Samsung, Apple'ın iMessage inadını terk etmesi için yeni bir çağrıda bulundu. Yayınlanan bir videoda, Romeo ile Juliet arasında geçen, gönderme dolu bir mesajlaşma trafiğini görüyoruz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD merkezli teknoloji devi Apple'a yeni bir çağrıda bulundu. Samsung ABD'nin resmî YouTube kanalından paylaşılan yeni bir videoda, Google'ın RCS isimli mesajlaşma standardı üzerinden Apple'a açık çağrı yapıldı. "Yeşil baloncuklar ve mavi baloncuklar bir arada olmak istiyor" başlığına sahip olan video, Apple'ın iMessage hizmetine açık bir gönderme yapıyordu.

Apple'ın sadece iOS kullanıcıları için yayınladığı iMessage hizmeti, iPhone kullanıcıları arasında ikinci bir mesajlaşma uygulamasına gerek bırakmıyor. Çünkü iMessage üzerinden yüksek çözünürlüklü görüntüler ve çıkartmalar gönderilebiliyor. Mesajlar da uçtan uca şifreleniyor. Ancak bir iPhone sahibi ile Android cihaz sahibi arasındaki iletişim, sadece SMS ve MMS standardından ibaret oluyor. Gizlilik kayboluyor, fotoğraf ve çıkartma göndermek ücrete tabi oluyor. İşte Samsung, Apple iMessage inadından vazgeçip, Google'ın küresel RCS standardını benimsemesini istiyor. Hazırlanan video da bunun için açık bir mesaj veriyor.

İşte Samsung'un yayınladığı o video:

Samsung'un hazırladığı videoda, Romeo ile Juliet arasında geçen bir mesajlaşmaya tanıklık ediyoruz. "Bunun böyle olmasından nefret ediyorum... Ailenle konuşabilir misin?" diyen Romeo, buna karşılık şu cevabı alıyor: Denedim ama bizi ayrı tutmak istiyorlar. Anlamıyorum. Buna tepki gösteren Romeo ise "Yeşil onlara ne yaptı? Biz de balonuz." diyor. Juliet, bu mesaj üzerine "Kelimenin tam anlamıyla, herkes bizim birlikte olmamızı istiyor." cevabını veriyor.

Apple'ın iMessage'ı değiştirmek için hiçbir nedeni yok...

Apple, iMessage hizmetini iPhone'lar için bir pazarlama nedeni olarak sunuyor. Bu özellik ile kullanıcılara gizlilikle ilgili tartışmalardan kurtulamayan Meta'nın WhatsApp isimli uygulamasına bir alternatif oluşturulmuş oluyor. Üstelik Apple CEO'su Tim Cook, iPhone sahiplerinin mavi - yeşil baloncuk ayrımını çok da önemsemediklerine inanıyor. İşte tüm bunları bir araya getirdiğimizde, Apple'ın iMessage'ı değiştirmek için hiçbir nedeni olmadığı sonucuna ulaşıyoruz.

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake de son albümünde iMessage'a gönderme yaptı:

Şunu da belirtelim; Apple'ı RCS standardına zorlayacak tek kurum, Avrupa Birliği. Bilen okurlarımız vardır; AB'nin aldığı karar, iPhone 15 ailesinde USB Type-C girişine geçilmesini zorladı. Ancak yetkililer, iMessage konusunda herhangi bir zorlama yapamıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği yetkilileri, iMessage'ın kullanıcı sayısı ve sunduğu hizmetleri değerlendirdiler ve bu uygulamanın "eşik bekçisi" olarak nitelendirmediler. Hâl böyleyken Apple'ın iMessage'dan vazgeçmesi mümkün değil.