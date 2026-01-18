Ara Tatilde Sıkıntıdan Kurtaracak Mobil Oyunlar (Muhtemelen Çoğunu Bilmiyorsunuz)

Ara tatil başlamışken birçok öğrenci telefonlarında oyun oynamaya başlayacak. Biz de muhtemelen daha önce duymadığınız ama oynadığınızda saatlerinizi geçireceğiniz mobil oyunları sizler için listeledik.

Nihayet o beklenen an geldi ve öğrenciler için ara tatil dönemi başladı. Okul stresini atmak, biraz kafa dağıtmak ve soğuk kış günlerinde battaniyenin altına girip keyifli vakit geçirmek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz.

Bu tatilde ders kitaplarınızı bir kenara bırakıp telefonunuza sarılmak istiyorsanız ve uygulama marketindeki popüler listelerde hep aynı oyunları görmekten sıkıldıysanız doğru yerdesin. Sizin için kıyıda köşede kalmış, belki adını çok duymadığınız ama başladığınızda zamanın nasıl aktığını anlamayacağınız, bağımlılık yapma garantili mobil oyunları bir araya getirdik.

Vampire Survivors

Görünüşüne aldanıp "bu ne biçim grafik" diyebileceğiniz ama oynamaya başladıktan beş dakika sonra elinizden bırakamayacağınız bir şaheserle başlıyoruz. Vampire Survivors, aslında hiçbir tuşa basmadan sadece karakteri yönlendirerek üzerinize akın akın gelen binlerce canavarı yok etmeye çalıştığınız bir hayatta kalma oyunu.

İlk başta çok basit gelse de seviye atladıkça açılan silahlar ve yetenek kombinasyonları sayesinde oyun tam bir kaosa dönüşüyor. Ekranda ne olup bittiğini anlamaya çalışırken bir bakıyorsunuz ki saatler geçmiş ve kendinizi "hadi bir tur daha atayım" derken buluyorsunuz.

Good Pizza, Great Pizza

Ara tatilde biraz daha sakin ama bir o kadar da sürükleyici bir şeyler arıyorsanız kendi pizzacı dükkânınızı yönetmeye ne dersiniz? Good Pizza, Great Pizza diğer restoran oyunlarının aksine sizi zamanla yarıştırmak yerine müşterilerin hikâyelerine odaklanan çok tatlı bir yapım.

Dükkânınıza gelen ilginç karakterlerin ne istediğini anlamaya çalışmak, hamuru açmak, sosu yaymak ve malzemeleri dizmek garip bir şekilde terapi etkisi yaratıyor. Müşterilerinizin bazen şifreli konuşmaları sizi zorlasa da gün sonunda kazandığınız parayla dükkânınızı dekore etmek oldukça keyifli.

Soul Knight

Eğer aksiyon arıyorsanız ve zindanlarda kaybolmayı seviyorsanız Soul Knight tam size göre bir macera sunuyor. Piksel grafiklere sahip bu oyunda, her seferinde rastgele oluşturulan zindanlara girip birbirinden tuhaf silahlarla düşmanları temizlemeye çalışıyorsunuz.

Oyunun en güzel yanı ise elinize bazen lazer kılıcı bazen de balık fırlatan bir silah geçebilmesi gibi absürt çeşitliliği. Arkadaşlarınızla yerel ağ üzerinden beraber oynama imkânı da sunduğu için tatilde kuzenlerinizle veya arkadaşlarınızla bir araya gelip zindan temizlemek oldukça eğlenceli olacak.

Alto’s Odyssey

Gözlerinizi yormayan, müzikleriyle ruhunuzu dinlendiren ama aynı zamanda reflekslerinizi test eden bir oyun arıyorsanız Alto's Odyssey çöl kumlarında süzülmek için sizi bekliyor.

Sonsuz koşu türündeki bu oyunda, kum tepelerinden atlayıp taklalar atarken arkadaki manzaranın ve havanın değişimi sizi büyüleyecek. Oyunun "Zen Modu" ise tamamen puansız, kaybetme derdi olmadan sadece atmosferin tadını çıkarmanız için tasarlanmış. Özellikle akşam saatlerinde kulaklığınızı takıp oynamak, tatilin verdiği huzuru ikiye katlayacak.

Cats & Soup

Kedileri seviyorsanız ve rekabetten uzak, sadece izlemesi bile keyif veren bir oyun istiyorsanız Cats & Soup telefonunuzda mutlaka yer almalı. Ormanın derinliklerinde çorba kaynatan, havuç doğrayan ve mısır ayıklayan sevimli kedileri yönettiğiniz bu oyun tam bir "idle" yani bekleme oyunu.

Siz oyunda değilken bile kedileriniz çalışmaya ve altın biriktirmeye devam ediyor. Çizimleri o kadar masalsı ve atmosferi o kadar tatlı ki sadece kedilerinize yeni kıyafetler giydirmek ve onlara isim vermek için bile oyuna girmek isteyeceksiniz.

Data Wing

Yarış oyunlarını sevip klasik araba yarışlarından sıkıldıysanız Data Wing size çok farklı bir deneyim sunuyor. Neon ışıklı minimalist bir dünyada, bir bilgisayar sisteminin içinde veri taşıyan küçük bir üçgeni kontrol ediyorsunuz ancak bu oyun sadece bir yarış değil, aynı zamanda arkasında oldukça ilginç ve yer yer mizahi bir hikâye barındırıyor.

Duvarlara sürterek hızlanma mekaniği ve bölüm tasarımları o kadar zekice kurgulanmış ki bölümleri geçerken hissettiğiniz akıcılık sizi oyuna bağlıyor. Üstelik tamamen ücretsiz olması ve reklam barındırmaması da cabası.

The Battle of Polytopia

Strateji oyunları genelde mobilde çok karmaşık olur ama The Battle of Polytopia bu algıyı tamamen yıkıyor. Kendi kabilenizi seçip haritayı keşfettiğiniz, teknolojinizi geliştirdiğiniz ve diğer kabilelerle savaştığınız bu sıra tabanlı strateji oyunu, satranç kadar derin ama öğrenmesi çok kolay.

İster yapay zekâya karşı ister arkadaşlarınıza karşı oynayabilirsiniz. Her bir oyunun süresi çok uzun olmadığı için "bir el atıp çıkayım" diyerek başlayıp tüm tatilinizi haritayı fethetmekle geçirebilirsiniz.

20 Minutes Till Dawn

Vampire Survivors tarzını seviyorsanız ama daha karanlık, gotik ve biraz da Lovecraft vari bir atmosfer arıyorsanız bu oyun tam size göre. 20 Minutes Till Dawn, adından da anlaşılacağı gibi şafak sökene kadar yani 20 dakika boyunca üzerinize gelen karanlık yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız bir yapım.

Farklı karakterlerin ve silahların sunduğu yetenek ağaçları o kadar çeşitli ki her oynayışınızda bambaşka bir strateji kurabiliyorsunuz. Özellikle görsel stili ve vuruş hissi, mobil oyun standartlarının çok üzerinde bir tatmin sağlıyor.

Dadish

Hem gülmek hem de platform yeteneklerinizi konuşturmak istiyorsanız turp baba Dadish ve onun kayıp çocuklarının hikâyesine ortak olabilirsiniz. Bir platform oyunu olan Dadish, aslında Mario gibi klasiklerin izinden gidiyor ama onu özel yapan şey diyalogları.

Bölüm sonlarında bulduğunuz turp çocukların size verdiği cevaplar o kadar komik ve günümüz popüler kültürüne o kadar güzel göndermeler yapıyor ki sırf bir sonraki diyaloğu görmek için en zorlu engelleri bile aşmak istiyorsunuz. Dadish, renkli dünyası ve tatlı zorluğuyla tatilinizin neşesi olmaya aday.