Apple'a açılan yeni bir dava, şirketin Apple Watch'larda PFAS olarak da bilinen sonsuz kimyasalları kullandığını iddia ediyor.

Apple'ın son dönemde başı birçok dava ile ağrımış durumda ve bugün bir yenisi hem Apple'ı hem de Apple Watch kullanıcılarını endişeye düşürecek cinsten.

Açılan davadaki iddiaya göre Apple'ın Apple Watch'larının kordonlarında yüksek düzeyde zararlı "sonsuz kimyasallar" (PFAS) içeriyor. Dahası Apple'ın bunu bilmesine rağmen kasıtlı olarak gizlediği belirtiliyor.

Sonsuz kimyasallar hangi Apple Watch modellerinde tespit edildi?

Dava, Notre Dame Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya dayanıyor. Araştırmada Apple Watch’ın Sport Band, Ocean Band ve Nike Sport Band modellerinde yüksek seviyede PFAS tespit edildiği belirtiliyor. Bu kimyasallar, kanser riskinden bağışıklık sistemi sorunlarına ve doğmamış çocuklarda gelişimsel zararlara kadar ciddi sağlık tehlikeleriyle ilişkilendiriliyor.

Araştırmaya göre terleme ve uzun süreli cilt teması, bu kimyasalların emilimini artırarak sağlık risklerini büyütüyor. Apple dava kapsamında dolandırıcılık, ihmal ve tüketici koruma yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Davacılar, maddi tazminatın yanı sıra bahsi geçen kordonların satışının durdurulmasını talep ediyor. Apple tarafından davaya yönelik herhangi bir açıklama ise şimdilik gelmiş değil.

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