2014 yılının son aylarından başlayarak günümüze kadar her gün 1 TL'lik Bitcoin alsanız ne olurdu? Artan Bitcoin fiyatı sayesinde toplamda ne kadar paranız olurdu?

Son günlerde Bitcoin fiyatı Türk lirası karşısında 1 milyon TL’yi geçti. Şu anda, Bitcoin fiyatı dolar karşısında hâlâ en son 2021 Kasım ayında gördüğü ATH'nin (tüm zamanların en yüksek seviyesi) yaklaşık 69.000 doların epey bir gerisinde olsa da Türk lirası karşısında rekor üstüne rekor kırıyor.

Geçtiğimiz hafta 1 adet Bitcoin fiyatı 1.095.728 Türk lirasına yükseldi. Bu yükseliş hareketi, artan dolar-TL kuru sayesinde devam ediyor.

Son 9 yılda her gün 1 liralık Bitcoin almak aklınıza gelmemiş olabilir ya da bunu düşünüp kim uğraşacak demiş olabilirsiniz. Aslında bu, Dolar Maliyet Ortalaması olarak Türkçeye geçmiş ve İngilizcesi Dollar Cost Averaging (DCA) olan bir yatırım stratejisidir. Çoğu banka, borsa ve kripto para borsası günümüzde bu hizmeti vermektedir.

9 yılda her gün 1 TL’lik Bitcoin satın alan biri bugün neredeyse milyoner olurdu.

O yıllarda bu tarz hizmetler çok yaygın olmasa da günlük olarak 1 TL’lik Bitcoin almak en fazla 5 dakikanızı alırdı ve karşılığında, artan Bitcoin fiyatı sayesinde neredeyse milyoner olurdunuz.

9 yılda toplam yatırımınız 3.287 Türk lirası ve günümüz Bitcoin fiyatından yapılan hesaplamalara göre de portföyünüzün değeri 911.929,68 Türk lirası olacaktı. Yani neredeyse 1 adet Bitcoin'iniz olurdu.

Dolar Maliyet Ortalaması stratejisi yapmak doğru mu?

Bu deney niteliğindeki araştırma, çoğunlukla erken Bitcoin yatırımcısı olmak ve her gün alım yapmayı içeriyor. Yine de Dolar Maliyet Ortalaması stratejisi kendini kanıtlamış bir yatırım stratejisidir.

Bu strateji uzun vadeli olarak günlük ya da aylık olarak yapılabilir. Düşük miktarlar ile ya da yatırımcıların kaybetmeyi göze alabileceği miktarla uygulanması tavsiye olunur. Yatırımcıları keskin fiyat hareketlerinden korur. Ayrıca portföy yönetimi açısından ortalama dengeleme yapmak için de uygulanabilir.

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