Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Fiyatları ve Tasarımları Sızdırıldı

Samsung'un çok beklenen uygun fiyatlı modelleri Galaxy A57 ve A37'nin tasarımları sızdırıldı. Aynı zamanda Avrupa fiyatları da ortaya çıktı.

Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Fiyatları ve Tasarımları Sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtan Samsung, aynı zamanda en çok satan modelleri arasında yer alan daha uygun fiyatlı orta segment cihazlarını da yenilemeye hazırlanıyor. Bunlardan en çok beklenenler hiç şüphesiz ülkemizde de göreceğimiz Galaxy A57 ve A37 modelleri.

Çok yakında geleceği söylenen Galaxy A57 ve A37 modelleri hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Cihazların tasarımları ortaya çıktı. Aynı zamanda Avrupa’da ne kadar fiyattan satılacakları da sızdırıldı.

Galaxy A57 ve A37 böyle gözükecek

Ekran Resmi 2026-03-05 10.47.15

Sızan görüntülere baktığımızda Galaxy A57 ve A37 modellerinin tasarımlarını görebiliyoruz. A57 modelinde önde delikli bir ekran tasarımı, arkada iPhone X benzeri pil şeklinde konumlandırılan bir kamera adası yer alıyor. Lacivert, gri, leylak ve buz mavisi gibi renklerle gelebileceğini de görebiliyoruz. A57’nin 6,6 inçlik AMOLED ekran, Exynos 1680 işlemci, üçlü kamera, 5000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.

a37

Galaxy A37 modeline baktığımızda da A57 ile benzer bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Önde delikli bir ekran yer alırken arkada pil şeklinde tasarlanan bir kamera adası var. Bu cihazın; gri, yeşil, lavanta, beyaz gibi renk seçenekleriyle geleceği aktarılmış. Telefonun 6,7 inç AMOLED ekran, üçlü kamera, Exynos 1480 işlemci ve 5000 mAh bataryayla gelmesini beklediğimizi aktaralım.

Fiyatlar konusuna da değinelim. Avrupa’daki bir perakendeciden ulaşuldığı söylenen bilgilere göre A57’nin 8/128 GB’lık versiyonu 539 euro’ya, 8/256 GB’lık versiyonu ise 609 euro’ya çıkış yapacak. A37 modelinin ise 6/128 GB’lık versiyonu 439 euro, 8/256 GB’lık versiyonu 539 euro fiyat etiketiyle gelecek. Her iki telefonun ülkemizde de satılmasını beklediğimizi belirtelim.

Şimdiye Kadarki En Güçlü Samsung Telefon Galaxy S26 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı Şimdiye Kadarki En Güçlü Samsung Telefon Galaxy S26 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com