Bir Çay Şirketi Günde 300 Bardak Çay İçecek Tiryaki Arıyor

İngiltere’nin en büyük çay markası olan Tetley, ürettiği çayların damak tadını artırabilmek için günde 300 bardak çay içerek tadım testi yapabilecek bir tiryaki arıyor.

Çay tiryakileri az mı çile çekti azizim. Kimi zaman “Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen” diyerek yol verdi, kimi zaman ise “İki çay söylemiştik biri açık; keşke yalnızca bunun için sevseydim seni” diyerek gönül verdi. Sadece çay bardağını değil, ülkedeki çay edebiyatının nabzını da tutarak sabrettiler bunca zaman.

Bunca sabrın ardından, tiryakiler için kariyer fırsatının kapıları aralandı. Çay tiryakileri iş başına, bu fırsat sizin için. Genel olarak beş çayı adını verdikleri ve farklı aromalardaki çaylarıyla bilinen, en az Türkiye kadar çaya düşkün olan İngiltere’ni en büyük çay şirketi Tetley, günde 300 bardak çay tüketerek tadım testi yapacak bir çay tiryakisi arıyor.

“Çay tadımı bir sanattır”

1837 yılında kurulan, İngiltere’nin en büyük ve tarihi çay markası olan Tetley firması, güçlü analitik becerilere sahip, motivasyonu yüksek, kriz ve strese rağmen çalışmasından ödün vermeyecek, tutkulu, gezmeye meraklı bir çay tiryakisi aradığını duyurdu. Buraya kadar güzel duruyor fakat en tiryakilerin dahi gözünü korkutacak bir detay mevcut. İşe alınan kişi günde 300 bardak çay içerek farklı nitelikteki çayları test edecek.

Çay tadım ekibine iki yeni uzman katacaklarını ve bu adayların eğitim için dünyanın birçok bölgesine çayları tatmaları amacıyla göndereceklerini belirten şirket, lisans programından en az 2:2 dereceyle, yani ülkemizdeki not sistemine göre C notuna denk gelen bir dereceyle mezun olma şartı koşuyor. İlanda, “Çay tadımı bir sanattır, aynı ustalaşması yıllar alan bir şarap garsonu olmak gibidir” ifadelerine yer verilirken, “Muhteşem yiyecek ve içeceklerin tadına bakmak için bir tutkunuz varsa ve farklı kalitedeki çayların parlaklığı, rengi, tadı hakkında öğrenmeye meraklıysanız, sizden haber bekliyoruz” şeklinde çağrıda bulunuldu.