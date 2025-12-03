Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Aralık 2025 Renault Fiyat Listesi: Megane Bu Fiyatlara Kaçmaz!

Renault'un aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay zam ya da indirim kozu oynamadı ancak Rafale'in fişli hibrit versiyonu, dudak uçuklatan bir fiyata satışa sunuldu.

Aralık 2025 Renault Fiyat Listesi: Megane Bu Fiyatlara Kaçmaz!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, Aralık 2025 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay fiyat listesine dokunmadı. Ancak Rafale'in fişli hibrit versiyonu dudak uçuklatan bir fiyata Türkiye'ye geldi.

Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin Aralık 2025 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.

Renault fiyat listesi - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Clio 1.536.000 TL 1.536.000 TL
Captur 2.050.000 TL 2.050.000 TL
Duster 1.745.000 TL 1.745.000 TL
Megane Sedan 1.699.000 TL 1.699.000 TL
Austral 2.336.000 TL 2.336.000 TL
Rafale 3.600.000 TL 3.600.000 TL
R-5 E-Tech 1.858.000 TL 1.858.000 TL
Megane E-Tech Elektrikli 2.259.000 TL 2.259.000 TL

Clio fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.536.000 TL
1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.668.000 TL

Birkaç yıl önce yepyeni bir silüet ile karşımıza çıkan Renault Clio, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri. 1.0 litrelik motoru ile 6.3 lt/100 km yakıt tüketim değerine sahip olan Clio hem tasarım hem de üst düzey özellikler sunan Techno Esprit Alpine donanım paketi ile çok seviliyor. Karartılmış arka cam, 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı ve 10 inç dijital gösterge ekranı, bu donanım paketinde standart olarak sunuyor.

Clio opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 11.500 TL Evolution, Techno Esprit Alpine
Konfor Paketi 6.000 TL Evolution
Yedek Lastik 10.000 TL Evolution

Captur fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.3L 160 HP, Hibrit Techno, Otomatik 2.050.000 TL

Renault Captur, firmanın sevilen crossover modeli olarak yıllardır hizmet veriyor. Yeni silüeti ile oldukça modern görünen otomobil, 1.3 litrelik hibrit üniteden güç alıyor. 160 beygir gücü üreten sistem performanstan ödün vermezken 23 gelişmiş sürüş destek sistemi ve 1.000 kilometreye varan menzili ile dikkat çekiyor.

Captur opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Gövde ve Tavan 19.500 TL Techno
Metalik Renk 12.500 TL Techno
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 13.000 TL Techno

Yeni Duster fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Turbo Tce 145hp, Benzinli Evolution, Manuel 1.745.000 TL
Turbo Tce 145hp, Benzinli Techno, Otomatik 1.795.000 TL
Mild hybrid advanced 130hp 4x4, Hibrit Evolution, Manuel 2.288.000 TL

Yıllar boyunca Renault'un alt markası Dacia bünyesinde satılan Duster, artık bizzat Renault tarafından satılıyor. Hem benzinli hem de hibrit ünite ile satın alınabilen otomobil, 4x4 çekiş seçeneği de sunuyor. Renault'un yeni nesil tasarım dilini benimseyen otomobil, 5 farklı sürüş modu ile tüm olasılıklara hazır.

Yeni Duster opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Eller Serbest Renault Card Sistemi ve Çalıştırma 13.500 TL Evolution
Metalik Renk 12.500 TL Evolution, Techno
Yedek Lastik 11.500 TL Evolution
Sis Farı 3.000 TL Evolution
Ön ve yan park sensörü 7.500 TL Techno
Multiview kamera 22.500 TL Techno
Kör nokta uyarı sistemi 16.000 TL Techno
Isıtmalı direksiyon 7.000 TL Techno
18'' Elmas Kesim Aluminyum Jant 24.500 TL Techno
18'' Yarı Elmas Kesim Aluminyum Jant 24.500 TL Techno
Isıtmalı ön koltuklar 14.500 TL Techno

Megane Sedan fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Manuel 1.699.000 TL
1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 1.903.200 TL
1.5 dCi 115 bg, Dizel Touch, Otomatik 2.145.000 TL
1.3 TCe 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik 2.106.000 TL
1.5 dCi 115 bg, Dizel Icon, Otomatik 2.238.000 TL

Renault'un Türkiye'de ürettiği ikonik sedan otomobili Megane, ülkemizdeki klasikleşen otomobillerden bir tanesi. Hem benzinli hem dizel versiyona sahip olan otomobil, sorunsuzluğu ile de dikkat çekiyor. Renault Megane'ın tek eksi yanı, tasarımının diğer modellerin gerisinde kalmış olması.

Megane opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.500 TL Touch, Icon
Yedek Lastik 13.500 TL Touch, Icon
Plus Paket 43.000 TL Touch
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 93.000 TL Icon
Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 14.000 TL Icon
(ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 20.000 TL Icon
Navigasyon Paketi 30.500 TL Icon
Eller Serbest Bagaj Kapağı 8.000 TL Icon
18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 35.000 TL Icon

Austral fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Mild Hybrid 160HP, Hibrit Techno, Otomatik 2.336.000 TL
Mild Hybrid 160HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 2.828.000 TL
Full Hybrid 200HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 3.230.000 TL

Renault Austral, markanın C-SUV segmentindeki iddialı temsilcisi. Modern ve kaslı dış tasarımıyla dikkat çeken Austral, iç mekânda da teknolojik ve konfor odaklı bir yaklaşım sunuyor. Dikey multimedya ekranı, Google destekli OpenR Link sistemiyle entegre çalışıyor ve dijital gösterge paneliyle bütünleşiyor. Motor seçenekleri arasında yakıt verimliliği ön planda tutulan mild-hybrid ve full-hybrid versiyonlar yer alıyor. 673 litreye varan geniş bagaj hacmi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve dört tekerlekten yönlendirme gibi donanımlarla Austral, hem şehir içi konforda hem de uzun yol performansında öne çıkmayı başarıyor.

Austral opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Panoramik Cam Tavan 56.000 TL Techno Esprit Alpine
Çift Renk Gövde Tavan 33.000 TL Techno Esprit Alpine
Metalik Renk 15.000 TL Techno, Techno Esprit Alpine
Hacim Kazanımlı Yedek Lastik 18.500 TL Techno, Techno Esprit Alpine
Gelişmiş Park Paketi 53.000 TL Techno Esprit Alpine
Harman Kardon Ses Sistemi 60.000 TL Techno Esprit Alpine

Rafale fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2L E-Tech 200 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 3.600.000 TL
Hyper hybrid E-Tech 4x4 300 HP, Fişli Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 4.200.000 TL

Renault Rafale, markanın coupe SUV segmentinde konumlandırdığı ve sportif tasarımıyla dikkat çeken en yeni amiral gemilerinden biri. E-Tech hibrit motor teknolojisiyle donatılan Rafale hem performansı hem de yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Aracın iç mekânında geniş bir dijital panel, OpenR Link multimedya sistemi ve yüksek kaliteli materyaller öne çıkıyor. Ayrıca panoramik cam tavan gibi yenilikçi detaylar, sürüş deneyimini daha da konforlu ve prestijli hâle getiriyor.

Rafale opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyatı Paket
Metalik Renk 18.000 TL Esprit Alpine

R-5 E-Tech fiyatları - Aralık 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
EV40 120 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.858.000 TL
EV52 150 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.910.000 TL

R-5 E-Tech opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyatı Paket
Harman Kardon Ses Sistemi 34.000 TL Techno
Özel Renk 34.000 TL Techno
Çift Renk Tavan 11.500 TL Techno
Metalik Renk 17.000 TL Techno
Gelişmiş Park Paketi 67.000 TL Techno
Chrono Jant Tasarımı 10.500 TL Techno
Kırmızı Tavan Çizgisi 7.000 TL Techno
Altın Tavan Çizgisi 7.000 TL Techno
Gelişmiş Sürüş Paketi 23.000 TL Techno
Araba Renault

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim