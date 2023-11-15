Apple'ın İngiltere'deki bir müşterisine çakma iPhone 15 Pro Max gönderdiği iddia edildi. Olay henüz tam anlamıyla açığa kavuşmadı ancak sahte iPhone 15 Pro Max'ler piyasada cirit atıyor gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ilginç bir mesele ile gündemde. Bir Reddit kullanıcısının anlattığına göre şirket, bir müşterisine çakma iPhone 15 Pro Max göndermiş durumda. Üstelik bu durumdan mustarip olan çok fazla kişi olduğu konuşuluyor. Gelin yaşananlara yakından bakalım.

"theEdmard" adıyla paylaşımlar yapan kullanıcı, Apple İngiltere'nin orijinal sitesinden (en azından öyle olduğunu söylüyor) bir iPhone 15 Pro Max sipariş ettiğini ve siparişinin birkaç gün içerisinde kendisine teslim edildiğini söylüyor. Bu durum zaten herkes için olağan. Gelen kutudan bile şüphelenen theEdmard, kutuyu açtığında ise hiç beklemediği bir durum ile karşılaşıyor.

Android ile çalışan sahte iPhone 15 Pro Max gönderildi

Mağdur tüketici, telefonu kutudan çıkardığı an ilginç bir durumla karşılaşıyor. Öyle ki telefon, ekran koruyucu ile birlikte gelmiş. Ekranın kalitesiz olduğunun hemen anlaşılabildiğini söyleyen theEdmard, devasa çerçevelerle karşılaşınca daha fazla şaşırdığını ifade ediyor.

theEdmard, telefonu açtığında ise bir kez daha şaşırmış. Zira iPhone 15 Pro Max diye gönderilen telefonda iOS'a çok benzeyen ancak sahte olduğu anlaşılan bir yazılım çalıştığını anlatıyor. Kullanıcı, şüpheleri artınca iCloud hesabına giriş yapmıyor ki bu oldukça doğru bir karar.

Arayüzü kurcalamaya başlayan theEdmard, batarya bölümüne girdiğinde artık çok da şaşırtıcı olmayan bir durumla karşılaşıyor. Görünen o ki tüketiciye hem sahte hem de geçmişte kullanılmış bir telefon gönderildi.

Resmî Apple forumunda çok daha fazlasından söz ediliyor

Reddit'te yapılan yorumları inceledik ve Apple'ın resmî forumu için bir bağlantı paylaşıldığını gördük. Bağlantıyı paylaşan kullanıcı, bunun gibi çok fazla örnek olduğunu iddia ediyordu. Burada bulunan bağlantı üzerinden sizin de erişebileceğini forum sayfasına ulaştığımızda çok ilginç iddialarla karşılaştık. Kimileri tıpkı theEdmard gibi sahte telefon teslimatı yaşadığını, kimileri ise kendilerine gelen iPhone 15 Pro Max'in sahte olduğunu, IMEI sorgulaması yaptıkları zaman bloke edilmiş iPhone 14 Pro Max bilgisi gördüğünü söylüyor.

Peki sahte telefonlar cirit atıyorken bu durumdan nasıl korunacağız?

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Apple'ın sahte ürün satması mümkün değil. theEdmard, orijinal site üzerinden alışveriş yaptığını söylüyor olsa da bu çok olası değil. Dolandırıcılar, Apple'ın internet sitesinin ikizini tasarlayıp, alan adındaki tek bir harfi değiştirerek theEdmard'ı tuzağa düşürmüş olabilirler. Başka bir olasılık ise kargo şirketi kaynaklı bir değiştirme durumu. Art niyetli bir kargo personeli, orijinal iPhone 15 Pro Max'i değiştirmiş olabilir.

Böyle bir durum yaşamak istemiyorsanız yapabileceğiniz en kolay şey internet kullanmamak. Bulunduğunuz şehirde Apple'ın mağazası bulunuyorsa ürünü o mağazaya giderek satın almanız daha makul olacaktır. Apple'ın resmî satış mağazasının bulunmadığı illerden birinde yaşıyorsanız da bulunduğunuz yerdeki teknoloji perakendecilerini ziyaret edebilirsiniz.