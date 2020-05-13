Bilim Dergi’nin İlk Sayısı Online Olarak Yayınlandı

Kamu görevlisi, öğrenci ve özel sektör çalışanı 23 gönüllü yazarla kurulan tamamen ücretsiz Bilim Dergi, ilk sayısıyla dijital olarak yayınlandı. Popüler ve çok satan bilim dergilerinden pek de farkı olmayan Bilim Dergi, daha ilk sayıdan takdiri hak ediyor.

Yayıncılık yapmak zor iş. Hele hele gönüllü bir şekilde, onlarca popüler rakibe karşı bu işleri yürütmek biraz da cesaret istiyor. Konu bir de bilim olunca işler daha da zorlaşıyor. Aslında bilim haberlerini rakip edenler bu durumu tahmin edebilirler. Artık onlar için tamamen ücretsiz bir dergi de var.

Dijital ortamda tamamen ücretsiz şekilde ulaşabileceğiniz Bilim Dergi, ilk sayısında pek çok bilimsel alana giriş niteliğinde makaleler içeriyor. Ozon tabakasındaki deliğin kapanması, evrenin oluşumuna dair en güncel teori Büyük Patlama (Big Bang), salgın döneminde herkesin tercih etmeye başladığı antibakteriyel ürünlerin gerçek yüzü ilk sayını kapak konuları arasında.

Bilim Dergi Mayıs sayısına ulaşmak ücretsiz:

Yukarıdaki güncel gelişmeler dışında evrenin sırlarına dair teorilerin sırtını yasladığı Higgs Bozonu, su altındaki Polip Dünyası, fantastik filmlerden fırlamış gibi görünen Lenteküler Bulutlar, yeni Bilim Dergi’nin ilk sayısında işlediği diğer önemli konular arasında.

Derginin hazırlanmasında emek veren 23 gönüllü yazar ve 4 kişilik yönetim kadrosu, derginin her zaman ücretsiz kalacağını belirtiyor. Bilimin ilişkili olduğu ve insanın ufkunu genişlettiği teknoloji, sağlık, doğa, tarım ve uzay gibi önemli konu başlıkları da ilerleyen sayılarda işlenmeye devam edecek.

Tamamen ücretsiz Bilim Dergi’nin Mayıs sayısına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Bilim Dergi’nin resmi internet sitesi burada yer alıyor, meraklısına duyuralım.