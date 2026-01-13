Apple'ın Google ile Olan Yeni Anlaşması Kullanıcı Gizliliğini Ne Denli Etkileyecek?

Apple'ın Google ile olan yeni anlaşması sonrası iPhone kullanıcıları Apple'ın kullanıcı gizliliği konusundaki geçmiş vaatlerini gündeme getirdi. Peki bu anlaşma geçmişte verilen sözlerin geçerliliğini etkileyecek mi?

Apple, gelecekteki Apple Intelligence özellikleri ve kişiselleştirilmiş Siri'nin eğitimi için Google ile ortaklık kurduğunu resmen doğruladı. Bu iş birliği kapsamında, özellikle Siri’nin büyük yenilenmesinde Google’ın Gemini tabanlı yapay zekâ modelleri kullanılacak. Anlaşma bu denli büyük olunca da kullanıcıların aklına kritik bir soruyu da beraberinde getirdi... Gizliliğimiz ne olacak?

Apple, bugüne kadar kullanıcı gizliliğini en önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmıştı. Apple Intelligence tanıtılırken de verilerin cihazda işlenmesi ve gizliliğin korunması özellikle vurgulanmıştı. Google ile yapılan bu yeni anlaşma ise bazı kullanıcılar için soru işaretleri yarattı.

Apple ve Google ortak bir açıklama yaptı

Konuya ilişkin Apple ve Google’dan ortak bir açıklama geldi. Google’ın resmî sitesinde yer alan ifadeye göre, Apple Intelligence özellikleri Apple cihazlarında ve Apple’ın Private Cloud Compute altyapısında çalışmaya devam edecek. En önemlisi de Apple’ın “sektör lideri gizlilik standartlarının” bu yeni yapay zekâ özelliklerinde de korunacağı belirtiliyor.

Bu açıklama, mevcut Apple Intelligence gizlilik vaatlerinin gelecekte de değişmeyeceği anlamına geliyor. Yani anlaşma eğitim sürecini kapsadığından, Apple Intelligence aynı Apple Intelligence, Siri de aynı Siri olmaya devam edecek. Çalışma prensipleri de hiçbir şekilde değişmeyecek.

Peki siz bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.