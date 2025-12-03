Aralık 2025 Renault Fiyat Listesi: Megane Bu Fiyatlara Kaçmaz!

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, Aralık 2025 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay fiyat listesine dokunmadı. Ancak Rafale'in fişli hibrit versiyonu dudak uçuklatan bir fiyata Türkiye'ye geldi.
Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin Aralık 2025 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.
Renault fiyat listesi - Aralık 2025
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Clio
|1.536.000 TL
|1.536.000 TL
|Captur
|2.050.000 TL
|2.050.000 TL
|Duster
|1.745.000 TL
|1.745.000 TL
|Megane Sedan
|1.699.000 TL
|1.699.000 TL
|Austral
|2.336.000 TL
|2.336.000 TL
|Rafale
|3.600.000 TL
|3.600.000 TL
|R-5 E-Tech
|1.858.000 TL
|1.858.000 TL
|Megane E-Tech Elektrikli
|2.259.000 TL
|2.259.000 TL
Clio fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 90 bg, Benzinli
|Evolution, Otomatik
|1.536.000 TL
|1.0 90 bg, Benzinli
|Techno Esprit Alpine, Otomatik
|1.668.000 TL
Birkaç yıl önce yepyeni bir silüet ile karşımıza çıkan Renault Clio, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri. 1.0 litrelik motoru ile 6.3 lt/100 km yakıt tüketim değerine sahip olan Clio hem tasarım hem de üst düzey özellikler sunan Techno Esprit Alpine donanım paketi ile çok seviliyor. Karartılmış arka cam, 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı ve 10 inç dijital gösterge ekranı, bu donanım paketinde standart olarak sunuyor.
Clio opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|11.500 TL
|Evolution, Techno Esprit Alpine
|Konfor Paketi
|6.000 TL
|Evolution
|Yedek Lastik
|10.000 TL
|Evolution
Captur fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3L 160 HP, Hibrit
|Techno, Otomatik
|2.050.000 TL
Renault Captur, firmanın sevilen crossover modeli olarak yıllardır hizmet veriyor. Yeni silüeti ile oldukça modern görünen otomobil, 1.3 litrelik hibrit üniteden güç alıyor. 160 beygir gücü üreten sistem performanstan ödün vermezken 23 gelişmiş sürüş destek sistemi ve 1.000 kilometreye varan menzili ile dikkat çekiyor.
Captur opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Gövde ve Tavan
|19.500 TL
|Techno
|Metalik Renk
|12.500 TL
|Techno
|Yedek Lastik (hacim kazanımlı)
|13.000 TL
|Techno
Yeni Duster fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Turbo Tce 145hp, Benzinli
|Evolution, Manuel
|1.745.000 TL
|Turbo Tce 145hp, Benzinli
|Techno, Otomatik
|1.795.000 TL
|Mild hybrid advanced 130hp 4x4, Hibrit
|Evolution, Manuel
|2.288.000 TL
Yıllar boyunca Renault'un alt markası Dacia bünyesinde satılan Duster, artık bizzat Renault tarafından satılıyor. Hem benzinli hem de hibrit ünite ile satın alınabilen otomobil, 4x4 çekiş seçeneği de sunuyor. Renault'un yeni nesil tasarım dilini benimseyen otomobil, 5 farklı sürüş modu ile tüm olasılıklara hazır.
Yeni Duster opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Eller Serbest Renault Card Sistemi ve Çalıştırma
|13.500 TL
|Evolution
|Metalik Renk
|12.500 TL
|Evolution, Techno
|Yedek Lastik
|11.500 TL
|Evolution
|Sis Farı
|3.000 TL
|Evolution
|Ön ve yan park sensörü
|7.500 TL
|Techno
|Multiview kamera
|22.500 TL
|Techno
|Kör nokta uyarı sistemi
|16.000 TL
|Techno
|Isıtmalı direksiyon
|7.000 TL
|Techno
|18'' Elmas Kesim Aluminyum Jant
|24.500 TL
|Techno
|18'' Yarı Elmas Kesim Aluminyum Jant
|24.500 TL
|Techno
|Isıtmalı ön koltuklar
|14.500 TL
|Techno
Megane Sedan fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Touch, Manuel
|1.699.000 TL
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Touch, Otomatik
|1.903.200 TL
|1.5 dCi 115 bg, Dizel
|Touch, Otomatik
|2.145.000 TL
|1.3 TCe 140 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|2.106.000 TL
|1.5 dCi 115 bg, Dizel
|Icon, Otomatik
|2.238.000 TL
Renault'un Türkiye'de ürettiği ikonik sedan otomobili Megane, ülkemizdeki klasikleşen otomobillerden bir tanesi. Hem benzinli hem dizel versiyona sahip olan otomobil, sorunsuzluğu ile de dikkat çekiyor. Renault Megane'ın tek eksi yanı, tasarımının diğer modellerin gerisinde kalmış olması.
Megane opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|12.500 TL
|Touch, Icon
|Yedek Lastik
|13.500 TL
|Touch, Icon
|Plus Paket
|43.000 TL
|Touch
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|93.000 TL
|Icon
|Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları
|14.000 TL
|Icon
|(ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go)
|20.000 TL
|Icon
|Navigasyon Paketi
|30.500 TL
|Icon
|Eller Serbest Bagaj Kapağı
|8.000 TL
|Icon
|18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|35.000 TL
|Icon
Austral fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Mild Hybrid 160HP, Hibrit
|Techno, Otomatik
|2.336.000 TL
|Mild Hybrid 160HP, Hibrit
|Techno Esprit Alpine, Otomatik
|2.828.000 TL
|Full Hybrid 200HP, Hibrit
|Techno Esprit Alpine, Otomatik
|3.230.000 TL
Renault Austral, markanın C-SUV segmentindeki iddialı temsilcisi. Modern ve kaslı dış tasarımıyla dikkat çeken Austral, iç mekânda da teknolojik ve konfor odaklı bir yaklaşım sunuyor. Dikey multimedya ekranı, Google destekli OpenR Link sistemiyle entegre çalışıyor ve dijital gösterge paneliyle bütünleşiyor. Motor seçenekleri arasında yakıt verimliliği ön planda tutulan mild-hybrid ve full-hybrid versiyonlar yer alıyor. 673 litreye varan geniş bagaj hacmi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve dört tekerlekten yönlendirme gibi donanımlarla Austral, hem şehir içi konforda hem de uzun yol performansında öne çıkmayı başarıyor.
Austral opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Panoramik Cam Tavan
|56.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Çift Renk Gövde Tavan
|33.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Techno, Techno Esprit Alpine
|Hacim Kazanımlı Yedek Lastik
|18.500 TL
|Techno, Techno Esprit Alpine
|Gelişmiş Park Paketi
|53.000 TL
|Techno Esprit Alpine
|Harman Kardon Ses Sistemi
|60.000 TL
|Techno Esprit Alpine
Rafale fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2L E-Tech 200 HP, Hibrit
|Esprit Alpine, Otomatik
|3.600.000 TL
|Hyper hybrid E-Tech 4x4 300 HP, Fişli Hibrit
|Esprit Alpine, Otomatik
|4.200.000 TL
Renault Rafale, markanın coupe SUV segmentinde konumlandırdığı ve sportif tasarımıyla dikkat çeken en yeni amiral gemilerinden biri. E-Tech hibrit motor teknolojisiyle donatılan Rafale hem performansı hem de yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Aracın iç mekânında geniş bir dijital panel, OpenR Link multimedya sistemi ve yüksek kaliteli materyaller öne çıkıyor. Ayrıca panoramik cam tavan gibi yenilikçi detaylar, sürüş deneyimini daha da konforlu ve prestijli hâle getiriyor.
Rafale opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyatı
|Paket
|Metalik Renk
|18.000 TL
|Esprit Alpine
R-5 E-Tech fiyatları - Aralık 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|EV40 120 HP, Elektrikli
|Techno, Otomatik
|1.858.000 TL
|EV52 150 HP, Elektrikli
|Techno, Otomatik
|1.910.000 TL
R-5 E-Tech opsiyon fiyatları - Aralık 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyatı
|Paket
|Harman Kardon Ses Sistemi
|34.000 TL
|Techno
|Özel Renk
|34.000 TL
|Techno
|Çift Renk Tavan
|11.500 TL
|Techno
|Metalik Renk
|17.000 TL
|Techno
|Gelişmiş Park Paketi
|67.000 TL
|Techno
|Chrono Jant Tasarımı
|10.500 TL
|Techno
|Kırmızı Tavan Çizgisi
|7.000 TL
|Techno
|Altın Tavan Çizgisi
|7.000 TL
|Techno
|Gelişmiş Sürüş Paketi
|23.000 TL
|Techno