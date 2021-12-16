EPGİS, benzine zam geldiğini açıkladı. 17 Aralık itibarıyla geçerli olacak zam, pompa fiyatına yansıyacak...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), araç sahibi olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, benzinin litresine zam geldiği ifade edildi. Motorin fiyatları içinse şimdilik bir açıklama yapılmadı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamalara göre benzine gelen zam, pompa fiyatına doğrudan yansıyacak. Bu gece yarısı itibarıyla geçerlik olacak zam, litrede 56 kuruş olacak. Vatandaşlar, 17 Aralık itibarıyla yeni fiyatlardan benzin alacaklar...

Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Güncel benzin fiyatlarına baktığımızda, İstanbul Avrupa yakasında 10.33 TL, Ankara ve İzmir'de ise 10.41 TL şeklinde fiyatlar görüyoruz. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak zamla yeni fiyatlar;

İstanbul Avrupa yakasında 10.89 TL ,

, Ankara ve İzmir'de ise 10.97 TL olarak kayıtlara geçecek.

Artışla Türkiye'nin bazı yerlerindeki benzin fiyatları, 11 TL'nin üzerine çıkmış olacak.

EPGİS'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Not: Piyasa serbestisi nedeniyle benzinin litre fiyatında ufak çaplı değişiklikler olabilir.