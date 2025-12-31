Tümü Webekno
Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Her ay olduğu gibi aralıkta da dijital platformlardaki diziler büyük ilgi gördü. Geçen ay en çok izlenen dizileri sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yılın son ayı olan aralık, diziler için yoğun geçen bir ay olmuştu. Stranger Things’in son sezonunun ikinci bölümü başta olmak üzere birçok yeni dizi ve sezonun geçen ay çıktığını görmüştük. Peki aralık ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen film ve diziler hangileriydi?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Aralık 2025’te Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmlere bakıyoruz. Prime Video’da yayımlanan Spartacus House of Ashur zirvede yer alırken onu Eşref Rüya takip ediyor. Üçüncü sırada ise Netflix’in en sevilen dizilerinden olan Stranger Things var.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  3. Stranger Things - Netflix
  4. Prens - HBO Max
  5. Spartacus - Netflix & Prime Video
  6. O: Derry'e Hoş Geldiniz - HBO Max & TV+
  7. Reacher - Prime Video
  8. The Walking Dead - Netflix & TV+ & Disney+
  9. Fallout - Prime Video
  10. The Last of Us - HBO Max & TV+

Spartacus: House of Ashur

İkonik Spartacus dizisinin devamı olan House of Ashur, "Ya Ashur, Spartacus: Vengeance'ın sonunda Vezüv Yanardağı'nda ölmeseydi?" sorusunun yanıtını veriyor. Aralık ayının en çok izlenen dizisi olmayı başaran yapım, Prime Video üzerinden erişilebilir durumda.

Stranger Things

Netflix tarihinin en sevilen dizilerinden olan Stranger Things'in final sezonunun 5, 6 ve 7'inci bölümlerinden oluşan 2. kısmı aralıkta yayımlanmıştı. Sezonda ekibimiz Vecna'yı alt etmeye çalışıyor.

