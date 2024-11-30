Bir otomobilin tam randımanlı çalışması için gereken kritik parçalardan biri sağlam bir triger kayışı. Peki triger kayışının değişmesi gerektiğini nasıl anlarsınız?

Aslında motor sesinden tutun aracın kilometresine kadar bunu anlamanın pek çok yolu var.

Gelin işimizi sağlama alıp triger kayışının değişmesi gerektiğini gösteren işaretleri inceleyelim.

En temel gösterge: Araç üreticisinin önerdiği tarihin ya da kilometrenin dolması.

Aracın kullanma kılavuzunda muhakkak triger kayışının değişimi için gereken süre ya da kilometre belirtilir. Genelde 60.000-120.000 km veya 4-6 yıl arasında değiştirilmesi önerilir.

Motorun çalışma sesi.

Triger kayışı gevşediğinde, motor bölgesinden bir tıslama ya da gıcırtı sesi duyabilirsiniz. Aynı zamanda eskiye göre daha zor çalışır.

Motorun titremesi ya sarsılması.

Triger kayışı düzgün çalışmıyorsa motorun zamanlaması bozulur. Burada zamanlama, içten yanmalı motorlarda supapların (valflerin) açılma ve kapanma anlarının, pistonların hareketleriyle senkronize bir şekilde çalışmasını ifade eder. Eğer triger kayışınız yıpranmışsa motor titreşir ya da sarsılır.

Egzozdan gelen sesler.

Yukarıda bahsettiğimiz zamanlama sorunu oluşursa, yanma işlemi düzgün gerçekleşmez ve bu durum egzozdan daha önce alışık olmadığınız sesler gelmesine sebep olabilir.

Kendimiz kontrol edersek nelere bakmalıyız?

Triger kayışında çatlaklar, aşınmalar, yıpranma veya liflerin kopması görülüyorsa, kesinlikle değiştirilmesi gerekir. Yine çevresindeki kapaklardan yağ veya sıvı sızıntısı oluşması da triger kayışını yıpratabilir.

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