Araba kullanan herkesin yapmayı alışkanlık edindiği bir hareketten bahsedeceğiz bugün. Akaryakıt istasyonlarında arabamıza yakıt almadan önce kontağı kapatmaktan... Peki bu gerçekten gerekli bir hareket mi?

Aslında çoğu kişi bunu güvenlik endişesiyle yapıyor ve pek haksız sayılmazlar.

Arabaya yakıt alırken kontak kapatmak, hem güvenlik ve hem de teknik nedenlerden dolayı büyük önem taşıyor. Gelin biraz daha detaylara inelim.

Kontak kapatmanın birinci sebebi dediğimiz gibi güvenlik.

Araç çalışırken yakıt sistemi ve elektrik aksamı da aktif olur. Yakıt pompasının yanında ve tabii ki bir yakıt istasyonunda olduğumuzu da düşününce, yakıt buharlarının yoğun olduğu alanlarda kıvılcım çıkma ihtimali vardır. Kontağı kapatmak, olası bir kıvılcım çıkma riskini azaltır ve yangın güvenliği sağlar.

Güvenlik dışında bir sebebi daha var.

Yakıt alırken, aracın yakıt göstergesinin doğru çalışması için de kontağın kapalı olması gerekir. Çoğu modern araçta, yakıt pompası çalışırken yakıt seviyesi, sensörler tarafından okunur. Kontak açıkken yapılan yakıt ikmali, aracın yakıt göstergesinde yanlış bilgilerin gösterilmesine neden olabilir.

Öte yandan yakıt alırken stop edilmemiş bir arabanın hareket etme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerek.

Kontak açıkken araç kazara hareket edebilir. Bu da benzin istasyonunda kazalara ve yaralanmalara yol açabilir.

Yani siz siz olun aracınıza yakıt almadan önce kontağı kapatmayı, doğru yakıtı aldığınızdan emin olmayı ve işlem sonrası fişinizi almayı unutmayın.

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