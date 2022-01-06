Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejileri Bakanlığı tarafından finanse edilen İklim Finansmanı Hızlandırma Programı, Türkiye'de finansman erişimi vereceği projeleri açıkladı. Bu projelerden bazıları, Türkiye'de elektrikli araçların kullanımın yaygınlaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Türkiye, elektrikli araç kullanımına yavaş yavaş geçiş yapmaya başlasa da günümüzde, özellikle elektrikli araçlardan alınan vergi nedeniyle bu araçlara ulaşmak oldukça zor. Türkiye, 2021 BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) 2040 yılına kadar sıfır emisyona indirgenmeyi öngören mutabakata imzasını atmışken bugün, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının gelişmesi için önemli bir haber geldi.

Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejileri Bakanlığı tarafından finanse edilen İklim Finansmanı Hızlandırma Programı, yatırımcılardan gelecek finansmana erişim desteği vereceği düşük karbon projelerini açıkladı. Projeler arasında Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını kapsayan bir proje de yer alıyor.

Elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını amaçlayan projelere finansman sağlanacak:

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre CFA programı kapsamında Türkiye’den 31 proje başvurusu gerçekleşti. İlk etapta binalardaki enerji etkinliğini artıran ve Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını amaçlayan birkaç projeye yatırımcılardan gelecek finansmana erişim desteği verileceği belirtildi.

Türkiye’nin COP26’da mutabık kılınan Glasgow Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme çabalarına destek verileceğinin vurgulandığı açıklamada yer alan projelerden bazıları ve hedefleri şunlardı:

INESS projesi: İnsan davranışının örneklendirilip öngörülebilmesi ve bu örneklerin binaların işleyişlerinin ve sürdürülebilirliğin en iyi seviyeye getirilmesi için kullanılması amacıyla ticari alanların duraksız veri iletimi kaynaklarına dönüştürülmesi

İnsan davranışının örneklendirilip öngörülebilmesi ve bu örneklerin binaların işleyişlerinin ve sürdürülebilirliğin en iyi seviyeye getirilmesi için kullanılması amacıyla ticari alanların duraksız veri iletimi kaynaklarına dönüştürülmesi Belka projesi: Fosil bazlı yakıt kullanan beş yaşın üzerindeki otobüslerin, ileri teknoloji kullanılarak yüzde 100 elektrik ile çalışan otobüslere dönüştürülmesi

Fosil bazlı yakıt kullanan beş yaşın üzerindeki otobüslerin, ileri teknoloji kullanılarak yüzde 100 elektrik ile çalışan otobüslere dönüştürülmesi Akıllı Güneş Teknolojileri projesi: Üretim kabiliyetlerinin Güneş enerjisi modülleri yapmak için kullanılan ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi

Üretim kabiliyetlerinin Güneş enerjisi modülleri yapmak için kullanılan ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi Zorlu Enerji – Electrip projesi: Türkiye’nin sadece elektrikli araçları kullanan ilk araç paylaşım platform.

Türkiye’nin sadece elektrikli araçları kullanan ilk araç paylaşım platform. Zorlu Enerji – Zorlu Enerji Çözümleri: Şehir içi ve şehirlerarası istasyon ile elektrikli araç kullanıcılarına yardımcı olmayı ve elektrikli araç devriminin hızlandırılması

Birleşik Krallık – Türkiye Yeşil Finans Konferansı düzenlenecek:

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye’nin küresel çabalara dahil olmasını takdir ettiklerini ve desteklediklerini açıkladı. Chilcott, COP26 hedefleriyle paralel şekilde Türkiye’de yeşil finans ekosisteminin geliştirilmesini desteklemek için Birleşik Krallık – Türkiye Yeşil Finans Konferansı’nı düzenleyeceklerini açıkladı.