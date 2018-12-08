Apple Watch daha önce yaptığı gibi tekrar hayat kurtardı.

Apple, geçtiğimiz gün watchOS 5.1.2’yi ve fazlasıyla beklenen EKG uygulamasını yayınladı. Yayınlanmasıyla birlikte uygulama hayat bile kurtardı.

Reddit üzerinden bir kullanıcı uygulamayla birlikte bir test yaptığında atriyal fibrilasyon sonucuyla karşılaştığını söyledi. Apple, yapılan testlerin yanlış pozitif sonuçlar verebileceği konusunda uyarıda bulunduğu için üst üste testler yapan ve aynı sonucu alan kullanıcı bir şeylerin ters gidiyor olabileceğinden şüphelendi.

Kendinde atriyal fibrilasyon sonucunu aldıktan sonra eşine test yapan kullanıcı eşinden normal sonuçlar alınca testi tekrar kendine uyguladı ve tekrar atriyal fibrilasyon sonucuyla karşılaştı.

Hastane ortamında EKG çektiren kullanıcı tekrar aynı sonuçla karşılaşınca doktoru “Uygulama yüksek ihtimalle hayatını kurtardı” açıklamasında bulundu.

Hikaye burada bitse de kullanıcı bir kardiyolog randevusunu aldığını da ekledi.

Apple Watch geçtiğimiz seneler boyunca birçok insanın hayatını kurtardı ve yeni EKG uygulaması sayesinde atriyal fibrilasyonu da gözlemleyebiliyor. Gerek kalp ritmi monitörleriyle gerek acil durum çağrılarıyla Apple Watch, yalnızca insanların hayatlarını daha iyi hale getirmiyor ayrıca hayatlarını kurtarıyor.