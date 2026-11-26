Çinli XPENG, 1.500'den fazla dokunma sensörü ve 76 serbestlik derecesi ile hissedip hareket edebilen insansı robotu IRON'ı tanıttı.

Elektrikli otomobilleriyle tanıdığımız Çinli üretici XPENG, insansı robot cephesinde de ilerlemeye devam ediyor. Şirket, düzenlediği Yapay Zekâ Günü etkinliğinde yapay zekâyı bilgisayar ekranından çıkarıp fiziksel dünyaya taşıyan yeni nesil insansı robotu IRON'ı gösterdi.

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"Beyin ve bedenin birlikte gelişmesi" fikriyle tasarlanan robot, çevresini neredeyse bir insan gibi algılıyor ve anında tepki veriyor.

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İnsan gibi hisseden ve hareket eden bir gövde

İnsan vücuduna yakın bir esneklik sunan 76 serbestlik derecesi var. Bu, robotun birbirinden bağımsız 76 farklı yönde hareket edebildiği anlamına geliyor. Bir eklem tek yönde bükülebildiği gibi birkaç yönde de oynayabiliyor, tıpkı omzumuz gibi. Vücudunun kilit bölgelerinin yüzde 80'inden fazlasını kaplayan 1.500'ü aşkın dokunma sensörü ise bir nesneye dokunduğunda bunu anında hissetmesini ve kavramasını sağlıyor.

Karmaşık hareketlerini ve düşünme becerisini, XPENG'in kendi ürettiği üç Turing yapay zekâ çipi yönetiyor. IRON sesli komutla ya da telefon uygulamasıyla görev alabiliyor ve kendi yolunu buluyor. Şarjı azalınca istasyona gidip kendini dolduruyor, bir sorun çıktığında da durumu hemen raporluyor.

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Beyin ve bedeni birleştiren üç katman

IRON'ın bu kadar doğal hareket etmesinin ardında, şirketin "Turing Fiziksel Yapay Zekâ Mimarisi" adını verdiği üç katmanlı bir beyin yapısı var. XPENG bu katmanlara Sistem 0, Sistem 1 ve Sistem 2 diyor.

Sistem 0 en alttaki ultra hızlı katman. Donanımı, enerjiyi ve gövde kontrolünü yönetiyor, tıpkı insan refleksleri gibi çalışıyor. Robotun enerjisini ve dengesini milisaniyeler düzeyinde, kapalı bir döngüyle denetim altında tutuyor.

Sistem 1 hızlı katman. Çevrede olup biteni anlık yorumlayıp hızlı eyleme çeviriyor. En üstteki Sistem 2 ise yavaş ve derin düşünen katman, yani asıl düşünme merkezi. Karmaşık görevleri o planlıyor.

Sistem kendi hatalarından ders çıkarabiliyor. Yapay zekâ modelinin eğitim hızı da eskiye kıyasla 10 ila 12 kat artmış.

2027'de mağazalarda eğitime başlayacak

XPENG, IRON'ı laboratuvardan çıkarıp fiziksel dünyaya indireceği tarihleri şimdiden açıkladı. Robot 2027'nin ilk çeyreğinde şirketin kendi mağazalarında satış asistanı olarak eğitime başlayacak. Resmî genel lansman ise ikinci çeyrekte yapılacak.

Bir robotun gerçek işlerde güvenle çalışabilmesi kolay olmasa gerek. XPENG bunun için otomotiv tecrübesine yaslandı ve bir "Robot Veri Fabrikası" kurdu. IRON burada 250'den fazla senaryoda ve 15 ayrı iş kolunda eğitiliyor.

Özel otomatik üretim bandından çıkan robotlar da 600'den fazla yapay zekâ destekli holografik kalite kontrolünden geçiyor. Üstüne bir de 1.000'in üzerinde test var. Bu testler hem robotun tamamını hem kilit bileşenlerini kapsıyor.

Aynı teknoloji robotaksilere ve uçan araçlara da güç verecek

Bu yeni yapay zekâ beyni yalnızca insansı robotla sınırlı değil, markanın otomobillerini de akıllandırıyor. Aralık 2026'da araçlara gönderilecek yazılım güncellemesi "VLA Uyarlanabilir Yavaşlama" adlı bir sistem getiriyor. Sürücü gaz pedalından ayağını çektiği an sistem yol ortamını algılıyor. Trafikteki dur-kalkları önceden değerlendirip yavaşlamanın sertliğini ve enerji geri kazanımını duruma göre ayarlıyor. XPENG'in yoğun şehir içi trafikte yaptığı testlerde, geri kazanımın tamamen kapalı olduğu duruma kıyasla kullanılabilir menzil yüzde 12,4 artmış.

Aynı altyapıyı kullanan ilk ticari sürücüsüz taksi YOYO-01'in 2027'de yola çıkması planlanıyor. Gökyüzü de kısa bir değinelim. XPENG'in insan taşıyabilen elektrikli uçan aracı, uçuş testlerini başarıyla tamamladı ve sertifika sürecinin sonuna yaklaştı.