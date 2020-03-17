Assassin's Creed: Odyssey, Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor

Uzmanlar tarafından insanlarla etkileşimden olabildiğince kaçınılması gerektiği tavsiyelerinin verildiği şu günlerde yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi eve kapanıp oyun oynamak olacaktır. Bunun için de oldukça uygun bir oyun bu hafta sonu için ücretsiz oluyor.

Tüm dünya ülkelerine yayılan Corona virüsü, ülkemizde de kendisini gösterdi. Açıklanan resmi rakamlara göre 47 kişiye bulaşan virüs sebebiyle birçok işletmenin geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Corona virüsü salgınında uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen şeylerden bir tanesiyse ‘sosyal mesafe’ oldu. Bu süreç içerisinde insanlarla olan etkileşimlerden olabildiğince kaçınmak, virüs salgınından korunmak için en iyi yol olarak görülüyor. Zorunlu durumlar haricinde evden çıkmamak en etkili korunma yöntemi olabilir. Tabii evde kalınan bu süreç içerisinde vakit geçirmek için yapacak bir şeyler gerekiyor ve oyun oynamak vaktin hızlıca geçmesini sağlayabilir. Evinizde kalacağınız bu hafta sonunda Assassin’s Creed: Odyssey’i ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Assassin’s Creed: Odyssey, bu hafta sonu ücretsiz:

Oyunun geliştirici stüdyosu Ubisoft, Assassin’s Creed: Odyssey’in ücretsiz hafta sonu kampanyasının detaylarını paylaştı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarından erişilebilecek olan kampanya süresince oyunun tamamını ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Ücretsiz hafta sonu kampanyası 19 Mart Perşembe günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Oyun, PC için Uplay’den, PlayStation 4 için PlayStation Store’dan edinilebilecek. Bu kampanyadan Xbox One’da faydalanmak için ise Xbox Live Gold üyeliği gerekiyor.

2018 yılında oyunculara sunulan Assassin’s Creed: Odyssey, üç platformda da eleştirmenlerden geçer puan almayı başarmıştı. Siz de evde kalmanız gereken bu hafta sonunuzu Assassin’s Creed: Odyssey’in geniş dünyasında geçirerek değerlendirebilirsiniz.