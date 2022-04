'Bedava', 'Her Şey', '-e Varan' Gibi İfadeler Kısıtlandı

Fiziksel ya da dijital hemen hemen her mağazada karşımıza çıkan 'yanıltıcı' ibareler tarih oluyor. Ticaret Bakanlığı, yayınladığı kılavuz ile 'bedava', '-e varan', 'her şey' gibi yanıltıcı olabilen ibarelerin kampanyalarda kullanılmasını yasakladı.

Son zamanlarda denetlemeleri sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz" yayınladı. Kılavuza göre hali hazırda birçok mağazanın kullandığı tabirler yasaklanırken, çeşitli düzenlemeler ile tüketicinin mağdur edilmemesi amaçlanıyor. Yasaklanan tabirlerin yanı sıra reklamlarda fiyat etiketinin yalnızca TL olması ve indirimli ürünlerin kafa karışıklığı yaratmayacak şeffaflıkta insanlara sunulması kılavuzda yer alan kararlar arasında bulunuyor.

Ayrıca fiyatı ve indirimi büyük puntolarla, indirim detaylarını ve şartlarını ise küçük puntolarda yazan mağazalar da bu kılavuz sonrası bunu yapamayacaklar. Alınan kararlar doğrultusunda indirim ve indirim şartları okunabilecek büyüklükte yazılacak.

"Her şey", "ücretsiz", "-e varan" ve dahası: Yanıltıcı ibarelere müdahale edilecek

Bu sabah yayınlanan kılavuza göre artık mağazalarda "Ücretsiz, bedelsiz, bedava" gibi tabirler kullanılmayacak. Daha doğrusu; tüketici, o mal veya hizmeti alırken ödeme istenilecek ise bu tabirler kullanılamayacak. Ayrıca "net, tümü, her şey" gibi çokluk ifade eden tabirlere de kısıtlama getirilecek. Bir reyonda "Her şey 5 TL" yazıyorsa, bu reyondaki her şeyin 5 TL olması gerekecek. Aksi durumda bu tabirler de kaldırılacak.

İndirim konusuna da el atan bakanlık, mağazalarda yer alan fiyat tabelalarında "-e varan", "…den itibaren", "…e kadar" gibi tabirler okunabilecek kadar büyük yazılacak. İndirim ve fiyat büyük puntolarda olurken, bu ibarelerin küçücük kalmasına izin verilmeyecek.

Fiyatlar yalnızca Türk lirası olabilecek

Para biriminde de kısıtlamalar olacak. Buna göre yurt dışına sunulması öngörülmeyen hizmet ve malların reklam afişlerinde yalnızca "Türk lirası", "TL" veya "₺" yazılabilecek. Diğer para birimleri kullanılamayacak.

Bir ürünü tanıtırken belirtilen taksit sayısı, taksit tutarı, taksitli ürünün toplam fiyatı ve taahhütler de okunabilecek büyüklüklere yazılacak ve tüketici alımdan önce bilgilendirilecek. Bunların dışında fazla indirim varmış hissi veren ifadeler, fiyat geçerliliği süreler ile sabit ise bu süre ve stok sınırı varsa bu stok sayısı reklamlarda açıkça belirtilecek.