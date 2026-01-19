Tablet Almayı Düşünüyorsanız Bunlara Bakın: Ara Tatilinizi Şenlendirecek Tablet Önerileri

Ara tatile girmişken yeni bir tablet arayışındaysanız her bütçeye uygun tablet önerilerimiz sizlerle...

Okulların araya girmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini aldı, sınav stresini geride bıraktı ve şimdi doyasıya dinlenme zamanı. Bütün bir dönemin yorgunluğunu atmanın, soğuk kış günlerinde battaniyenin altına girip keyif yapmanın en güzel yollarından biri de elbette oyun dünyasına dalmak.

Biz de bu keyfiniz hiç bölünmesin diye bütçe dostu fiyat performans modellerinden, teknolojinin sınırlarını zorlayan üst seviye canavarlara kadar sizler için tablet önerileri hazırladık. Hem bütçenize hem de oyun zevkinize hitap edecek, ara tatilinizi şenlendirecek ve sizi yarı yolda bırakmayacak tablet önerilerine gelin yakından bakalım.

iPad Pro M4

Listemize tablet dünyasının zirvesiyle, gerçek bir performans canavarıyla başlıyoruz. Eğer bütçe konusunda bir kısıtlamanız yoksa ve "Ben aldığım tableti yıllarca kullanayım, en ağır oyunları bile bilgisayar kalitesinde oynayayım" diyorsanız, yeni iPad Pro tam size göre. Bu cihazı önermemizin en büyük sebebi, içinde barındırdığı M4 çipinin akıl almaz gücü. Bu işlemci sayesinde konsol kalitesindeki oyunları bile hiç takılmadan, en yüksek grafik ayarlarında oynayabilirsiniz.

Ayrıca OLED ekranı o kadar canlı ve akıcı ki oyunun içindeki karanlık sahnelerde bile detayları kaçırmanız imkânsız hale geliyor. İncecik yapısına rağmen sunduğu bu güç, onu sadece bir oyun aracı değil, okul açıldığında ödevlerinizi yapabileceğiniz profesyonel bir stüdyoya dönüştürüyor.

Huawei MatePad 11.5S PaperMatte

Son dönemde Türkiye pazarında fırtınalar estiren Huawei MatePad 11.5S, özellikle ekran teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor. Bu tableti önermemizin sebebi, "PaperMatte" adı verilen özel mat ekran kaplaması sayesinde ışık yansımalarını tamamen engellemesi. Bu özellik, hem uzun süre oyun oynarken gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor hem de parmak izi bırakmayan yapısıyla ekranın hep temiz kalmasına yardımcı oluyor.

144Hz gibi inanılmaz bir ekran yenileme hızına sahip olması, rekabetçi oyunlarda rakiplerinizi daha hızlı görmenizi sağlıyor. Ayrıca klavye ile birlikte satılan paketleri sayesinde tatil sonrası okul için de mini bir bilgisayara dönüşebiliyor.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Şimdi gelelim bütçemizi biraz daha koruduğumuz ama performanstan da çok ödün vermediğimiz modellere. Samsung Galaxy Tab A9 Plus, uygun fiyatlı tablet arayan öğrenciler için şu an piyasadaki en mantıklı seçeneklerden biri. Bu cihazı önermemizin nedeni, giriş-orta seviye bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen 90Hz ekran tazeleme hızı sunması. Bu özellik, menülerde gezerken veya destekleyen oyunları oynarken görüntünün çok daha akıcı olmasını sağlıyor.

Roblox, Minecraft veya Brawl Stars gibi popüler oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştıran bu model, aynı zamanda Samsung'un güvenilir yazılım desteğiyle uzun süre güncel kalmayı başarıyor. Hem ders videoları izlemek hem de kafa dağıtmak için tartışmasız seçenek.

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 Pro'yu seçmemizin en büyük nedeni 12.000 mAh gibi inanılmaz bir batarya kapasitesine sahip olması. Bu devasa pil, ara tatilde priz arama derdini tamamen ortadan kaldırıyor. Tek şarjla sabahtan akşama kadar aralıksız oyun oynayabilir veya sezonluk dizileri bitirebilirsiniz. 12.1 inçlik 2.5K çözünürlüğündeki ekranı ve 120Hz yenileme hızı, özellikle PUBG ve Call of Duty gibi oyunlarda rakiplerinizi çok net görmenizi sağlıyor.

İçindeki yeni nesil Snapdragon işlemci sayesinde ısınma sorunu yaşamadan, en güncel oyunları yüksek ayarlarda yağ gibi akıcı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Hem dev ekranlı hem de şarjı bitmeyen bir oyun arkadaşı arıyorsanız, bu model tatilinizi kurtaracak en iyi seçeneklerden biri.

Lenovo Tab M11

Listemizin son sırasında öğrencilerin ihtiyaçlarına odaklanan ve yanında kalemiyle gelebilen Lenovo Tab M11 yer alıyor. Bu modeli önermemizin nedeni, hem oyun hem de eğitim odaklı dengeli bir cihaz olması. 90Hz ekranı oyunlarda yeterli akıcılığı sağlarken, sağlam yapısı ve ince tasarımı elde tutuşu kolaylaştırıyor.

Özellikle çok yüksek grafikli olmayan gündelik oyunlar, bulmacalar ve platform oyunları için ideal bir performans sunuyor. Türkiye'deki teknoloji marketlerinde sıkça indirime giren bu model, "Hem oyun oynasın hem de tatil bitince derslerinde kullansın" diyen aileler için en ekonomik ve mantıklı seçeneklerden biri.

