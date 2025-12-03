Aralık 2025 Renault Fiyat Listesi: Megane Bu Fiyatlara Kaçmaz!

Renault'un aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay zam ya da indirim kozu oynamadı ancak Rafale'in fişli hibrit versiyonu, dudak uçuklatan bir fiyata satışa sunuldu.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, Aralık 2025 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay fiyat listesine dokunmadı. Ancak Rafale'in fişli hibrit versiyonu dudak uçuklatan bir fiyata Türkiye'ye geldi.

Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin Aralık 2025 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.

Renault fiyat listesi - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Clio 1.536.000 TL 1.536.000 TL Captur 2.050.000 TL 2.050.000 TL Duster 1.745.000 TL 1.745.000 TL Megane Sedan 1.699.000 TL 1.699.000 TL Austral 2.336.000 TL 2.336.000 TL Rafale 3.600.000 TL 3.600.000 TL R-5 E-Tech 1.858.000 TL 1.858.000 TL Megane E-Tech Elektrikli 2.259.000 TL 2.259.000 TL

Clio fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.536.000 TL 1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.668.000 TL

Birkaç yıl önce yepyeni bir silüet ile karşımıza çıkan Renault Clio, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri. 1.0 litrelik motoru ile 6.3 lt/100 km yakıt tüketim değerine sahip olan Clio hem tasarım hem de üst düzey özellikler sunan Techno Esprit Alpine donanım paketi ile çok seviliyor. Karartılmış arka cam, 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı ve 10 inç dijital gösterge ekranı, bu donanım paketinde standart olarak sunuyor.

Clio opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 11.500 TL Evolution, Techno Esprit Alpine Konfor Paketi 6.000 TL Evolution Yedek Lastik 10.000 TL Evolution

Captur fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3L 160 HP, Hibrit Techno, Otomatik 2.050.000 TL

Renault Captur, firmanın sevilen crossover modeli olarak yıllardır hizmet veriyor. Yeni silüeti ile oldukça modern görünen otomobil, 1.3 litrelik hibrit üniteden güç alıyor. 160 beygir gücü üreten sistem performanstan ödün vermezken 23 gelişmiş sürüş destek sistemi ve 1.000 kilometreye varan menzili ile dikkat çekiyor.

Captur opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift Renk Gövde ve Tavan 19.500 TL Techno Metalik Renk 12.500 TL Techno Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 13.000 TL Techno

Yeni Duster fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Turbo Tce 145hp, Benzinli Evolution, Manuel 1.745.000 TL Turbo Tce 145hp, Benzinli Techno, Otomatik 1.795.000 TL Mild hybrid advanced 130hp 4x4, Hibrit Evolution, Manuel 2.288.000 TL

Yıllar boyunca Renault'un alt markası Dacia bünyesinde satılan Duster, artık bizzat Renault tarafından satılıyor. Hem benzinli hem de hibrit ünite ile satın alınabilen otomobil, 4x4 çekiş seçeneği de sunuyor. Renault'un yeni nesil tasarım dilini benimseyen otomobil, 5 farklı sürüş modu ile tüm olasılıklara hazır.

Yeni Duster opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Eller Serbest Renault Card Sistemi ve Çalıştırma 13.500 TL Evolution Metalik Renk 12.500 TL Evolution, Techno Yedek Lastik 11.500 TL Evolution Sis Farı 3.000 TL Evolution Ön ve yan park sensörü 7.500 TL Techno Multiview kamera 22.500 TL Techno Kör nokta uyarı sistemi 16.000 TL Techno Isıtmalı direksiyon 7.000 TL Techno 18'' Elmas Kesim Aluminyum Jant 24.500 TL Techno 18'' Yarı Elmas Kesim Aluminyum Jant 24.500 TL Techno Isıtmalı ön koltuklar 14.500 TL Techno

Megane Sedan fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Manuel 1.699.000 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 1.903.200 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Touch, Otomatik 2.145.000 TL 1.3 TCe 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik 2.106.000 TL 1.5 dCi 115 bg, Dizel Icon, Otomatik 2.238.000 TL

Renault'un Türkiye'de ürettiği ikonik sedan otomobili Megane, ülkemizdeki klasikleşen otomobillerden bir tanesi. Hem benzinli hem dizel versiyona sahip olan otomobil, sorunsuzluğu ile de dikkat çekiyor. Renault Megane'ın tek eksi yanı, tasarımının diğer modellerin gerisinde kalmış olması.

Megane opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 12.500 TL Touch, Icon Yedek Lastik 13.500 TL Touch, Icon Plus Paket 43.000 TL Touch Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 93.000 TL Icon Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 14.000 TL Icon (ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 20.000 TL Icon Navigasyon Paketi 30.500 TL Icon Eller Serbest Bagaj Kapağı 8.000 TL Icon 18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 35.000 TL Icon

Austral fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Mild Hybrid 160HP, Hibrit Techno, Otomatik 2.336.000 TL Mild Hybrid 160HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 2.828.000 TL Full Hybrid 200HP, Hibrit Techno Esprit Alpine, Otomatik 3.230.000 TL

Renault Austral, markanın C-SUV segmentindeki iddialı temsilcisi. Modern ve kaslı dış tasarımıyla dikkat çeken Austral, iç mekânda da teknolojik ve konfor odaklı bir yaklaşım sunuyor. Dikey multimedya ekranı, Google destekli OpenR Link sistemiyle entegre çalışıyor ve dijital gösterge paneliyle bütünleşiyor. Motor seçenekleri arasında yakıt verimliliği ön planda tutulan mild-hybrid ve full-hybrid versiyonlar yer alıyor. 673 litreye varan geniş bagaj hacmi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve dört tekerlekten yönlendirme gibi donanımlarla Austral, hem şehir içi konforda hem de uzun yol performansında öne çıkmayı başarıyor.

Austral opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Panoramik Cam Tavan 56.000 TL Techno Esprit Alpine Çift Renk Gövde Tavan 33.000 TL Techno Esprit Alpine Metalik Renk 15.000 TL Techno, Techno Esprit Alpine Hacim Kazanımlı Yedek Lastik 18.500 TL Techno, Techno Esprit Alpine Gelişmiş Park Paketi 53.000 TL Techno Esprit Alpine Harman Kardon Ses Sistemi 60.000 TL Techno Esprit Alpine

Rafale fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2L E-Tech 200 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 3.600.000 TL Hyper hybrid E-Tech 4x4 300 HP, Fişli Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 4.200.000 TL

Renault Rafale, markanın coupe SUV segmentinde konumlandırdığı ve sportif tasarımıyla dikkat çeken en yeni amiral gemilerinden biri. E-Tech hibrit motor teknolojisiyle donatılan Rafale hem performansı hem de yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Aracın iç mekânında geniş bir dijital panel, OpenR Link multimedya sistemi ve yüksek kaliteli materyaller öne çıkıyor. Ayrıca panoramik cam tavan gibi yenilikçi detaylar, sürüş deneyimini daha da konforlu ve prestijli hâle getiriyor.

Rafale opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyatı Paket Metalik Renk 18.000 TL Esprit Alpine

R-5 E-Tech fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat EV40 120 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.858.000 TL EV52 150 HP, Elektrikli Techno, Otomatik 1.910.000 TL

R-5 E-Tech opsiyon fiyatları - Aralık 2025