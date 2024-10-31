Arabanız daha güzel ve yeni gözüksün diye sürekli pasta cila yaptırmak doğru mu? Ne kadar sürede bir yaptırmak gerekli?

Pasta cila işlemi özellikle usta ellerde yapıldıktan sonra arabayı sıfırmış gibi gösterebiliyor.

Ancak bu işlemi sürekli yaptırmak arabanızın boyasına zarar verebilir. Doğru aralıklarla yaptırmak alacağınız verim adına da çok önemlidir. Gelin detaylarını inceleyelim.

Pasta cilanın mantığı tam olarak ne, neden arabanın daha güzel görünmesini sağlıyor?

Pasta cila, özetle aracın boyasındaki çizikleri, matlaşmayı ve yüzey kusurlarını gidermek için uygulanıyor. Pasta, ince bir tabaka aşındırarak boyadaki çizikleri ve oksidasyonu temizlerken, ardından uygulanan cila da yüzeye parlaklık ve koruma sağlıyor.

Pasta, aşındırıcı bir malzeme.

Gereğinden fazla uygulanırsa pastanın yukarıda da bahsettiğimiz bu aşındırıcı yapısı, boyanın incelmesine neden oluyor. Pasta işlemi her uygulandığında boyadan ince bir tabaka alınmış oluyor. Çok sık yapılırsa vernik tabakasını da inceltebiliyor. Bu nedenle en fazla yılda bir veya iki kez yapılması öneriliyor.

Cilayı ise 3-4 ayda bir yenilemek yeterli.

Cilanın temel amacı, hem boyanın rengini canlandırmak hem de UV ışınları, kuş pislikleri, ağaç reçineleri gibi etkenlere koruma oluşturmak. Her ne kadar 3-4 ayda bir cila işlemi uygulamak yeterli olsa bile aracınızın bulunduğu konumun şartlarına göre bu süre değişebiliyor. Mesela güneşli, yağmurlu veya karlı havalar gibi sert iklim koşullarının olduğu bölgelerde cila daha az süre dayanıyor.

Yukarıdaki konular dışında pasta cilayı uygulayacak kişiler ve uygulama adımları da büyük önem taşıyor.

Polisaj makinesinin kullanımı, doğru ped seçimi, işlemin yapıldığı yer gibi pek çok detay bulunuyor. Bu nedenle işlem öncesi tüm süreci iyi araştırılmalı ya da bir uzmana danışmayı unutmamalısınız.

Kaynaklar: EthosCarCare, RadicalAutoWorks

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