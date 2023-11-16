Apple, bugün sürpriz bir açıklama yaparak Android telefonlarda kullanılan RCS mesajlaşma standardını iPhone'lara getireceğini duyurdu. Önümüzdeki yıl gelecek özellik, iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak.

Android telefonlarda yer alan RCS mesajlaşma sistemi, SMS ile online mesajlaşma platformlarının birleşimi gibi bir hizmet sunarak kullanıcılara iMessage benzeri gelişmiş bir mesajlaşma imkânı tanıyordu. Google ve Samsung gibi şirketler de çoğunlukla göndermeli reklamlar yoluyla Apple’ın iPhone’lara RCS desteği getirmesini istiyordu.

Bugün bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı. Apple, 9to5Mac’e yapılan bir açıklamada RCS desteğinin iPhone telefonlara geleceğini duyurdu.

RCS desteği, önümüzdeki yıl iPhone'lara gelecek

Beklenmeyen açıklama, bir Apple sözcüsü tarafından yapıldı. Sözcü, önümüzdeki yıl iPhone’lara RCS standardının ekleneceğini ifade etti: “Önümüzdeki yılın sonlarına doğru GSM Birliği tarafından yayımlanan RCS standartına destek getireceğiz. SMS ve MMS ile karşılaştırıldığında daha iyi bir birlikte çalışılabilirlik deneyimi sunacağına inanıyoruz.”

Ancak Apple, iMessage’ın hâlâ daha iyi ve güvenli olduğunu da ekliyor: “RCS desteği, Apple kullanıcıları için en iyi ve en güvenli mesajlaşma deneyimi olmaya devam edecek iMessage ile birlikte çalışacak.”

RCS desteği kullanıcılar için ne anlama geliyor?

RCS desteğinin ne anlama geldiğinden bahsedelim. Artık iPhone, Android telefona sahip kişilerle yapılan mesajlaşmalarda okundu bilgisi, yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşımı ve daha fazlasına sahip olabilecek. Bunu, iMessage’taki mavi metin balonlarıyla yapılan konuşmaların Android kullanıcılarıyla yapılabilmesi gibi olarak düşünebilirsiniz. Ancak bu iMessage'la değil, RCS sayesinde olacak. Ayrıca Apple, konum paylaşmayı da özelliğe ekleyeceğini söylüyor.

Apple’ın RCS desteğiyle şimdilik ilgili çok fazla detay bilmiyoruz. Ancak 9to5Mac, önemli bir konuya vurgu yapıyor ve Apple’ın iMessage’ı diğer platformlara açmadığını söylüyor. RCS, bunun yerine SMS ve MMS’in yerini alacak ve iMessage’dan tamamen ayrı olacak.

Apple neden birden böyle bir karar aldı?

Apple’ın bu kararı canı istediği için vermediğini tahmin etmek zor değil. Değişikliğin sebebi muhtemelen Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’nın (DMA) oluşturduğu baskı. Yasa, teknoloji devlerinin hizmetlerinin diğer platformlarla birlikte çalışabilir hâle getirilmesini istiyordu.

Bu kararın kullanıcılar tarafından hoş karşılanacağını söyleyebiliriz. Artık hiçbir kullanıcı iPhone’lar ve Android’ler arasında gönderilen mesajlarda yüksek kalite video gönderememe de dahil gibi sinir bozucu durumlarla baş etmek zorunda kalmayacak.