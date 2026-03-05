Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Fiyatları ve Tasarımları Sızdırıldı

Samsung'un çok beklenen uygun fiyatlı modelleri Galaxy A57 ve A37'nin tasarımları sızdırıldı. Aynı zamanda Avrupa fiyatları da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtan Samsung, aynı zamanda en çok satan modelleri arasında yer alan daha uygun fiyatlı orta segment cihazlarını da yenilemeye hazırlanıyor. Bunlardan en çok beklenenler hiç şüphesiz ülkemizde de göreceğimiz Galaxy A57 ve A37 modelleri.

Çok yakında geleceği söylenen Galaxy A57 ve A37 modelleri hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Cihazların tasarımları ortaya çıktı. Aynı zamanda Avrupa’da ne kadar fiyattan satılacakları da sızdırıldı.

Galaxy A57 ve A37 böyle gözükecek

Sızan görüntülere baktığımızda Galaxy A57 ve A37 modellerinin tasarımlarını görebiliyoruz. A57 modelinde önde delikli bir ekran tasarımı, arkada iPhone X benzeri pil şeklinde konumlandırılan bir kamera adası yer alıyor. Lacivert, gri, leylak ve buz mavisi gibi renklerle gelebileceğini de görebiliyoruz. A57’nin 6,6 inçlik AMOLED ekran, Exynos 1680 işlemci, üçlü kamera, 5000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.

Galaxy A37 modeline baktığımızda da A57 ile benzer bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Önde delikli bir ekran yer alırken arkada pil şeklinde tasarlanan bir kamera adası var. Bu cihazın; gri, yeşil, lavanta, beyaz gibi renk seçenekleriyle geleceği aktarılmış. Telefonun 6,7 inç AMOLED ekran, üçlü kamera, Exynos 1480 işlemci ve 5000 mAh bataryayla gelmesini beklediğimizi aktaralım.

Fiyatlar konusuna da değinelim. Avrupa’daki bir perakendeciden ulaşuldığı söylenen bilgilere göre A57’nin 8/128 GB’lık versiyonu 539 euro’ya, 8/256 GB’lık versiyonu ise 609 euro’ya çıkış yapacak. A37 modelinin ise 6/128 GB’lık versiyonu 439 euro, 8/256 GB’lık versiyonu 539 euro fiyat etiketiyle gelecek. Her iki telefonun ülkemizde de satılmasını beklediğimizi belirtelim.