GTA 6 Sızıntısını Yapan Hacker'ın Kripto Vurgunu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün GTA 6'ya dair birçok oynanış videosu sızdıran hacker, kendi kripto parasının da reklamını yaptı.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6 hakkında sızdırılan yeni videolar, arkasındaki anonim gücün şüpheli kripto para hamlesini de gün yüzüne çıkardı.

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Geçtiğimiz günkü sızıntılarda kendisini CyberLeek olarak adlandıran kişi veya grup, GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen oyun içi videoları ve Leonida haritasını sızdırdı ancak bu sızıntının üstünden çok geçmeden CyberLeek'in niyetinin, GTA 6 popülaritesini arkasına alarak Solana tabanlı bir memecoin piyasaya sürmek olduğu ortaya çıktı.

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Planını nasıl uygulamaya koydu?

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CyberLeek, sızdırdığı görsellerin ve yayımladığı bildirinin hemen yanında $CYBERLEEK adı verilen Solana tabanlı token'ın tanıtımını yaptı.

"Oyuncuların dijital hakları için savaş" sloganıyla piyasaya sürülen ve hızlıca yatırımcı çekmeye çalışan bu proje, topluluk genelinde ciddi bir şüpheyle karşılandı. Oyun dünyasında fırtınalar koparan sızıntının, aslında spekülatif bir kripto varlığı pazarlamak ve yatırımcılardan fon toplamak için araç olarak kullanıldığı öne sürülüyor.

Peki ya toplanan paralar?

CyberLeek, token satışından elde edilecek gelirlerin güvenlik altyapısı ve şirketlerin önlem almasını engellemek için bir "gizli proje" finansmanında kullanılacağını iddia ediyor ancak ne bu hedeflerin ne de projenin arkasındaki kişilerin kimliğinin doğrulanmamış olması riskleri artırıyor.

Finansal şeffaflıktan uzak olan bu yapının bir "rug pull" (likidite çekme/dolandırıcılık) riski taşıdığı değerlendiriliyor.

Değeri ne oldu?

CyberLeek token'ı ilk duyurulduğu gün 0,0038 dolar seviyelerine kadar tırmanarak hızlı bir yükseliş kaydetti ancak ilk heyecanın geçmesi ve şüphelerin artmasıyla birlikte fiyat hızla gerileyerek 0,0017 - 0,0018 dolar bandında konsolide oldu.

Yaklaşık 1,73 milyon dolar piyasa değerine sahip olan token, oldukça düşük likidite ve yüksek volatilite taşıyor.

Yani özetle CyberLeek, oyun sektöründeki "tüketici karşıtı" politikalara savaş açtığını iddia etse de GTA 6 sızıntısını kullanarak Solana ağında spekülatif bir kripto kazancı elde etmeye çalışıyor.