PlayStation 3, Sony'nin çıkardığı en başarılı konsollardan biri. Beraberinde büyüttüğü kütüphanesi de oldukça çeşitli. Biz de bu başarılı kütüphanede aralarda gizlenen ve değeri bilinmemiş oyunları sizler için listeledik.

İlk iki PlayStation konsolunun muazzam başarısından sonra, PlayStation 3, çok büyük beklentilerle geldi. Nitekim de kalitesindeki artış ve çok çeşitli oyunları bu beklentiyi hayli karşıladı. Her ne kadar başlangıçta 599 dolarlık gibi yüksek bir fiyatla piyasaya sürülse de maliyetinin zamanla düşmesiyle ulaşılabilir bir konsol haline geldi.

Zamanla etkileyici bir kütüphane oluşturan PlayStation 3, hala sevilen oyunları ile anılmaya devam ediyor. The Last of Us, Uncharted, Grand Theft Auto V gibi o kadar çok harika oyunu var ki, bazı başarılı PlayStation 3 oyunları bu oyunların ne yazık ki gerisinde kalıyor. Eğer hala bir PlayStation 3’ünüz varsa ve biraz nostalji yaşamak istiyorsanız, büyük oyunların gölgesinde kalmış bu başarılı oyunları oynayabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!

Değeri Bilinmemiş PlayStation 3 Oyunları

Dragon's Crown

Kingdoms of Amalur: Reckoning

Spec Ops: The Line

Vanquish

Shadows of the Damned

PlayStation All-Stars: Battle Royale

Enslaved: Odyssey to the West

Brütal Legend

Bulletstorm

Bioshock 2

Bir 2D oyunundan çok daha fazlası Dragon's Crown

Vanillaware, neredeyse yirmi yıldır piyasadaki en iyi 2D oyunlardan bazılarını üretiyor, ancak bazı oyunları ne yazık ki çok az ilgi görüyor. Stüdyonun çoğu oyunu gibi, Dragon's Crown da bir ortaçağ fantezi dünyasında geçen elle çizilmiş sanat eserleri içeriyor. Altı oynanabilir karakteri ve tamamen özelleştirilebilir beceri ağaçları ile bir 2D oyununun sunacağından çok daha fazlasını sunan Dragon’s Crown, Guardian Heroes’un da modernize edilmiş bir yorumu olarak görülüyor. Her ne kadar Vanillaware’in tüm oyunları mükemmel olsa da Dragon’s Crown muhtemelen bu oyunların en iyisi. Dragon’s Crown’ı PlayStation 3 ya da Vita’da oynamadıysanız PlayStation 4’te de oynayabilirsiniz.

Stüdyonun ilk ve tek oyunu Kingdoms of Amalur: Reckoning

Kingdoms of Amalur: Reckoning’in gelişim hikayesi hem ilham verici hem de trajik ögeler içeriyor. Oyun, Curt Schilling tarafından başlatılan ve hızlı bir şekilde en iyi yetenekleri kendine çeken Rhode adasında 75 milyon dolarlık bir kredi çeken bir stüdyodan çıktı. Geliştiricinin ilk ve tek oyunu olan Amalur, Şubat 2012'de piyasaya çıktığında, Mass Effect ve The Elder Scrolls gibi sevilen RPG serileriyle karşılaştırıldı. Her ne kadar stüdyonun ilk oyunu olsa da çokça övgü alan bu oyunun stüdyosu, kredinin geri ödemelerinde başarısız olup iflas etti. Studios 38’in ilk ve tek oyunu olan Kingdoms of Amalur: Reckoning, PlayStation 3’te oynanması gereken oyunlardan biri.

Savaşı farklı bakış açılarıyla anlatan Spec Ops: The Line

Gears of War’a benzer bir siper sistemine, Rainbow Six taktiklerine ve Modern Warfare’in görünümüne ve hissine sahip Spec Ops: The Line, modern bir askeri nişancı oyunu. Oyun, hikayesinde ilerledikçe oyuncusuna savaşın ahlakını sorgulatarak şaşırtıcı derecede zekice bir hikaye sergiliyor.

Kıyamet sonrası bir senaryoyu anlatan Spec Ops: The Line, Dubai’de bir keşif görevinde geçiyor. Herhangi bir savaş oyununda olduğu gibi Spec Ops: The Line’da da, birçok ölümden oyuncu sorumlu tutuluyor. Ancak bu ölümler ve vermek zorunda kaldığınız çeşitli ahlaki kararlar oyunun ana karakteri Walker’a zarar veriyor. Bu sebeple oyun ilerledikçe, Walker daha agresif hale gelip halüsinasyonlar görmeye başlıyor.

Call of Duty gibi oyunların aksiyonunu reddeden ve oyuncuya tamamen düşündürücü ve karamsar bir savaş ortamı sunan Spec Ops: The Line, kesinlikle oynanması gereken bir oyun.

Manga tarzı görselleri ile Vanquish

Vanquish, PlatinumGames tarafından geliştirilen ve takdir edilmeyen oyunlar yaratma becerisine sahip Shinji Mikami tarafından yönetilen bir üçüncü şahıs nişancı oyunu.

Vanquish, klasik uzay shooter oyunlarından ilham alan yoğun temposu ve Manga tarzı görselleri ile öne çıkıyor. Hızlı refleksler, keskin bir zeka ve çok fazla kararlılık gerektiren zorlu bir oyun olan Vanquish, bir Rus teröristinin bir uzay istasyonundan New York'a saldırı başlatmasını durdurmak için gönderilen bir araştırmacıyı konu alıyor.

Farklı konsepti ile Shadows of the Damned

Shadows of the Damned, oyun dünyasının en büyük iki ismi Suda51 (No More Heroes, Killer7) ve Shinji Mikami (Resident Evil, The Evil Within) arasındaki işbirliğinin bir sonucu olmasına rağmen büyük ölçüde gözden kaçmış bir oyun. Oyunun kendini duyuramamasındaki en büyük sebeplerden birisi oyunun konsepti olarak kabul ediliyor.

Oyunda, gerçek aşkını kurtarmak için Lanetliler Şehri'ne seyahat etmesi gereken Meksikalı bir iblis avcısı Garcia Hotspur olarak oynuyorsunuz. Yanınızdaki en güvendiğiniz asistanınız ise Johnson adında çeşitli silahlara dönüşebilen bir kafatası. Shadows of the Damned, benzersiz bir macera oyunu arıyorsanız, denemeye değer bir oyun.

Smash Bros.'un en büyük rakibi PlayStation All-Stars: Battle Royale

Her ne kadar çokça zaman alsa da Sony, Nintendo’nun Super Smash Bros. serisine rakip bir oyun çıkaracak kadar kendi franchise’larını çıkardı. PlayStation All-Stars: Battle Royale’in oynanışı, büyük ölçüde Smash Bros. ile aynı. Ancak burada amaç rakibi sahneden indirmek yerine ortadan kaldırmak.

Uncharted'dan Nathan Drake, God of War'dan Kratos ve Dead Space'ten Isaac Clarke ve BioShock'tan Big Daddy gibi üçüncü taraf karakterleri içeren oldukça büyük bir kadro ile PlayStation All-Stars, oldukça büyük potansiyele sahip bir oyun.

Eğlenceli bir platform oyunu olan Enslaved: Odyssey to the West

Klasik Çin romanı Journey to the West'e dayanan 28 Days Later ve Ex Machina karışımı olarak nitelendirilebilen Enslaved: Odyssey to the West, Alex Garland tarafından yazılmış ve Andy Serkis'in birçok yeteneğini öne çıkarmış bir oyun. Renkli ve zengin bir atmosfere sahip bu 3D platform oyunu hem ilgi çekici hem de eğlenceli. Monkey adlı bir savaşçıyı takip eden hikaye, her zamanki oyun standartlarına göre de harika.

Bazı nedenlerden dolayı, Enslaved oyuncular tarafından pek sevilmedi. Lansmanından sonraki bir ay içinde bir milyon adet satması bekleniyordu, ancak bunun yarısından daha az sattı. Eylül 2011'e kadar sadece 730.000 kopya sattı. Satışlardaki bu başarısızlık da planlanan bir devam filminin iptaline yol açtı.

Metal müzik sevenler için: Brütal Legend

Brütal Legend, heavy metal albüm kapaklarından ilham alan bir fantezi dünyasında geçen bir aksiyon macera oyunudur. Oyunda insanların yaşadığı yeri bir balta ve Flying V gitar ile korumakla görevli Eddie olarak oynuyorsunuz. Yol boyunca, Lemmy, Rob Halford ve Lita Ford gibi heavy metal krallığının seslendirdiği bir dizi tuhaf ve harika karakterle karşılaşabilirsiniz.

Motorhead, Mastodon ve Tenacious D’nin beğenisini içeren müziklere bile sahip bu oyunun ne yazık ki değeri bilinmiyor. Yine de iyi eleştiriler alıp oldukça da iyi satan Brütal Legend, kesinlikle PlayStation 3’te oynanması gereken bir oyun.

Farklı eğlence anlayışıyla Bulletstorm

Oldukça kaba bir mizahı, yüksek oktanlı eğlencesi ve ciddiyet eksiliği ile çok farklı ve eğlenceli bir oyun olan Bulletstorm’da, et yiyen uzaylı mutantalarla dolu bir gezegene iniş yapan bir paralı asker olarak oynuyorsunuz. Göreviniz ise etrafı mümkün olduğu kadar yaratıcı bir şekilde patlatmak. Öldürme ve patlatma şekliniz ne kadar yaratıcı olursa oyunda o kadar çok puan alıyorsunuz. Puanlarınızı da yeni silah ve yükseltmelere harcayabiliyorsunuz. Böylesine eğlenceli bir oyun olmasına rağmen Bulletstorm bir milyondan az kopya sattı.

Bioshock serisinin ortanca kardeşi: Bioshock 2

Bioshock 2, orijinali kadar övgü almamış ve Infinite kadar ilgi görmeyen bir ortanca çocuk. Bunun en büyük nedeni ise harita ve oynanış gibi birçok yönden ilk oyuna benzemesi olarak nitelendiriliyor. Yine de Bioshock 2, silahlar ve plazmitler dahil olmak üzere orijinalin birçok öğesini geliştiriyor.

Getirdiği yenilikler ve hikayesine rağmen çok oynanmayan Bioshock 2, kesinlikle oynanması gereken bir PlayStation 3 oyunu.