Bill Gates'in Porsche Alması, Elon Musk'ı Kızdırdı

Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Bill Gates, geçtiğimiz günlerde yeni bir otomobil satın aldı. Tercihini Porshce'un elektrik motorlu ilk otomobili olan Taycan'dan yana kullanan Gates, Tesla CEO'su Elon Musk'ı kızdırdı. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Kazandığı paranın önemli bir bölümünü kar amacı gütmeyen projelere harcayan Gates, kendi lüks yaşamından da ödün vermiyor. Güncel teknolojileri yakından takip eden Gates, kısa bir süre önce de elektrik motorlu bir otomobil aldı. Gates'in elektrikli otomobil için Tesla'yı seçmemesi, Elon Musk'ı hiç ama hiç memnun etmedi.

Elektrik motorlu otomobiller denildiğinde akıllara gelen ilk şirketin Tesla olduğu yadsınamaz bir gerçek. Elon Musk liderliğinde kurulan Tesla, bu alanda otomobil sektörünü yönlendiren şirketlerin başında geliyor. Elektrik motorlu araçlarının yanı sıra, piyasaya sürdüğü otonom sürüş sistemi ve diğer sistemlerle de ön plana çıkan şirket, bugün pek çok tüketicinin rüyalarını süslüyor. Ancak Bill Gates, elektrikli bir araç satın almak için Tesla'yı değil, Porsche'yi tercih etmişti.

İşte Bill Gates'in yeni oyuncağı

Bill Gates, geçtiğimiz günlerde bir YouTuber ile röportaj yaptı. Röportaj sırasında konu, tahmin edilebileceği üzere elektrik motorlu araçlara geldi. Gates, konuyla ilgili olarak Tesla'yı öven açıklamalar yaptı. Sözü yeni satın aldığı Porsche Taycan'a da getiren Gates, bu aracın kendisine ait ilk elektrikli otomobil olduğunu söyleyerek Taycan'ı kullanmaktan keyif aldığını açıkladı.

Yaşanan bu olaylar ve Gates'in açıklamaları, Twitter'da Tesla ile ilgili haberler paylaşan bir hesabın da gözünden kaçmadı. "Tesletter" isimli hesap, Gates'in yaptığı açıklamaları adeta topa tuttu. Bill Gates'in neden Tesla değil de Porsche'u tercih ettiğini sorgulayan hesap, bazı teknik kıyaslamalar yaparak Tesla'nın daha "iyi" olduğunu söyledi. Tesletter tarafından yapılan paylaşımlar ise Elon Musk'ın gözünden kaçmadı.

Twitter'ı uzunca bir süredir aktif olarak kullanan Elon Musk, Tesletter'ın paylaşımlarına "Dürüst olmak gerekirse Gates ile olan konuşmalarım beni hayal kırıklığına uğratıyor." cevabını verdi. Başka bir kullanıcı ise Musk'ın cevabının altına yorum yaparak "Sen bir sandalyenin üstünden atlayabilir misin?" sorusunu sordu ve şu videoyu ekledi;

Bu tweeti de yanıtlayan Elon Musk, "Doğru, bu oldukça etkileyiciydi." dedi. Görünen o ki Bill Gates'in Tesla yerine Porsche'u tercih etmiş olması, Elon Musk'ın hoşuna gitmemiş. Musk, geçtiğimiz dönemlerde de Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg ile yine Twitter üzerinden atışmıştı. Bakalım Musk'ın Gates'e olan öfkesi, ilerleyen günlerde yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek mi?