Arabalarda antifriz kullanmanın ne gibi yararları var, normal su kullansak ne olur? Motor hangisiyle daha sorunsuz çalışır? Cevapları birlikte arıyoruz.

Bakım ve tamir maliyetleri uçtu gitti. Hâl böyle olunca da arabamıza gözümüz gibi bakmak durumunda kalıyoruz.

Bu noktada da en önemli parçalardan biri motor. Motorun verimli çalışmasını sağlamak için de iyi bir şekilde soğutmak gerekiyor. Peki antifriz, bu konuda hangi avantajları sağlıyor?

Temelden başlayalım; Antifriz tam olarak nedir?

Antifriz, araçların soğutma sisteminde kullanılan, motorun aşırı ısınmasını ve donmasını engelleyen özel bir sıvı. Aslında biz onu 'soğutma sıvısı' adıyla da duyuyoruz.

Antifrizin temel görevi, kış aylarında soğutma sistemi sıvısının donmasını önlemek. Çünkü donmuş sıvı genleşeceği için motor bloğu, radyatör gibi parçalara zarar verebilir. Aynı zamanda soğutma sağlanamyacağı için motorun aşırı ısınmasına da neden olur.

Yani özetle antifrizler kış aylarında büyük önem taşıyor ancak faydaları sadece bununla sınırlı değil.

Motor ve soğutma sistemindeki metaller zamanla nem, sıcaklık değişimler gibi sebeplerle korozyona uğrayabilir. Antifrizin içinde yer alan bazı katkı maddeleri, radyatör, motor bloğu, hortumlar gibi parçaların oksitlenmesini ve paslanmasını engeller.

Ayrıca arabaların soğutma sıvısında hava kabarcıkları veya köpüklenme meydana geldiğinde, sıvının etkinliği düşer.

Ve sonuç olarak motorun soğuması için sağlanması gerekli olan ısı transferi düzgün gerçekleşmez. Antifriz, yapısı sayesinde bunun da önüne geçmeye yardımcı olur ve sıvının düzgün bir şekilde akışını sağlar.

Peki antifriz yerine normal su kullanmak ne gibi riskler içeriyor?

Suyun donma ve kaynama noktaları daha düşük olduğu için aşırı ısınma sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda normal su, zaman içerisinde soğutma sistemindeki metal parçalarda korozyona neden olabilir. Yani kısa vadede olmasa bile uzun vadede motor parçaları zarar görebilir, bu da çalışma ömrünü kısaltır.

Peki siz arabalarınızda antifriz kullanıyor musunuz?

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