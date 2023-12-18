Bitcoin fiyatı keskin bir düşüş yaptığında en bilinen altcoin'ler bile Bitcoin'den çok daha fazla düşüyor. Bunun sebepleri neler?

Geçmiş Bitcoin fiyat hareketlerine bakacak olursak Bitcoin %10'luk gibi bir düşüş yaptığında, Ethereum %15'e yakın ve diğer altcoin'ler yaklaşık %20'lik bir düşüş yapıyor.

Aslında bu tarz hareketler kripto varlık piyasasında sıklıkla görülmüştür ve hâlen de görülüyor. Bu durumun birkaç farklı nedeni var:

Bitcoin piyasasında bulunan para miktarı, altcoin’lerden daha fazladır.

Bitcoin, ilk kripto varlık olmasından dolayı en bilinenidir; tüm kripto piyasasını temsil eder ve aynı zamanda Bitcoin, piyasa değeri ile en değerli kripto varlıktır. Kripto varlık piyasasında dönen paranın büyük bir kısmı ilk olarak Bitcoin ve sonrasında altcoin’lerdedir.

Bitcoin, keskin bir düşüş yaptığında daha fazla alıcısı olduğu için fiyatı, örneğin %10’luk bir düşüş ile sınırlı kalabilir. Ancak altcoin’lerde alıcı daha az olduğundan ve böylece daha az alım gücü olduğundan bu sert düşüşler Bitcoin’den daha fazla olur.

Bitcoin güvenli liman varlığıyken altcoin'ler spekülatif varlıklardır.

Satoshi Nakamoto’nun icadı Bitcoin, tamamen merkeziyetsizdir ve dijital altın olduğunu iddia eder. Bunlardan dolayı Bitcoin, kripto varlık piyasası içinde bile güvenli liman varlığı olarak hareket eder.

Altcoin’ler ise Bitcoin’e alternatif olarak geliştirilmiş varlıklar yani spekülatif varlıklardır. Bundan dolayı Bitcoin düşüşe geçtiğinde altcoin yatırımcıları arasında korku artar ve fiyatları daha keskin düşer.

Bitcoin’in amacı belliyken, altcoin’ler hâlâ gelişmektedir.

Bitcoin’in amacı, aracıların olmadığı bir elektronik ödeme sistemi olmaktır. Altcoin’lerin amacı ise belli değildir.

Piyasada 26.000’den fazla altcoin var ve bunların hepsi hem birbirinden farklı hem de hâlen gelişim aşamasındadır. Özellikle altcoin’lerin arkasında geliştirici şirketlerin olması, altcoin’lerin fiyat hareketlerini derinden etkiler. Bu etki, olumlu ya da olumsuz yönde olabilir.

Altcoin piyasası, Bitcoin’e kıyasla haberlere ve yeni gelişmelere daha çok bağlıdır.

Bitcoin, en bilinen kripto varlık olsa da yasal düzenlemeler ve hack’ler gibi haberlerden etkilenebilir. Bunun karşısında, altcoinler bu tarz gelişmelerden çok daha fazla etkilenir.

Altcoin geliştiricilerine olan güven, Bitcoin fiyatı düşerken çok hızlı bir şekilde kaybolur. Örneğin, bir altcoin’in arkasındaki geliştirici ekip, şirket ya da toplulukta küçücük bir sorun olsa bile bu sorun, Bitcoin fiyatı düşerken yatırımcılara çok büyük gelebilir ve sonuç olarak o altcoin’in fiyatı keskin bir şekilde düşer.

Piyasa değeri az olan altcoin’ler manipülasyona yatkındır.

Kripto varlık piyasasında 26.000’den fazla altcoin olduğunu söylemiştik. Bunların 25.900’ünün piyasa değeri şu anda 500.000 dolardan daha azdır.

Yüksek miktarlarla işlem yapan bir yatırımcı, piyasa değeri düşük bu altcoin’lerden almak istediği zaman fiyat keskin yükselebilir. Ancak Bitcoin fiyatı düşerken bu sözde yatırımcı, yatırımını satmak isterse o altcoin’in fiyatı çok sert düşebilir.

Yatırımcılar ne zaman Bitcoin ve altcoin almayı tercih ediyor?

Bitcoin en çok satın alım yapılan kripto varlık olsa da bazı durumlarda Bitcoin yükselirken bazı altcoin'ler Bitcoin'den daha fazla yükseliyor.

Bunun arkasındaki nedenler arasında, yukarıda bahsettiğimiz gibi çok önemli gelişmeler ve bazı durumlarda sosyal medya fenomenlerinin o altcoin hakkında açıklamalar yapmasından kaynaklanıyor.

Bitcoin fiyatı düşerken de genellikle yatırımcılar kripto varlık piyasasına olan inancını yitirir ve hem Bitcoin’lerini hem de altcoin’lerini satar. Bitcoin fiyatı yan yönde ilerlerken de yatırımcılar altcoin satın alarak olası yükseliş hareketlerinden faydalanmak ister.

Bu düşünce esasen altcoin’lerin spekülatif varlık olmalarından kaynaklanıyor. Aynı zamanda profesyonel yatırımcılar bu satın aldıkları altcoin’lerin fiyatı yükseldikten sonra Bitcoin karşısında değiştirerek ellerindeki Bitcoin miktarını arttırır.

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