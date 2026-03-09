BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Samsung Galaxy A17 Satacak: İşte Fiyatı

BİM, bu hafta uygun fiyata Samsung'un sevilen telefonu Galaxy A17'yi satacak.

Akıllı telefonlar başta olmak üzere teknolojik ürünlerin fiyatları iyice yüksek seviyelere çıkmışken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı kampanyaları takip etmeye çalışıyordu. Zincir marketler tarafından sunulan ürünler de bu yüzden çok önemliydi. BİM de bu marketlerden biriydi.

Şimdi ise BİM’e bu hafta “Aktüel ürünler” kapsamında sunacağı ürünler belli oldu. Şirket, Samsung’un giriş-orta segmentte konumlanan Galaxy A17 telefonunu uygun fiyata satışa sunacağını açıkladı.

BİM, ucuza Samsung Galaxy A17 satacak

6,7 inç, 1080 x 2340 piksel, 90 Hz, Super AMOLED

Exynos 1330

6 GB

128 GB

50 MP + 5 MP + 2 MP

13 MP

5000 mAh batarya

Fiyat: 12.990 TL

Galaxy A17 modeli, 13 Mart Cuma günü itibarıyla BİM’de satılmaya başlayacak. Normalde bu telefonun 13-14 bin TL civarlarında farklı platformlardan satıldığını görüyorduk. Bu yüzden BİM’deki 12.990 TL’lik fiyat iyi bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.