Bu içeriğimizde motor sesleriyle bizleri âdeta büyülemeyi başaran arabaları inceliyoruz. Listemizde Ferrari’den Audi’ye kadar pek çok otomobil bulunuyor.

Araba meraklıları, en az tasarım ve performans kadar motor sesiyle de ilgilenirler. Çünkü bazı arabalar var ki, sesleriyle gürültü değil, âdeta bir senfoni yaratırlar.

Biz de motor sesleriyle efsaneleşmiş 5 arabayı listeledik. Bakalım aralarından en çok hangisi beğeneceksiniz?

4.8 litrelik V10 motorlu, 560 beygir güç üretebilen Japon harikası, Lexus LFA.

Ferrari’nin 1994-1999 yılları arasında ürettiği F355 Berlinetta. Bu İtalyan harikası 3.5 litrelik V8 motoru ile 380 beygir güç üretebiliyor. Kendisi benim de favorim.

Audi RS3’ün 2.5 litrelik turboşarjlı 5 silindirli motoru, 400 beygir güç üretebiliyor.

Ford’un ikonik modeli Mustang GT, 5.0 litrelik V8 motoru ile 450 beygir güç üretebiliyor.

Sıra, listenin olmazsa olmazlarından Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio’da. Tasarım harikası bu araç 2.9 litrelik çift turboşarjlı V6 motoru ile 510 beygir güç üretiyor.

Listemize ekleyebileceğimiz daha pek çok otomobil olduğunu biliyoruz. Siz yorumlarda belirtmeyi, biz de serinin ikinci içeriğine eklemeyi unutmayalım :)

Peki siz yukarıdaki motor seslerinden en çok hangisini beğendiğiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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