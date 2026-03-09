Tümü Webekno
Apple, "MacBook Ultra" Geliştiriyor: OLED Panel, Dokunmatik Ekran ve Dahası

Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, yepyeni bir MacBook modeli üzerinde daha çalışıyor. Bu cihaz, MacBook Ultra olarak gelecek ve çok daha iyi özelliklere sahip olacak. İşte o özellikler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir lansman ile MacBook ailesi bilgisayarlarına yepyeni bir model daha eklemişti. Bu cihaz, A18 Pro iPhone işlemcili uygun fiyatlı MacBook Neo olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi gelen bilgiler ise ucuz model dışında Pro’dan da daha üst tamamen yeni bir MacBook üzerinde de çalıştığını ortaya koydu.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple, daha üst seviye bir MacBook modeli geliştiriyor. Bu modelin özellikleri ve ismi de ortaya çıktı.

MacBook Ultra ismiyle gelecek, dokunmatik ekran, daha yüksek fiyata, OLED panele sahip olacak

ult

Gurman’ın aktardığına göre Apple, yeni üst seviye MacBook modeline “Ultra” ismini verecek. MacBook Ultra isimli bu yeni dizüstü bilgisayarın bu yıl içinde piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtilmiş. Tam tarih yok ancak Gurman’a göre muhtemelen yılın sonlarına doğru görebiliriz.

Cihazın özellikleri hakkında da bilgiler var. Çok uzun yıllardır beklenen OLED panelleri MacBook Ultra’da göreceğiz. Aynı zamanda cihazlarda dokunmatik ekranlar da yer alacak. M6 işlemciyi de ekleyelim. Şimdiye kadarki en iyi MacBook özelliklerine sahip olması beklenen bu cihazın hâliyle fiyatı da şu anki modellerden daha yüksek olacak.

Apple’ın normalde OLED gibi özellikleri MacBook Pro ile piyasaya sürmesi bekleniyordu. Gurman’a göre bu ihtimal hâlâ devam ediyor ancak Ultra isimli yeni bir modelin gelme ihtimali de bir hayli yüksek. Bu tarz yeni bir premium cihazın şirkete daha fazla fayda sağlayabileceği belirtilmiş. Neler olacağını zamanla göreceğiz.

Apple MacBook

