İsrail hızlı bir aşılama programıyla vatandaşlarının çoğunu aşılamış olsa da günlük vaka sayıları tekrar artışa geçmiş durumda. Akıllarda soru işareti bırakan bu durumun nedenini Profesör Doktor Derya Unutmaz açıkladı.

Öncelikle Derya Unutmaz'ın kariyerinden ve bu alandaki yetkinliğinden bahsetmek doğru olacaktır. Tıp doktorluğu unvanını İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında aldı. İsviçre’nin Basel kentinde Novartis’in immünoloji bölümünde, İtalya, Siena’daki Novartis ve Chiron Corporation’ın İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsü ve New York Üniversitesi Skirball Enstitüsü’nde doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamladı.

1999 yılında Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne mikrobiyoloji ve immünoloji doçenti olarak yükseldi. 2006’da New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne mikrobiyoloji doçenti olarak atandı, daha sonra bunlara tıp ve patoloji bölümleri eklendi. Araştırmaları şimdiye kadar 22 binden fazla atıf alan Derya Unutmaz, yediden fazla ödülü ve çeşitli patentleri olan bir bilim insanımızdır. 2014 yılından itibaren Jackson Laboratuvarı Genomik Tıp bölümünde baş araştırmacı olarak çalışmaktadır.

İşte İsrail'de vaka sayılarının tekrar artmasının nedeni:

Prof. Dr. Derya unutmaz’ın çalışmaları özellikle enfeksiyon hastalıkları ve kronik hastalıklarda T hücreleri farklılaşması, aktivasyonu ve düzenlenmesini içermektedir. Bunun yanı sıra ABD’deki COVİD-19 aşı çalışmaları, dünyada ve ülkemizde salgınının seyriyle ilgili çalışmaları da aktif bir şekilde takip etmektedir.