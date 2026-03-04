Apple MacBook Neo Tanıtıldı: İşte En Ucuz MacBook'un Fiyatı

Apple, Mac ailesine yepyeni bir model ekledi. MacBook Neo adıyla duyurulan cihaz, şirketin “daha fazla kullanıcıyı Mac ekosistemine çekme” hedefiyle geliştirdiği uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.
Cupertino merkezli şirket, yeni modelin tasarımından performansına kadar birçok noktada klasik Mac deneyimini koruduğunu ancak fiyat tarafında şimdiye kadarki en agresif seviyeye indiğini söylüyor. Tabii fiyatın bu denli düşmesinin karşılığını özellik listesinde görüyorsunuz.
Bugüne kadarki en ucuz MacBook: MacBook Neo
MacBook Neo, Apple’ın alıştığımız tasarım çizgisini sürdüren alüminyum gövde ile geliyor. Sadece 1,22 kilogram ağırlığındaki cihaz; blush, indigo, silver ve citrus olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.
Ekran tarafında ise 13 inç Liquid Retina panel yer alıyor. 2408 × 1506 çözünürlüğe sahip ekran, 500 nit parlaklık ve 1 milyar renk desteği ile geliyor. Apple’a göre bu ekran, aynı fiyat aralığındaki birçok dizüstü bilgisayardan daha yüksek çözünürlük ve parlaklık sunuyor.
iPhone 16 Pro'nun işlemcisi MacBook Neo'ya güç verecek
MacBook Neo’nun kalbinde Apple’ın mobil cihazlarda da kullandığı A18 Pro çipi bulunuyor. Şirket, bu işlemcinin günlük görevlerde Intel Core Ultra 5 işlemcili popüler PC dizüstülerine kıyasla %50’ye kadar daha hızlı olabildiğini söylüyor.
Yapay zekâ tarafında ise cihazda 16 çekirdekli Neural Engine yer alıyor. Bu sayede Apple Intelligence özellikleri ve uygulamalardaki AI işlemleri 3 kata kadar daha hızlı çalışabiliyor.
Üstelik cihaz fansız tasarıma sahip, yani MacBook Neo tamamen sessiz çalışıyor. Apple ayrıca tek şarjla 16 saate kadar pil ömrü sunulduğunu belirtiyor.
MacBook Neo özellikleri:
- 13 inç Liquid Retina ekran
- 2408 × 1506 çözünürlük
- 500 nit parlaklık
- A18 Pro işlemci
- 5 çekirdekli GPU
- 16 çekirdekli Neural Engine
- 8 GB RAM
- 256/512 GB SSD depolama
- 1080p FaceTime HD kamera
- Spatial Audio destekli çift hoparlör
- Magic Keyboard
- Multi-Touch trackpad
- Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6
- 2 adet USB-C portu
- Kulaklık girişi
MacBook Neo Çıkış Tarihi
Apple’ın yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, bugün ön siparişe açıldı. Cihazın resmi satış tarihi ise 11 Mart olarak açıklandı.
MacBook Neo Fiyatı
|Fiyatı
|MacBook Neo 256 GB
|37.999 TL
|MacBook Neo 512 GB
|42.999 TL