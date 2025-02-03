Apple, bazı eski Apple Watch modellerinde yaşanan batarya şişmesi sorunu nedeniyle açılan davada 20 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı.

Apple, eski Apple Watch modellerinde yaşanan batarya şişmesi sorunu nedeniyle açılan davada uzlaşmaya vardı. Apple, davacı tarafla anlaşarak sorunun çözümü için 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Apple Watch Series 1, Series 2 ve Series 3 modellerinde bataryanın zamanla şişmesi ve cihazlara zarar vermesi nedeniyle bir süredir dava süreci devam ediyordu. Apple, iddiaları resmi olarak kabul etmese de daha fazla hukuki sürecin önüne geçmek için anlaşma yolunu tercih etti.

Apple Watch sahiplerine 20 ila 50 dolar arasında ödeme yapılacak

Kullanıcılara yapılacak ödemelerin miktarı, başvuran kişi sayısına göre değişiklik gösterecek. Ancak eski model Apple Watch sahiplerinin 20 ila 50 dolar arasında bir ödeme alması öngörülüyor. Bu kapsamda ödeme alabilmek için belirlenen kriterlerin karşılanması gerekiyor.

Ödeme alabilmek için kullanıcıların, 4 Nisan 2015 - 6 Şubat 2024 tarihleri arasında Apple’a batarya şişmesi sorunuyla ilgili bildirimde bulunmuş olması gerekiyor. Şartları karşılayan kişilere, herhangi bir başvuru formu doldurmalarına gerek kalmadan otomatik ödeme yapılacağı belirtiliyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bilgilendirme ise e-posta veya posta yoluyla iletilecek.