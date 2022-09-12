Son Teknoloji Apple Ürünlerini Satın Almak Kaç TL Ediyor?

Tam donanımlı ve son teknoloji Apple ürünlerini bir araya toplamak hayal ettiğinizden daha zor olabilir. Sadece tek kalemde bile 7 haneli fiyatlara rahatlıkla ulaşan en üst düzey Apple ekosisteminde ise gerçekten yok yok. Bu içeriğimizde son teknoloji ve en üst düzey tüm Apple ürünlerini satın almak kaç TL ediyor? Hep birlikte yakından bakıyoruz.

"Her şeyin en iyisini" alarak bir Apple ekosistemi oluşturmak birçoğumuzun hayali. Apple’ın el atmadığı alan kalmadığını göz önünde bulundurursak, bir Apple ekosistemi oluşturmak için almamız gereken birçok ürün ve aksesuar bulunuyor. Ev için bir Mac Pro, dışarıda çalışmak için MacBook Pro, iPad Pro ve cebimize bir iPhone 14 Pro Max derken liste uzadıkça uzuyor.

Bir de mevcut dolar kurunu ve vergileri de hesaba katarsak, daha ilk kalem olan Mac Pro’da bile 7 haneli fiyatlara ulaşmak işten bile değil. Peki son teknoloji en üst düzey Apple ürünleri kaç TL ediyor? Bu içeriğimizde en üst düzey Apple ürünlerinin fiyatlarına bakıyor ve bu ürünlerin özelliklerinden bahsediyoruz.

Son teknoloji Apple ürünleri ve fiyatları:

Masaüstü bilgisayar: Mac Pro + Pro Display XDR + Magic Keyboard + Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 / 1.165.134,99 TL

Mac Pro + Pro Display XDR + Magic Keyboard + Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 / 1.165.134,99 TL Dizüstü bilgisayar: 16 inç MacBook Pro / 131.498,98 TL

16 inç MacBook Pro / 131.498,98 TL Tablet: iPad Pro + Apple Pencil + Magic Keyboard / 56.797,00 TL

iPad Pro + Apple Pencil + Magic Keyboard / 56.797,00 TL Telefon: iPhone 14 Pro Max 1 TB / 57.199,00 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB / 57.199,00 TL Akıllı saat: Apple Watch Ultra / 4. 27.999,00 TL

Apple Watch Ultra / 4. 27.999,00 TL Kulaklık: AirPods Max / 14.499,00 TL

AirPods Max / 14.499,00 TL TV: Apple TV 4K 64 GB / 4.499,00 TL

Toplam: 1.461.626,97 TL

Mac Pro + Pro Display XDR ve çevre birimleri

Çıkış tarihi: 2019

Bugün Türkiye’de en yüksek özelliklere sahip bir Apple ekosistemi kurmak istediğinizde listenin başında 1 milyon TL'yi aşkın fiyatıyla Mac Pro ve aksesuarları yer alıyor. En üst donanım seçeneklerinde 4,4 GHz Turbo Boost’lu, 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemcisinden gücünü alan bu canavar, 1.5 TB (12x128 GB) RAM ve 8 TB SSD depolaması sunuyor. Ekran kartı kısmında ise her biri 64 GB VRAM’e sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo kullanılıyor.

Peki Mac Pro’yu satın aldınız diyelim, kişisel kullanıma yönelik en güçlü bilgisayarların başında gelen bu modeli hangi ekran ile çalıştıracaksınız. Bu durumda 2019 Mac Pro ile birlikte duyurulan Pro Display XDR ilk tercihlerinizden biri olacaktır. 6K çözünürlüğe sahip dünyanın tek 32 inç Retina ekranı olan Pro Display XDR, her kullanım senaryosuna yönelik modları ile ön plana çıkıyor. 1,073 milyar renk, 1600 nit parlaklık ve 20,4 milyon pikselli çözünürlüğü ile Pro Display XDR, en üst düzey Mac Pro ile ayrılmaz ikili diyebiliriz.

16 inç MacBook Pro

Çıkış tarihi: 2021

Masaüstü bilgisayarınızı aldınız ve evden çalışıyorsunuz, peki ya yanınızda taşıyacağınız ve her yerde çalışabileceğiniz dizüstü bilgisayarınız ne olacak? Bu noktada en üst düzey Apple ekosistemi kurmak için tercih edebileceğiniz en iyi dizüstü 2021 model 16 inç MacBook Pro olacaktır. Apple M1 Max çipli 13 inç MacBook Pro modelleri geçtiğimiz yıl satışa sunuldu.

12.9 inç iPad Pro 2021 + Apple Pencil + Magic Keyboard

Çıkış tarihi: 2021

Eğer dizüstü bilgisayar taşımak bana yetmez arada çantama iPad atıp işlerimi oradan hallederim diyorsanız, Apple ekosisteminde bir sonraki durağınız 2021 model iPad Pro olacaktır. Son yapılan yenilikler ve arayüz geliştirmeleri ile MacBook’ları aratmayan iPad Pro, Apple Pencil ve Magic Keyboard aksesuarları sayesinde dizüstü bilgisayar ile yaptığınız hemen hemen her şeyi yapmanıza olanak sağlıyor. Yaklaşık 13 inçlik ekran bir de Magic Keyboard ile birleşince iPad Pro; görsel tasarımdan, müzik prodüksiyonuna ve hatta 4k video kurgusuna kadar her şeyi halledebileceğiniz bir cihaz hâline geliyor.

iPhone 14 Pro Max 1 TB

Çıkış tarihi: 2022

Bir Apple ekosisteminin en vazgeçilmez parçası ise şüphesiz cep telefonu olacaktır. Günün her anında yanınızda olacak ve diğer Apple cihazlarınızla tam uyumlu çalışacak iPhone 14 Pro Max, 1 TB depolama alanı seçilirse 57.199 TL'ye sizlere ulaşıyor.

Apple Watch Ultra

Çıkış tarihi: 2022

Bir Apple ekosistemi kurarken yokluğunu hissetmeyeceğiniz tek şey aksesuar bolluğu olacaktır. Özellikle iPhone 14 Pro Max telefonunuzla mükemmel bir ikili olacak yegane aksesuar ise kolunuza takacağınız Apple Watch Ultra. Uyurken, spor yaparken ve aklınıza gelebilecek diğer her türlü aktiviteniz sırasında yanınızda olan Apple Watch, telefonunuzun yanınızda olmadığı zamanlarda da hayat kurtarıyor. Tabii bu model, Series 8'den farklı olarak çok daha yüksek dayanıklılığa yer veriyor.

AirPods Max

Çıkış tarihi: 2020

Bu kadar aksesuarı bir araya topladıktan sonra sessiz sedasız müzik dinlemek ve çalışmak için bir de kaliteli bir kulaklığa ihtiyacınız olacaktır. Eğer amacınız çevre gürültüsünü minimuma indirmek ise AirPods Max, Apple ekosisteminizin önemli aksesuarlarından biri hâline gelecektir. Bunun nedeni ise AirPods Max’in son teknoloji Aktif Gürültü Engelleme ile birlikte gelmesi. AirPods Max, her iki tarafta bulunan ve her biri 10 ses çekirdeğine sahip olan Apple H1 çipleri sayesinde aktif dinleme ve adaptif EQ teknolojilerini de sunuyor. Aynı zamanda bu çiplerdeki sensörler sayesinde Apple, dinamik kafa izleme özelliği ile birlikte uzamsal ses teknolojisini de kullanıcılara sunuyor.

Apple TV 4K

Çıkış tarihi: 2021

Son olarak bir iş gününü geride bıraktınız ve tek istediğiniz arkanıza yaslanıp biraz sevdiğiniz programları seyretmekse, Apple TV 4K her zaman bir kumanda kadar yakınınızda olacaktır. A12 Bionic çip ile gelen Apple TV 4K versiyonu, Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojilerini destekliyor. Son olarak Apple TV ile kurduğumuz yani en azından kağıt üzerinde kurabildiğimiz Apple ekosisteminin son parçasını da tamamlamış oluyoruz.

Ürünlerin toplam ABD fiyatı ne kadar?

Masaüstü bilgisayar: Mac Pro + Pro Display XDR + Magic Keyboard + Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 / 52.947,98 dolar

Mac Pro + Pro Display XDR + Magic Keyboard + Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 / 52.947,98 dolar Dizüstü bilgisayar: 16 inç MacBook Pro / 6,598.98 dolar

16 inç MacBook Pro / 6,598.98 dolar Tablet: iPad Pro + Apple Pencil + Magic Keyboard / 2.528,00 dolar

iPad Pro + Apple Pencil + Magic Keyboard / 2.528,00 dolar Telefon: iPhone 14 Pro Max 512 GB / 1599 dolar

iPhone 14 Pro Max 512 GB / 1599 dolar Akıllı saat: Apple Watch Ultra / 799 dolar

Apple Watch Ultra / 799 dolar Kulaklık: AirPods Max / 549 dolar

AirPods Max / 549 dolar TV: Apple TV 4K 64 GB / 199 dolar

Toplam: 65.220,87 dolar