Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Apple'ın Google ile Olan Yeni Anlaşması Kullanıcı Gizliliğini Ne Denli Etkileyecek?

Apple'ın Google ile olan yeni anlaşması sonrası iPhone kullanıcıları Apple'ın kullanıcı gizliliği konusundaki geçmiş vaatlerini gündeme getirdi. Peki bu anlaşma geçmişte verilen sözlerin geçerliliğini etkileyecek mi?

Apple'ın Google ile Olan Yeni Anlaşması Kullanıcı Gizliliğini Ne Denli Etkileyecek?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, gelecekteki Apple Intelligence özellikleri ve kişiselleştirilmiş Siri'nin eğitimi için Google ile ortaklık kurduğunu resmen doğruladı. Bu iş birliği kapsamında, özellikle Siri’nin büyük yenilenmesinde Google’ın Gemini tabanlı yapay zekâ modelleri kullanılacak. Anlaşma bu denli büyük olunca da kullanıcıların aklına kritik bir soruyu da beraberinde getirdi... Gizliliğimiz ne olacak?

Apple, bugüne kadar kullanıcı gizliliğini en önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmıştı. Apple Intelligence tanıtılırken de verilerin cihazda işlenmesi ve gizliliğin korunması özellikle vurgulanmıştı. Google ile yapılan bu yeni anlaşma ise bazı kullanıcılar için soru işaretleri yarattı.

Apple ve Google ortak bir açıklama yaptı

2

Konuya ilişkin Apple ve Google’dan ortak bir açıklama geldi. Google’ın resmî sitesinde yer alan ifadeye göre, Apple Intelligence özellikleri Apple cihazlarında ve Apple’ın Private Cloud Compute altyapısında çalışmaya devam edecek. En önemlisi de Apple’ın “sektör lideri gizlilik standartlarının” bu yeni yapay zekâ özelliklerinde de korunacağı belirtiliyor.

Bu açıklama, mevcut Apple Intelligence gizlilik vaatlerinin gelecekte de değişmeyeceği anlamına geliyor. Yani anlaşma eğitim sürecini kapsadığından, Apple Intelligence aynı Apple Intelligence, Siri de aynı Siri olmaya devam edecek. Çalışma prensipleri de hiçbir şekilde değişmeyecek.

Apple Eski Sevgilisine Geri Döndü: Gemini, Siri'nin Yerini mi Alacak? (Anlaşmanın Tüm Detaylarını Anlattık) Apple Eski Sevgilisine Geri Döndü: Gemini, Siri'nin Yerini mi Alacak? (Anlaşmanın Tüm Detaylarını Anlattık)

Peki siz bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple Google Yapay Zeka Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim