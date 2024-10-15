Araba Yıkarken En Çok Yapılan 5 Hata

Araba yıkarken fark etmeden bazı hatalar yapabiliyoruz. Bakalım bunlar nelermiş?

Benzinlikte, kapınızın önünde ya da başka bir yerde malzemelerinizi hazırladınız, arabanızı yıkayacaksınız…

Ancak araba yıkarken fark etmeden yapabileceğiniz bazı hatalar, aracanızın zarar görmesine yol açabilir. Peki bunlar hangi hatalar?

Yanlış temizleyici/ürün kullanmak.

Belki de en sık yapılan hatalardan biri de bu. Bulaşık deterjanı vb kimyasallar arabalar için pek uygun değil çünkü boyanın üzerindeki cilayı aşındırıyor. Bu nedenle araçlara özel pH dengeli şampuanlar kullanmak gerekiyor.

Güneş altında yıkamak.

Güneş ışınları, yıkama sırasında suyun ve şampuanın hızla kurumasına neden olur. Bu da aracınızda hem su lekeleri hem de kimyasal kalıntılar bırakabilir. Bu nedenle gölge bir alanı tercih etmelisiniz.

Sert sünger kullanmak.

Araba yıkarken sert sünger kullanmak boya üzerinde özellikle güneşte belli olan, mikro çizikler bırakabilir. Yumuşak mikrofiber bezleri tercih etmenizde fayda var.

Aracın kurumasını beklemek.

Arabanızı yıkama işlemini bitirdikten sonra hemen kurulamaya geçmelisiniz. Kendi kendine kurumasını beklerseniz ya da silmeden önceki süreyi uzatırsanız arabada kalan su kireç lekeleri bırakabilir.

Her bölge için tek bir bez kullanmak.

Özellikle daha kirli bölgeleri temizlediğiniz bezle bagaj, kapı, kaput gibi kısımları silmemelisiniz. Çünkü bez üzerindeki kirler bu bölgelerde çizikler oluşturabilir.

Peki sizin de araba yıkamaya dair bir öneriniz var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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