Bir arabanın düzgün çalışmasını sağlayan en önemli parçalarından biri triger kayışı. Peki triger kayışı koparsa başımıza neler gelir?

Triger kayışının kopması, motorun parçalarının uyumsuz bir şekilde çalışmasına neden olur.

Bu da tüm bu parçalara ciddi zararlar verebilir. Gelin bu konuyu biraz daha detaylı inceleyelim.

Triger kayışının görevi, motorun krank mili ve eksantrik mili arasındaki senkronizasyonu sağlamaktır.

Böylece valflerin ve pistonların uyumlu çalışmasını sağlar. Aynı zamanda motorun zamanlamasını ayarlayarak, yanma odasındaki yakıtın doğru anda ateşlenmesine de yardımcı olur.

Peki koparsa başımıza neler gelir?

Triger kayışı koptuğunda, motorun valfleri ve pistonları senkronize bir şekilde hareket edemez. Bu durum, pistonların valflere çarpmasına yol açarak valflerin kırılmasına yol açabilir.

Valflere çarpan pistonlar, kendilerine de zarar verebilir. Bu da pistonların kırılmasına veya silindir duvarlarının zarar görmesine neden olabilir.

Bazı motorlarda triger kayışı, su pompasının da çalışmasını sağlar.

Triger kayışı koparsa su pompası devre dışı kalır. Su pompasının durması, motorun soğutma sistemini etkiler ve motorun hızlıca ısınmasına yol açar. Bu durumda silindir kapak contasında veya diğer soğutma sistemi parçalarında hasar oluşabilir.

Bahsettiğimiz tüm bu sorunların neticesinde arabanın motoru tamamen çalışamaz hâle de gelebilir.

Triger kayışının kopması, yukarıdaki gibi yüksek maliyetli sorunlara yol açabilir.

Böyle bir durumdan sonra valflerin, pistonların ve silindir kapağının değiştirilmesi gerekebilir. Bu nedenle kayışın periyodik olarak kontrol edilmesi ve değiştirilmesi büyük önem taşır. Triger kayışının kullanım ömrü de genellikle 3 yıl ya da 100 bin kilometredir.

Kaynaklar: , The AA AutoZone , The AA

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