Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

EA, yeni teknolojisi Project Assist'i resmî olarak tanıttı. Bu teknoloji, gerçek hayattaki maçlarda yer alan anları doğrudan oyuna taşımaya yarıyor.

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA, gerçek futbol maçlarını anında video oyunu görüntülerine dönüştürebilen yeni teknolojisini tanıttı. “Project Assist” adı verilen bu sistem, spor yayıncılığı ve oyun dünyası arasındaki sınırları neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

EA Sports Başkanı Cam Weber’in açıklamalarına göre şirket, genç nesil için sporun “ana giriş kapısı” olmayı amaçlıyor. Bu vizyon doğrultusunda geliştirilen EA Sports App, yalnızca bir oyun platformu değil aynı zamanda spor içerikleri, analizler ve oyun deneyimini bir araya getiren kapsamlı bir spor merkezi olmayı hedefliyor.

Project Assist nedir?

Yeni teknoloji, EA’in geçtiğimiz yıl satın aldığı spor takip ve analiz şirketi TRACAB ile birlikte geliştirildi. Sistem, TRACAB’in gelişmiş optik takip verilerini EA’in Frostbite oyun motoruyla birleştirerek sahadaki gerçek maçları 3D oyun dünyası içinde gerçek zamanlı olarak yeniden oluşturabiliyor.

Bu teknoloji sayesinde:

  • Yayıncılar yeni kamera açıları elde edebilecek
  • 3D ortam içinde gerçek zamanlı taktik analizler gösterilebilecek
  • Maç içi tahmin ve hikâye anlatımı için gelişmiş veri katmanları kullanılabilecek

Bundesliga stadyumlarında test edilecek

2

EA Sports’un Bundesliga ile yaptığı anlaşma kapsamında sistem, ligdeki 36 stadyuma kurulacak. Her stadyumda:

  • 12 adet senkronize 4K kamera,
  • 50 FPS gerçek zamanlı görüntü akışı,
  • Bulut tabanlı veri işleme sistemi bulunacak.

Bu sayede hafta sonu oynanan 18 maçın tamamı teknoloji tarafından analiz edilebilecek.

Gelecekte oyunlara da gelebilir

2

Project Assist şu anda daha çok canlı futbol yayınları için tanıtılmış olsa da EA’in planları bununla sınırlı değil. Şirket, gerçek Bundesliga maçlarından elde edilen verileri kullanarak gelecekteki EA FC oyunlarına yeni animasyonlar ve hareketler eklemeyi değerlendiriyor.

TRACAB teknolojisi bir maçta 200 milyondan fazla veri noktası toplayabiliyor. Bu da oyuncuların sahadaki gerçek hareketlerinin neredeyse birebir şekilde oyunlara aktarılabileceği anlamına geliyor.

Eğer Project Assist oyunlara entegre edilirse, gelecekte futbol oyunları gerçek maçlardan öğrenen ve sürekli gelişen bir yapıya kavuşabilir. Bu da spor oyunlarında yepyeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor gibi...

Xbox 'En Çok Puan Alanlar' İndirimleri Başladı (Büyük Oyunlarda Büyük İndirimler Var) Xbox 'En Çok Puan Alanlar' İndirimleri Başladı (Büyük Oyunlarda Büyük İndirimler Var)
Xbox Yeni Nesil Konsolunu Duyurdu: İşte PC Oyunlarını da Oynayabileceğiniz "Project Helix" Xbox Yeni Nesil Konsolunu Duyurdu: İşte PC Oyunlarını da Oynayabileceğiniz "Project Helix"
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com