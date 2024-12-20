Bir arabanın motorunun tamamen yağsız kalması hangi sorunlara yol açardı? Gelin bu senaryoya birlikte göz atalım.

Bir arabanın sağlıklı çalışabilmesi için parçalar arasındaki yağ dolaşımının büyük önem taşıdığını hepimiz biliriz. Peki ya bir şekilde yağsız çalıştırmayı denedik diyelim, arabanın başına neler gelirdi?

Bu durum motorun ciddi şekilde zarar görmesine hatta tamamen kullanılmaz hâle gelmesine yol açabilir. Gelin senaryomuzu biraz daha detaylı inceleyelim.

Bir motorun yağsız bir şekilde çalışabileceği süre motorun türüne, tasarımına göre değişsse bile en fazla birkaç dakikadır.

Bu noktadan sonra sorunlar hızlı bir şekilde kendini göstermeye başlar.

Motor yağının en temel görevi, hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltmak.

Bu parçalara pistonları, krank milini örnek verebiliriz. Yağ olmadan, bu parçalar doğrudan birbirine temas eder ve ciddi bir sürtünme oluşur. İşte bu sürtünme de çok hızlı bir şekilde ısının artmasına yol açar.

Bu ısı artışı da motor parçalarının genleşmesine ve sıkışmasına yol açar. Ayrıca motor içinde ısının hızla birikmesi motor bloğunda çatlamalara, pistonların zarar görmesine ve hatta motorun yanmasına da neden olabilir.

Sorunlar yukarıdakilerle bitmiyor.

Yağın olmaması, sürtünme nedeniyle motor parçalarının hareket etmesini engelleyeceği için motor kilitlenebilir. Artık böyle bir durumda motor tamir edilemeyecek, komple değişmesi gereken bir duruma sürüklenir.

Peki ne yapmalı?

İlk olarak aracınızın motor yağ seviyesini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer yağ seviyenizde bir eksilme varsa motor contalarını ve diğer parçalarını kontrol ettirmenizde fayda var.

Motor yağının eksik olduğunu fark ederseniz, bunu tamamlamadan aracı kesinlikle çalıştırmamalısınız. Ayrıca arabanıza uygun olan yağı seçerken üreticinin tavsiyelerini de kontrol etmeyi unutmamalısınız.

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