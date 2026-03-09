EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

EA, yeni teknolojisi Project Assist'i resmî olarak tanıttı. Bu teknoloji, gerçek hayattaki maçlarda yer alan anları doğrudan oyuna taşımaya yarıyor.

EA, gerçek futbol maçlarını anında video oyunu görüntülerine dönüştürebilen yeni teknolojisini tanıttı. “Project Assist” adı verilen bu sistem, spor yayıncılığı ve oyun dünyası arasındaki sınırları neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

EA Sports Başkanı Cam Weber’in açıklamalarına göre şirket, genç nesil için sporun “ana giriş kapısı” olmayı amaçlıyor. Bu vizyon doğrultusunda geliştirilen EA Sports App, yalnızca bir oyun platformu değil aynı zamanda spor içerikleri, analizler ve oyun deneyimini bir araya getiren kapsamlı bir spor merkezi olmayı hedefliyor.

Project Assist nedir?

Yeni teknoloji, EA’in geçtiğimiz yıl satın aldığı spor takip ve analiz şirketi TRACAB ile birlikte geliştirildi. Sistem, TRACAB’in gelişmiş optik takip verilerini EA’in Frostbite oyun motoruyla birleştirerek sahadaki gerçek maçları 3D oyun dünyası içinde gerçek zamanlı olarak yeniden oluşturabiliyor.

Bu teknoloji sayesinde:

Yayıncılar yeni kamera açıları elde edebilecek

3D ortam içinde gerçek zamanlı taktik analizler gösterilebilecek

Maç içi tahmin ve hikâye anlatımı için gelişmiş veri katmanları kullanılabilecek

Bundesliga stadyumlarında test edilecek

EA Sports’un Bundesliga ile yaptığı anlaşma kapsamında sistem, ligdeki 36 stadyuma kurulacak. Her stadyumda:

12 adet senkronize 4K kamera,

50 FPS gerçek zamanlı görüntü akışı,

Bulut tabanlı veri işleme sistemi bulunacak.

Bu sayede hafta sonu oynanan 18 maçın tamamı teknoloji tarafından analiz edilebilecek.

Gelecekte oyunlara da gelebilir

Project Assist şu anda daha çok canlı futbol yayınları için tanıtılmış olsa da EA’in planları bununla sınırlı değil. Şirket, gerçek Bundesliga maçlarından elde edilen verileri kullanarak gelecekteki EA FC oyunlarına yeni animasyonlar ve hareketler eklemeyi değerlendiriyor.

TRACAB teknolojisi bir maçta 200 milyondan fazla veri noktası toplayabiliyor. Bu da oyuncuların sahadaki gerçek hareketlerinin neredeyse birebir şekilde oyunlara aktarılabileceği anlamına geliyor.

Eğer Project Assist oyunlara entegre edilirse, gelecekte futbol oyunları gerçek maçlardan öğrenen ve sürekli gelişen bir yapıya kavuşabilir. Bu da spor oyunlarında yepyeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor gibi...