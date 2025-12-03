Tümü Webekno
Aralık 2025 JAECOO Fiyat Listesi: 4x2 Parasına 4x4 C-SUV

JAECOO'nun aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Firma, JAECOO 7 isimli modeli için çok satmayı başaracak gibi görünüyor. Zira uygun fiyat politikası tam gaz devam ediyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli otomobil devi Chery'nin premium markası JAECOO, Türkiye'de büyük ilgi görüyor. Bunun başlıca nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere uygun fiyat politikası. JAECOO 7 isimli model, rakiplerine kıyasla yüz binlerce TL ucuza satın alınabiliyor.

Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde JAECOO Aralık 2025 güncel fiyat listesine bakacağız. Buradaki fiyatları firmanın resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

JAECOO fiyatları - Aralık 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
7 2.150.000 TL 2.170.000 TL

JAECOO 7 fiyatları - Aralık 2025

Tank Gibi Premium SUV JAECOO 7, ÖTV’ye Kurban Gitti: Artık Hiç Uygun Fiyatlı Değil!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.6L 145 HP, Benzinli Revive, Otomatik 2.170.000 TL
1.6L 145 HP, Benzinli (4x4) Evolve, Otomatik 2.380.000 TL

2025 model JAECOO 7, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motor ile satın alınabiliyor. Evolve donanım seçeneğinde 4x4 çekiş sistemi sunan otomobil, 7 farklı sürüş modu ve 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ile dikkat çekiyor. 14.8 inç büyüklüğünde dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ile gelen otomobil, 64 renkli ambiyans aydınlatması ile eğlenceli yolculuklar sunuyor. Üstelik ambiyans aydınlatma, müzikle entegre çalışabiliyor.

JAECOO 7 opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Fiyatı Paket
Çift Renk 25.000 TL Revive, Evolve
Araba

