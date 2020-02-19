Araştırmacılar, 2 Tesla'nın Hız Limitini Kandırmayı Başardı

Geleceğin arabaları elektrikli araçlar gibi gözükse de bu araçların aşması gereken bazı sorunlar bulunuyor. İki McAfee araştırmacısı da 2016 model Tesla’larda bulunan bir hatayı ortaya çıkardı. Araştırmacılar, Tesla’nın hız limitini kandırmayı başardı.

Elektrikli araçlar, birçok yönden geleceğin araçları gibi dursalar da halen kapatmaları gereken eksiklikleri bulunuyor. İki güvenlik araştırmacısı da Tesla’yı oldukça basit bir şekilde kandırarak bunu resmen kanıtladılar. Araştırmacılar, Tesla araçların kamera sistemlerini aldatarak hız limitini geçmeyi başardılar.

McAfee araştırmacıları Steve Povolny ve Shivangee Trivedi, 35 mil/sa (56 km/sa) işaret tabelasındaki 3’ün ortasına siyah bir bant yapıştırarak uzattılar. İkili, daha sonra hız kontrolü aktif olan 2016 Tesla Model X’i tabelaya doğru sürdüler. Araç, tabeladaki hız limitini 85 mil/sa (136 km/sa) olarak okudu. 2016 Tesla Model S’te de benzer bir sonuç alındı.

Tesla’yı kandırmak

Haberin ilk yer aldığı kaynak olan MIT Tech Review, Tesla’nın ve 2016 Tesla modellerine kamera sistemleri sağlayan MobilEye EyeQ3 firmalarının, McAfee tarafından gerçekleştirilen bu araştırmayla ilgili olarak herhangi bir yorumda bulunmadığını ifade etti. MIT Tech Review’a konuşan bir temsilci, değiştirilen tabelaların insanlar tarafından da yanlış okunabileceğini ve kameranın, tam otonom sürüş için tasarlanmadığını dile getirdi.

Tabii bu testin 2016 model Tesla’larda yaşandığını da hatırlatalım. Tesla, yeni modellerinde kendi kameralarını kullanırken MobilEye EyeQ3, kameralarının yeni sürümlerini yayınladı. McAfee tarafından test edilen yeni kameralar ise değiştirilmiş tabelaları doğru okumayı başardı.

MIT Tech Review’a konuşan McAfee araştırmacısı Povolny, araştırma sonuçlarının endişe verici olduğunu, şu an 2016 model birçok Tesla aracın yollarda olduğunu dile getirdi. Amaçlarının insanları korkutmak olmadığını söyleyen araştırmacı, tüketicilerde ve üreticilerde farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti.

Tesla'nın başı, hâlihazırda otopilot sistemi yüzünden fazlasıyla ağrımış durumda. Şirketin otopilot sistemi, araç otopilot modundayken yaşanan iki kaza sonrasında Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından federal soruşturmaya alındı. Ayrıca bir Apple mühendisi de Tesla otopilot modundayken trafik kazasına karıştı ve hayatını kaybetti.

Tesla ise araçlarındaki otopilot sisteminin tam otonom sürüşler için olmadığını, sürücülerin dikkatlerini yollardan ayırmaması gerektiğini vurguluyor. Şirketin CEO’su Elon Musk da amaçlarının tam otonom sürüşe sahip Tesla araçlar yapmak olduğunu ifade ediyor.