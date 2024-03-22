Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yapay zekâ ile ilgili küresel bir kararı kabul etti. Tarihte bir ilk olan gelişme, hükûmetleri yapay zekâyı takip etmeye teşvik ediyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, tarihe geçecek bir işe imza attı. Tarihte ilk kez, yapay zekâ ile ilgili bir karar, oy birliği ile onaylandı. ABD tarafından önerilen bu karar, yapay zekâyı olası risklere karşı izlemeye teşvik ediyor. Karar, ülkeler için bağlayıcı olmasa da ilk olması açısından önemli.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, konuyla ilgili açıklamasında önemli bir çıkış yaptı. Linda Thomas-Greenfield, "Bugün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 193 üyesinin tamamı, tek bir ağızdan konuştu. Hep birlikte yapay zekânın bizi yönetmesine izin vermek yerine onu yönetmeyi seçtik." dedi.

Onaylanan kararda, yapay zekânın risklerine atıfta bulunuluyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilen kararda, yapay zekânın risklerine vurgu yapılıyor. Bu bağlamda; yapay zekâ sistemlerinin kötü niyetli geliştirilmesinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması açısından risk oluşturacağı ifade ediliyor. İşte Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, bu riskleri ortadan kaldırabilmek için yapay zekânın nasıl geliştiğini sürekli olarak takip edecekler. Bununla birlikte; ülkeler, gizlilik politikalarını da güçlendirecekler.

Aslına bakacak olursak hem Avrupa Birliği hem de ABD, geçmişte yapay zekâya ilişkin kararlar aldılar. Ancak Birleşmiş Milletler çapında bu tür bir yasal düzenleme yapılmamıştı. Hâl böyle olunca, yapay zekâya yönelik ilk kez bu kadar geniş çaplı bir adım atılmış oldu. Bakalım ülkeler, Birleşmiş Milletler tarafından 4 ay müzakere edildikten sonra kabul edilen yapay zekâ kararıyla ilgili ne gibi adımlar atacaklar...