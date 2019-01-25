Bilim İnsanları, Kıyamet Saatini Yeniden Güncellediler

İnsanlığın toplu felakete ne kadar süre kaldığını gösteren Kıyamet Saati, geceyarısına 2 kalayı gösterecek şekilde ayarlandı. Saatte gece yarısı, insanlığın felaketini temsil ediyor.

ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombalarını üreten ekip, yarattıkları silahın gücünden korkarak nükleer silahlar yüzünden insanlığın sonuna ne kadar yaklaşıldığını gösteren bir saat yapmıştı. Daha sonra Bulletin tarafından her yıl güncellenen bu saat, 66 yıl sonra ilk defa kıyamete bu kadar yakın.

Kıyamet saati 2016 yılında sabit kalırken, 2017 yılında 30 saniye ilerlemişti. Geçtiğimiz yıl da 30 saniye ilerleyen saat, 1953’ten bu yana ilk defa bu kadar ilerlemiş oldu ve kendi rekorunu egale etti.

1953 yılında ABD ve Rusya arasındaki soğuk savaş oldukça derinleşmiş, iki ülke de hidrojen bombaları denemişti. Ayrıca 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bütünlüğü sağlanamayan Almanya’nın batısında bulunan Amerikan askerleri, Sovyetler Birliği’nin Demir Perde yönetimi altındaki Doğu Avrupa’dan gelecek bir istila hareketine karşı hazırlıklara başlamıştı. Hatta Amerikan Birlikleri, nükleer silahlarla vurulacak taktik hedefleri de belirlemişti.

Bulletin Başkanı Rachel Bronson, saatteki değişimi Washington’daki Ulusal Basın Kulübü'nde açıkladı. Bronson’un açıklamasına göre saatin ilerlemesinin birden fazla sebebi var. Bu sebeplerin bazıları çevresel iken bazıları ise siyasal.

Kıyamet saatinin ilerlemesindeki etmenlerden ilki, iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda yeterince çalışma yapılmaması. Her ne kadar firmalar bu konuda ciddi çalışmalar yapsa da, Almanya gibi ülkelerin temiz enerjiye ciddi yatırımları olsa da özellikle büyük ülkelerin bu konuda çabaları oldukça yetersiz.

Bulletin ekibini ve saatin ilerlemesine karar veren bilim insanlarını endişelendiren bir diğer unsur ise, insanların kurumlara olan güvenlerini kaybetmeleri ve “bilgi mimarisinin siyasi amaçlarla kasıtlı olarak baltalanması” olarak gösterildi. Bronson’a göre pervasız dil kullanımı büyük bir sorun ve bu sorun oldukça endişe yaratıyor. Gerçek ile kurgu arasındaki farkı anlama yeteneğini baltalayan hareketler, ciddi konuların çözüme kavuşmasını engelliyor ve sorunların katlanarak artmasına sebep oluyor.

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en dip noktasına gerilemiş olması da bir başka endişe konusu. Soğuk Savaş döneminden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin hiç bu kadar gerilmediğine dikkat çeken uzmanlar, yeni bir Soğuk Savaş tehdidine dikkat çekiyor.

Dünya çapında orduların genel bir yenilenme hareketi içerisine girdiğini ve nükleer silahlara sahip ülkelerin nükleer cephaneliklerini modernleştirdiğini de belirten Rachel Bronson, ABD ve Rusya’nın arasında herhangi bir görüşme olmadığını ve her iki ülkedeki askeri yetkililerin de nükleer silahların kullanılmasını tabu olarak görmeyi bırakmaya başladıklarını söyledi. Ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer silahlarındaki gelişme ve ABD’yi vurabilecek menzile sahip termonükleer füzeler üretmesi de gerilimi artırıyor.

Kıyamet saati, 1949’da inşa edildiğinde 11:53’e ayarlanmıştı. O günden bu yana kıyamet saati 12’ye 17 kala ile 12’ye 2 kala arasında oynuyor. Uzmanlar, iyi ya da kötü yönde değişikliklerin çok hızlı gerçekleşebileceğini söylüyor.