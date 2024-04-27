Apple hesaplarından çıkarılan kullanıcıların tek seçeneği şifrelerini sıfırlamak oldu.

Son dönemde yapay zekâ üzerine olan çalışmalarıyla gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, M4 çipiyle Mac tarafına getireceği yeniliklerle adından söz ettirirken öte yandan da iPhone’a iOS 18’le yeni yapay zekâ özellikleri kazandırmak için uğraşıyor.

Fakat bu süreçte şirketin başını ağrıtan hatalar ve kazalar da meydana geliyor. Örneğin yakın zamanda Apple, takasla indirimli telefon alan kullanıcıların aylar önce onayladığı takasların iptal edildiğine yönelik bir e-posta paylaşmıştı. Bunun haricinde büyük umutlarla piyasaya sürülen Vision Pro’nun da oldukça engebeli bir yolda ilerlediği biliniyor. Şimdiyse sorun Apple ID ile ilgili.

Kendi hesaplarından atılan kullanıcılar şifre değiştirmek zorunda kaldı.

Gittikçe daha çok kişinin şikâyetçi olduğu bu senaryoda kullanıcılar, farklı Apple cihazlarında girmiş oldukları Apple hesaplarından atıldıklarını belirtiyorlar. Hesaplarına tekrar girmeye çalıştıklarında ise başarısız oluyorlar ve hesaba erişmenin tek yolu, şifreyi sıfırlamak oluyor. Fakat bu durumun tam olarak sebebi veya tetikleyicisi bilinmiyor.

Apple’ın destek sayfasında herhangi bir problemin görünmemesi, bunun anlık gerçekleşen bir hata olduğuna işaret ediyor. Daha da sinir bozucu olan şey ise şifre değiştirme işlemini gerçekleştirdiğiniz zaman iCloud üzerinde kayıtlı olan şifrelerin de sıfırlanıyor olması. Bu da yetmezmiş gibi eğer çalıntı durumuna karşı önlem olarak Çalınan Aygıt Koruması aktifse ve güvenli olarak belirlediğiniz bölgeden uzaksanız, cihaza tekrar giriş yapmak uğraştıracaktır.

Siz bu durumu yaşadınız mı?