hp Allure Otomatik Benzinli 932.000 TL
1.5 BlueHDi 110hp Active Manuel Dizel 706.000 TL
1.5 BlueHDi 130hp Active Otomatik Dizel 814.000 TL
1.5 BlueHDi 130hp Active Sky Pack Otomatik Dizel 835.500 TL
1.5 BlueHDi 130hp Allure Otomatik Dizel 881.000 TL
1.5 BlueHDi 130hp GT Otomatik Dizel 992.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Active Active Sky  Pack Allure GT
Metalik Renk 5.000 TL Opsiyonel Yok Opsiyonel Opsiyonel
Özel Metalik Renk 9.000 TL Opsiyonel Yok Opsiyonel Opsiyonel
Karartılmış Arka Camlar 1.000 TL Opsiyonel Yok Yok Yok
Açılır Cam Tavan 21.500 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Grip Control 3.500 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Kablosuz Şarj 2.500 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Focal Hi-Fi 22.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
LED Sis Farları 1.750 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Nappa Deri Döşeme 25.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel

508

508

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.6 PureTech 225hp GT Otomatik Benzinli 1.147.500 TL
1.5 BlueHDi 130hp  Prime Otomatik Dizel 940.000 TL
1.5 BlueHDi 130hp Allure Otomatik Dizel 993.500 TL
1.5 BlueHDi 130hp GT Selection Otomatik Dizel 1.067.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat GT Prime Allure GT Selection
Özel Metalik Renk 6.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Kablosuz Şarj 2.500 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Açılır Cam Tavan 21.500 TL Yok Yok Opsiyonel Opsiyonel
Gece Görüş Sistemi 28.500 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
Visio Park 2 6.000 TL Yok Yok Yok Opsiyonel
Safety Pack 12.000 TL Yok Opsiyonel Yok Yok
Drive Assist Plus 12.000 TL Yok Yok Opsiyonel Yok
Nappa Deri Döşeme 50.000 TL Opsiyonel Yok Yok Opsiyonel
Ahşap Kaplama 9.500 TL Opsiyonel Yok Yok Opsiyonel

5008

5008

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.6 PureTech 180hp GT Otomatik Benzinli 1.240.500 TL
1.5 BlueHDi 130hp Allure Otomatik Dizel 1.123.500 TL
1.5 BlueHDi 130hp GT Otomatik Dizel 1.263.000 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat GT Active Prime Allure
Özel Metalik Renk 6.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Kablosuz Şarj 2.500 TL Yok Yok Opsiyonel
Black Diamond Tavan 3.500 TL Yok Yok Opsiyonel
Gece Görüş Sistemi 28.500 TL Opsiyonel Yok Yok
Safety Plus Pack 8.500 TL Yok Yok Opsiyonel
Advanced Grip Control 7.500 TL Opsiyonel Yok Yok
Black Pack 10.000 TL Opsiyonel Yok Yok
10" Dokunmatik Ekran 11.500 TL Yok Yok Opsiyonel
Nappa Deri Döşeme 25.000 TL Opsiyonel Yok Yok

3008

3008

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.6 PureTech 180hp Allure Otomatik Benzinli 988.000 TL
1.6 PureTech 180hp GT Otomatik Benzinli 1.158.500 TL
1.5 BlueHDi 130hp Active Premium Otomatik Dizel 974.000 TL
1.5 BlueHDi 130hp Allure Otomatik Dizel 1.008.500 TL
1.5 BlueHDi 130hp GT Otomatik Dizel 1.178.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü ÖTV dahil fiyat Allure GT Active Prime
Özel Metalik Renk 6.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Kablosuz Şarj 2.500 TL Opsiyonel Yok Opsiyonel
Black Diamond Tavan 3.000 TL Opsiyonel Yok Yok
Gece Görüş Sistemi 28.500 TL Yok Opsiyonel Yok
Safety Plus Pack 8.500 TL Opsiyonel Yok Yok
Advanced Grip Control 7.500 TL Yok Opsiyonel Yok
Black Pack 10.000 TL Yok Opsiyonel Yok
10" Dokunmatik Ekran 11.500 TL Opsiyonel Yok Opsiyonel
Nappa Deri Döşeme 25.000 TL Yok Opsiyonel Yok

Skoda araba fiyatları - Eylül 2022

Fabia

Skoda

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 TSI 95 PS Elite Manuel Benzinli 479.010 TL
1.0 TSI 110 PS Elite Otomatik Benzinli 514.510 TL
1.0 TSI 110 PS Premium Otomatik Benzinli 564.510 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 624.510 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium
Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel
Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel
Colour Concept Siyah 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel
Colour Concept Gri 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel

Scala

Skoda

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 TSI 110 PS Comfort Otomatik Benzinli 620.010 TL
1.0 TSI 110 PS Elite Otomatik Benzinli 655.010 TL
1.0 TSI 110 PS Premium Otomatik Benzinli 724.510 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 750.010 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium Comfort
Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Emotion Paket 18.597 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Octavia

Octavia

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 TSI e-Tec 110 PS Elite Otomatik Benzinli 785.010 TL
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS Elite Otomatik Benzinli 832.010 TL
1.0 TSI e-Tec 110 PS Premium Otomatik Benzinli 883.010 TL
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS Premium Otomatik Benzinli 930.010 TL
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS Sportline Otomatik Benzinli 1.075.010 TL
2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 RS Otomatik Dizel 1.800.010 TL
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS Combi Scout Otomatik Benzinli 1.115.010 TL
2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 Combi RS Otomatik Dizel 1.850.010 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium Sportline RS Combi Scout Combi RS
Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Head Up Gösterge 9.416 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

SuperB

SuberB

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 TSI ACT 150 PS Elite Otomatik Benzinli 955.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 1.035.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Prestige Otomatik Benzinli 1.180.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Sportline Otomatik Benzinli 1.285.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS L&K Crystal Otomatik Benzinli 1.375.010 TL
 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 L&K Crystal Otomatik Dizel 1.950.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Combi Prestige Otomatik Benzinli 1.180.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Combi Scout Otomatik Benzinli 1.385.010 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium Sportline RS Combi Scout Combi Prestige Prestige L&K Crystal
Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Panoramik Cam Tavan 13.889 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Kamiq

Kamiq

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 TSI 110 PS Elite Otomatik Benzinli 700.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Elite Otomatik Benzinli 725.510 TL
1.0 TSI 110 PS Premium  Otomatik Benzinli 774.510 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 805.010 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Premium
Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel
Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel
Panoramik Cam Tavan 11.770 TL Opsiyonel Opsiyonel

Karoq

Karoq

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 TSI ACT 150 PS Elite Otomatik Benzinli 925.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Prestige Otomatik Benzinli 1.095.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Sportline Otomatik Benzinli 1.095.010 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Prestige Sportline
Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Panoramik Cam Tavan 13.889 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Kodiaq

Kodiaq

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 TSI ACT 150 PS Elite Otomatik Benzinli 1.090.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Premium Otomatik Benzinli 1.210.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Prestige  Otomatik Benzinli 1.425.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Sportline Otomatik Benzinli 1.455.010 TL
1.5 TSI ACT 150 PS L&K Crystal Otomatik Benzinli 1.595.010 TL
2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 Sportline Otomatik Dizel 2.170.010 TL
2.0 TDI SCR 200 PS 4x4 L&K Crystal Otomatik Dizel 2.320.010 TL
2.0 TSI 245 PS 4x4 RS Otomatik Dizel 2.410.010 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Elite Prestige Premium Sportline L&K Crystal RS
Metalik Renk 3.531 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Exclusive Renk 5.885 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Panoramik Cam Tavan 13.889 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Volkswagen araba fiyatları - Eylül 2022

Polo

Volkswagen polo

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 80 PS Impression Manuel Benzinli 490.000 TL
1.0 TSI 95 PS Life Manuel Benzinli 528.600 TL
1.0 TSI 95 PS Life Otomatik Benzinli 570.700 TL
1.0 TSI 95 PS Style Otomatik Benzinli 671.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Impression Life Style
Metalik Renk 5.450 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Açılır Cam Tavan 15.900 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

T-Cross

T-Cross

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 TSI 110 PS Life Manuel Benzinli 594.800 TL
1.0 TSI 110 PS Life Otomatik Benzinli 683.600 TL
1.0 TSI 110 PS Style Otomatik Benzinli 742.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Life Style
Metalik Renk 5.530 TL Opsiyonel Opsiyonel

Taigo

Taigo

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 TSI 95 PS Life Manuel Benzinli 644.300 TL
1.0 TSI 110 PS Life Otomatik Benzinli 734.000 TL
1.0 TSI 110 PS Style Otomatik Benzinli 826.800 TL
1.0 TSI 110 PS R-Line Otomatik Benzinli 862.700 TL
1.5 TSI 150 PS Style Otomatik Benzinli 880.900 TL
1.5 TSI 150 PS R-Line Otomatik Benzinli 942.600 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Life Style R-Line
Metalik Renk 5.490 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Açılır Cam Tavan 15.770 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Golf

Golf

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 TSI 110 PS Impression Manuel Benzinli 599.900 TL
1.0 eTSI 110 PS Life Otomatik Benzinli 717.000 TL
1.0 eTSI 110 PS Style Otomatik Benzinli 808.700 TL
1.0 eTSI 110 PS R-Line Otomatik Benzinli 842.400 TL
1.5 eTSI 150 PS Style Otomatik Benzinli 861.000 TL
1.5 eTSI 150 PS R-Line Otomatik Benzinli 919.900 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Impression Life Style R-Line
Metalik Renk 6.250 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Açılır Cam Tavan 18.510 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

T-Roc

T-ROC

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 TSI 150 PS Life Otomatik Benzinli 806.100 TL
1.5 TSI 150 PS Style Otomatik Benzinli 884.100 TL
1.5 TSI 150 PS R-Line Otomatik Benzinli 966.800 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Life Style R-Line
Metalik Renk 6.480 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Açılır Cam Tavan 21.030 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Tiguan

Tiguan

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 TSI ACT 150 PS Life Otomatik Benzinli 937.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Elegance Otomatik Benzinli 1.097.700 TL
1.5 TSI ACT 150 PS R-Line Otomatik Benzinli 1.170.700 TL
2.0 TDI SCR 200 PS Elegance Otomatik Dizel 1.647.700 TL
2.0 TDI SCR 200 PS R-Line Otomatik Dizel 1.764.100 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Life Elegance R-Line
Metalik Renk 7.220 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Açılır Cam Tavan 22.670 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Passat

Passat

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5 TSI ACT 150 PS Impression Otomatik Benzinli 872.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Business Otomatik Benzinli 995.700 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Elegance Otomatik Benzinli 1.214.100 TL
2.0 TDI SCR 150 PS Business Otomatik Dizel 1.551.500 TL
2.0 TDI SCR 150 PS Elegance Otomatik Dizel 1.860.700 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Impression Business Elegance
Metalik Renk 5.840 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Açılır Cam Tavan 19.520 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Mercedes-Benz araba fiyatları - Eylül 2022

EQA

Mercedes EQA

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
350 4MATIC AMG+ Otomatik Elektrik 1.841.500 TL

EQB

Mercedes EQB

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
350 4MATIC AMG+ Otomatik Elektrik 1.875.000 TL

C serisi

C serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
C 200 4MATIC AMG Otomatik Benzinli 1.703.000 TL
C 43 4MATIC Performance Otomatik Benzinli 3.488.500 TL

EQE

eqe

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
300 AMG Otomatik Elektrik 2.721.500 TL
350+ AMG Otomatik Elektrik 2.831.500 TL
53 4MATIC+ Performance Otomatik Elektrik 4.286.500 TL

CLS

CLS

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
300 d 4MATIC AMG Otomatik Dizel 3.741.500 TL
400 d 4MATIC AMG Otomatik Dizel 4.625.500 TL
53 4MATIC+ Performance Otomatik Benzin 5.747.000 TL

EQS

EQS

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
350 AMG Otomatik Elektrik 3.907.000 TL
580 4MATIC Heritage Edition Otomatik Elektrik 5.414.000 TL
53 4MATIC+ Performance Otomatik Elektrik 5.865.500 TL

A serisi HB

a serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
A 200 AMG+ Otomatik Benzin 1.030.000 TL
A 45 S 4MATIC+ Performance+ Otomatik Benzin 2.788.500 TL

A serisi Sedan

A serisi sedan

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
A 200 AMG+ Otomatik Benzin 1.051.000 TL

E serisi

E serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
E 200 d Exclusive Otomatik Dizel 2.078.000 TL
E 200 d AMG Otomatik Dizel 2.103.000 TL
E 300 d 4MATIC Exclusive Otomatik Dizel 3.071.500 TL
E 300 d 4MATIC AMG Otomatik Dizel 3.107.500 TL
 E 63 S 4MATIC+ Performance Otomatik Benzinli 7.438.500 TL

S serisi

S serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
S 400 d 4MATIC L Inspiration Otomatik Dizel 8.403.000 TL

BMW araba fiyatları - Eylül 2022

1 serisi

BMW 1 seriesi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
118i Sport Line Otomatik Benzinli 1.020.900 TL
118i M Sport  Otomatik Benzinli 1.072.300 TL
116d Sport Line Otomatik Dizel 1.056.100 TL
116d M Sport Otomatik Dizel 1.107.100 TL

2 serisi

2 serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
218i Gran Coupe Sport Line Otomatik Benzinli 1.063.900 TL
218i Gran Coupe M Sport  Otomatik Benzinli 1.150.400 TL
216d Gran Coupe Sport Line Otomatik Dizel 1.096.700 TL
216d Gran Coupe M Sport Otomatik Dizel 1.182.600 TL
218i Active Tourer Luxury Line Otomatik Benzin 1.133.000 TL
218i Active Tourer M Sport Otomatik Benzin 1.176.900 TL
220i Active Tourer Luxury Line Otomatik Hibrit 1.192.200 TL
220i Active Tourer M Sport Otomatik Hibrit 1.237.400 TL

3 serisi

3 serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
320i Sedan M Sport Otomatik Benzinli 1.745.700 TL
320d xDrive Touring M Sport  Otomatik Dizel 2.341.000 TL

4 serisi

4 serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
420i Coupe M Sport Otomatik Benzinli 1.801.400 TL
430i xDrive Coupe M Sport Otomatik Benzinli 2.577.500 TL
430i xDrive Cabrio M Sport Otomatik Benzinli 2.814.300 TL
420i Gran Coupe M Sport Otomatik Benzinli 1.922.700 TL
430i xDrive Gran Coupe M Sport Otomatik Benzinli 2.821.000 TL

5 serisi

5 serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
520i Sedan Luxury Line Otomatik Benzinli 2.090.400 TL
520i Sedan M Sport Otomatik Benzinli 2.127.800 TL
530i xDrive Sedan Luxury Line Otomatik Hibrit 3.183.200 TL
530i xDrive Sedan M Sport Otomatik Hibrit 3.238.100 TL
520d xDrive Sedan Luxury Line Otomatik Dizel 3.038.600 TL
520d xDrive Sedan M Sport Otomatik Dizel 3.093.400 TL
530i xDrive Touring Luxury Line Otomatik Hibrit 3.290.400 TL
530i xDrive Touring M Sport Otomatik Hibrit 3.334.700 TL

6 serisi

6 serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
630i Gran Turismo Luxury Line Otomatik Hibrit 3.339.600 TL
630i Gran Turismo M Sport Otomatik Hibrit 3.440.000 TL

7 serisi

7 serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
740Ld xDrive Pure Excellence Otomatik Hibrit 7.175.200 TL
740Ld xDrive M Excellence Otomatik Hibrit 7.307.100 TL

8 serisi

8 serisi

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
840i xDrive Coupe M Sport Otomatik Benzinli 7.422.300 TL
840i xDrive Cabrio M Sport Otomatik Benzinli 7.831.300 TL
840i xDrive Gran Coupe M Sport Otomatik Benzinli 7.877.000 TL

X2

bmw x2

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
sDrive18i M Sport Otomatik Benzinli 1.250.900 TL
sDrive18i M Sport X Otomatik Benzinli 1.250.900 TL
sDrive18i Special Edition M Sport Otomatik Benzinli 1.342.800 TL
sDrive18i Special Edition M Sport X Otomatik Benzinli 1.342.800 TL

X3

x3

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
sDrive20i X-Line Otomatik Benzinli 1.896.500 TL
sDrive20i M Sport Otomatik Benzinli 2.042.800 TL
xDrive20d X-Line Otomatik Dizel 2.480.500 TL
xDrive20d M Sport Otomatik Dizel 2.693.100 TL
iX3 Impressive Otomatik Elektrik 2.678.500 TL

Z4

Z4

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
sDrive30i Edition M Sport Otomatik Benzinli 2.502.000 TL

i4

i4

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
i4 eDrive40 M Sport Otomatik Elektrik 2.502.000 TL
i4 M50 - Otomatik Elektrik 3.113.600 TL

iX

ix

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
xDrive40 First Edition Essence Otomatik Elektrik 3.234.200 TL
xDrive40 First Edition Sport Otomatik Elektrik 3.256.800 TL

Nissan araba fiyatları - Eylül 2022

Qashqai

Nissan Qashqai

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.3 DIG-T 158PS Tekna Manuel Benzinli 894.500 TL
1.3 DIG-T 158PS Tekna Otomatik Benzinli 937.900 TL
1.3 DIG-T 158PS Designpack Otomatik Benzinli 1.006.400 TL
1.3 DIG-T 158PS Skypack Otomatik Benzinli 1.034.700 TL
1.3 DIG-T 158PS 4x4 Skypack Otomatik Benzinli 1.082.300 TL
1.3 DIG-T 158PS Platinum Premium Otomatik Benzinli 1.191.000 TL
1.3 DIG-T 158PS 4x4 Platinum Premium Otomatik Benzinli 1.238.700 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Tekna Designpack Skypack Platinum Premium
Siyah/Gri Tavan 9.300 TL Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Juke

Nissan Juke

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 DIG-T 115PS Tekna Manuel Benzinli 641.300 TL
1.0 DIG-T 115PS Tekna Otomatik Benzinli 735.000 TL
1.0 DIG-T 115PS Platinum Otomatik Benzinli 803.200 TL
1.0 DIG-T 115PS Limited Edition Otomatik Benzinli 804.200 TL
1.0 DIG-T 115PS Platinum Perso Otomatik Benzinli 827.000 TL
1.0 DIG-T 115PS Platinum Premium Otomatik Benzinli 890.500 TL

Opsiyonlar:

Opsiyon türü Vergiler hariç fiyat Tekna Platinum Limited Edition Platinum Perso Platinum Premium
Türkiye Navigasyonu 7.500 TL Yok Opsiyonel Yok Opsiyonel Yok

Micra

Nissan Micra

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.0 IG-T 92PS Tekna Otomatik Benzinli 591.300 TL

Honda araba fiyatları - Eylül 2022

Jazz

Honda Jazz

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5L i-MMD Hybrid Executive Otomatik Hibrit 746.100 TL
1.5L i-MMD Hybrid Crosstar Executive Otomatik Hibrit 767.400 TL

City

Honda City

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5L VTEC Elegance Otomatik Benzinli 544.700 TL
1.5L VTEC Executive Otomatik Benzinli 561.700 TL

Civic

Honda Civic

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5L VTEC Turbo ECO Premium Otomatik Benzinli 749.300 TL
1.5L VTEC Turbo ECO Elegance Otomatik Benzinli 821.200 TL
1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ Otomatik Benzinli 889.600 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance Otomatik Benzinli 805.800 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik Benzinli 880.200 TL

HR-V

Honda HR-V

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5L e:HEV Elegance Otomatik Hibrit 907.900 TL
1.5L e:HEV Advance Otomatik Hibrit 937.900 TL
1.5L e:HEV Style Otomatik Hibrit 1.001.000 TL

Accord

Honda Accord

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5L VTEC Turbo Executive Otomatik Benzinli 1.072.600 TL
1.5L VTEC Turbo Executive+ Otomatik Benzinli 1.114.600 TL

CR-V

CR-V

Motor seçeneği Donanım Şanzıman Yakıt Fiyat
1.5L VTEC Turbo Elegance Otomatik Benzinli 1.036.700 TL
1.5L VTEC Turbo Executive Otomatik Benzinli 1.137.100 TL
1.5L VTEC Turbo Executive+ Otomatik Benzinli 1.224.500 TL
2.0L i-MMD Hybrid Executive+ Otomatik Hibrit 1.951.400 TL
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