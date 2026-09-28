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Türkiye'nin İlk Millî Askerî Tip Sertifikalı Uçağı HÜRKUŞ-2, Artık Hava Kuvvetleri Envanterinde

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TUSAŞ imzalı özgün ve yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ-2, başarıyla tamamlanan testlerin ardından Türk Hava Kuvvetleri envanterine resmî olarak girdi.

Türkiye'nin İlk Millî Askerî Tip Sertifikalı Uçağı HÜRKUŞ-2, Artık Hava Kuvvetleri Envanterinde
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türk savunma sanayii, yerli ve millî imkanlarla geliştirilen projelerle tarihi bir kilometre taşını daha geride bıraktı. SavunmaSanayiST'in haberine göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-2, düzenlenen görkemli bir törenle Türk Hava Kuvvetleri envanterine katıldı.

Bu teslimat, Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez tamamen yerli ve özgün bir insanlı askeri uçağın girmesi bakımından tarihi bir anlam taşıyor. Uçuş performansı, aviyonik testler ve yapısal entegrasyon aşamalarını başarıyla geçen ilk 2 uçak resmî olarak envantere dâhil edildi.

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55 uçaklık dev projede ilk adım atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında toplam 55 adet HÜRKUŞ uçağının üretilmesi planlanıyor. Tesislerde gerçekleştirilen törenle ilk 2 uçağın teslimatı yapılırken, projede takvim hız kesmeden işlemeye devam ediyor. Planlamalara göre yıl sonuna kadar 10 uçağın daha Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi, geriye kalan 43 uçağın ise 2028 yılına kadar kademeli olarak envantere katılması hedefleniyor.

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ-2’nin kokpit ve mimarisinin envanterdeki diğer hava platformlarıyla tam bir bütünlük içinde tasarlandığını belirtti. Görgün, bu entegrasyon sayesinde Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra milli muharip uçak KAAN ve jet eğitim uçağı HÜRJET’e geçtiklerinde yabancılık çekmeyeceklerini ve alıştıkları mimariyi birebir göreceklerini vurguladı. HÜRKUŞ-2, kabul faaliyetleri sırasında sergilediği kabiliyetlerle de tam not aldı.

Türkiye’nin ilk millî askerî tip sertifikası

Tasarım çalışmaları 3 Mayıs 2021’de başlayan ve ilk uçuşunu 2024 yılının sonunda gerçekleştiren HÜRKUŞ-2, geliştirme sürecinde önemli mühendislik başarılarına sahne oldu. Yapısal ağırlığı azaltılan ve aerodinamik performansı artırılan uçak, yüksek akrobasi ve manevra kabiliyetiyle sınıfının en yüksek performanslı platformlarından biri hâline geldi.

Yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyetini tamamlayan HÜRKUŞ; hem temel hem de ileri başlangıç pilot eğitimini tek bir platformda sunuyor. Bu durum, jet eğitimine geçişte büyük kolaylık sağlarken uyum ve bakım-idame maliyetlerini de ciddi oranda düşürüyor. Ayrıca uçak, eğitim görevlerinin yanı sıra hafif taarruz ve yakın hava desteği icra edebilme yeteneğiyle uluslararası pazarda da rakiplerinden ayrışıyor.

HÜRKUŞ projesi, Türkiye'nin havacılık sertifikasyonu alanında da bir ilke imza atmasını sağladı. 9 Eylül 2026’da Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personellerinden oluşan Sertifikasyon Kurulu, HÜRKUŞ’a Türkiye’nin İlk Milli Askeri Tip Sertifikası’nı verdi. 12 farklı disiplinde yürütülen titiz çalışmalar kapsamında 1.790 gereksinim doğrulanırken, 950 kanıt dokümanı incelendi ve 153 sertifikasyon testi başarıyla tamamlandı.

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