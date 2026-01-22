Apple'ın Siri İçin Yapay Zekâ Planları Ortaya Çıktı: Google Anlaşması Ne İşe Yarayacak?

Apple, yapay zekâ modellerini kullanmak için Google ile anlaşma yapmıştı. Şimdi ise bu anlaşma kapsamında gelecek yenilenen Siri'nin detayları hakkında bilgi geldi.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasına bomba gibi bir düşen haber gelmiş ve Apple ile Google’ın anlaşmaya gittiği duyurulmuştu. Bu anlaşma kapsamında da Apple’ın yapay zekâ özelliklerinde Google’ın Gemini tabanlı yapay zekâ modellerini kullanacağı ifade edilmişti. Apple’ın üretken yapay zekâ ile yenilenecek Siri asistanı da Google tabanlı yapay zekâ modellerinden güç alacaktı.

Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan konuya ilişkin yeni bilgiler geldi. Gurman, Google yapay zekâsı destekli Siri’nin detayları hakkında konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgileri paylaştı.

iPhone, iPad ve Mac’lere derinlemesine entegre edilen bir sohbet botuna dönüşecek

Gurman’ın aktardığına göre yeni Siri, bu yılın sonlarına doğru şirketin ilk yapay zekâ sohbet botu olarak gelecek. Yani artık düz bir sesli asistan değil, tam bir sohbet botuna dönüştüğünü göreceğiz. Bu sohbet botu projesinin kod adının ise Campos olduğu belirtilmiş. Yeni Siri sisteminin iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerine derinlemesine entegre edileceği de aktarılmış.

Yeni sistem, mevcut Siri arayüzünün yerini alacak. Tıpkı şu an olduğu gibi “Siri” komutu veya cihazın yan düğmesine basılı tutarak açılabilecek. Siri’nin çok beklenen özellikleri alıp o robot hâlini nihayet bıraktığını göreceğiz. Tıpkı Gemini, ChatGPT gibi daha doğal, hisli sohbetler gerçekleştirebilecek, her sorunuzu yanıtlayabilecek, sizin için işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek. Apple, çok geride kaldığı yapay zekâ sohbet botu alanında öne çıkmaya çalışacak. Hem sesli hem de yazılı olarak üretken yapay zekâ özellikleriyle donatılacak.

Tamamen iPhone’lara iPad’lere ve Mac’lere entegre edilmesi de yeni Siri’nin tamamen ücretsiz olacağını gösteriyor. Yeni Siri sohbet botunun Haziran’da düzenlenecek WWDC 2026’da tanıtılmasını bekliyoruz. Eylül ayında da iOS 27 ile kullanıma sunulacak.