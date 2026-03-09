Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar Games sunucularına sızan ve GTA 6'dan video klipler alan hacker, çarpıcı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre oyunun kaynak kodları da sızdırılmış durumda ancak sadece kamuya açıklanmadı. Bu durumun GTA 6'nın bir kez daha yol açabileceğine inanılıyor.

Video oyun tarihinin en çok beklenen oyunu GTA 6 ile ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in hapse attırdığı bir hacker, GTA 6'nın kaynak kodlarının kesin bir şekilde sızdırıldığını ileri sürdü. Hacker'ın açıklamasına göre bu kodlar bir yerde ve her an paylaşılabilir.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan hacker, geçmiş yıllarda Rockstar Games sunucularına sızan ve çok sayıda video klip sızdıran "Arion Kurtaj"ın ta kendisiydi. Rockstar Games'in şikâyeti ve Birleşik Krallık kolluk kuvvetlerinin girişimleriyle yakalanan hacker, uzun zamandır demir parmaklıklar ardında. Yapılan açıklama, GTA 6'yı bekleyen oyuncuları rahatsız etmiş durumda.

GTA 6 yeniden ertelenir mi?

Arion Kurtaj tarafından yapılan açıklamalar, büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Hacker'ın ne kadar önemli bir isim olduğuna vurgu yapan oyunseverler, GTA 6'nın kaynak kodlarının sızdırılması hâlinde oyunun yeniden ertelenebileceğini düşünmeye başladılar. Ancak ne Rockstar Games ne de çatı şirket Take-Two Interactive, konuyla ilgili bir şey söylemedi.

Bu arada; kaynak kodlar sızdırılsa bile geliştirici ekip için önemli olmayabilir. Çünkü Arion Kurtaj'ın hack girişiminin üzerinden yıllar geçti. Hem Rockstar Games'in hem de Take-Two Interactive'in ne kadar köklü şirketler olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak; bu noktada mutlaka bazı çalışmalar yapılmıştır diye düşünüyoruz. Bakalım oyunseverler, GTA 6'nın lansmanı yaklaşırken neler yaşayacaklar...